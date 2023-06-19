Fra festivalplakaten til den nye festivalen på Kalvøya, med norske artister.

(Foto: På Kalvøya)

Ny festival feirer Kalvøya-historien

19.06.2023
Siri Narverud Moen

Byfest i Bærum drar i gang sommerfestival på legendarisk norsk festival-øy.

På Kalvøya kunngjorde i helga at det blir musikkfestival i Sandvika – på Kalvøya – den 27. august 2023. Festivalen skriver i en pressemelding at de lover en «uforglemmelig opplevelse i et historisk natur og kulturområde». 
Øverst på plakaten står artisten Maria Mena. Johndoe, rockebandet, amerikana-indiebandet Silver Lining, samt den talentfulle Ole Kirkeng spiller. I pressemeldinga betoner arrangørene dessuten at de vil invitere publikum til å ta inn øya og musikkhistorien som ligger der:
– På Kalvøya er en hyllest til musikken, norsk musikkhistorie og den unike lokale naturen, sier festivalsjef Torstein Løvlid. – Publikum kan endelig samles På Kalvøya igjen, vuggen for Kalvøyafestivalen, Øyafestivalen og flere andre viktige kulturhendelser i norsk musikkhistorie.
Kalvøyafestivalen ble sist arrangert i 1997. To år seinere ble en tidlig versjon av Øya, som seinere flytta inn til Oslo, arrangert der.
Bak den nye festivalen står blant annet Sandvika Byfest, som er et fellesinitiativ av Bærum kommune og frivillig kulturliv. Billettene selges av Ticketmaster. I år er det ikke planlagt noe Kadetten-festival på stranda rett innenfor øya, denne er satt på pause av arrangørene i Live Nation for i år.

