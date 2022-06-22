Fra en av scenene på festivalen Kadetten i Sandvika, her fra siste normalår før pandemi, 2019.

(Foto: Kadetten)

Hiphop

Kadetten-toppnavn avlyser

22.06.2022
Siri Narverud Moen

Cezinando og Undergrunn erstatter.

– Det er med tungt hjerte vi dessverre må meddele at Jack Harlow og Polo G er forhindret fra å spille på Kadetten 2022. Men heldigvis kan vi med stolthet annonsere at vi har sikret oss de råeste liveartistene på berget med Undergrunn og Cezinando som erstattere. Det sier presseansvarlig for Kadetten Lars Tefre Baade.

Cherie Mwangi opptrer på Kadetten. (Foto: promobilde)

Et festivalprogram er et puslespill av mange aktører og endringen kan derfor forekomme, skriver Kadettens arrangører i en pressemedling.

De amerikanske rapperne Jack Harlow og Polo G har måtte trekke seg fra flere festivaler i Europa, inkludert Roskilde.
– Due to unforeseen delays with the filming & production schedule for White Men Can’t Jump, I am sad to announce I no longer will be able to perform at Kadetten and Roskilde this year. Love to all my fans in Norway and Denmark, siterer de Jack Harlow på.

De norske artistene Undergrunn og Cezinando erstatter de to amerikanske artistene 28. og 29. juni. Megan Thee Stallion samt norske navn som Natnael, Cherie Mwangi og Yonas Benyoub står også på plakaten.

Kadetten arrangeres med dette første gang etter endringer i organisasjonen bak – og etter flere medieoppslag om koronastøtte som skulle gå til å tilbakebetale billettkjøpere. Noen av Ballades saker om «gamle» Kadetten ligger her.

Relaterte saker

Skjermbilde Kadetten.no

Live Nation vil lage festival der Kadetten arrangerer

NESTE SOMMER: Norges største liveselskap har søkt om å få arrangere festival samme tid og sted som Kadetten i Sandvika....

Flere saker

Daglig leder Tone Østerdal, Norske konsertarrangører

Norske Konsertarrangører: Mva-påslaget svekker arrangørenes økonomi direkte

Når titusener solgte billetter for konserter i 2022 får 25 prosent moms på TONO-fakturaen, er det ifølge Norske Konsertarrangører ingen...

Astrid Kvalbein er ny rektor ved Norges musikkhøgskole

Astrid Kvalbein ny rektor ved Norges musikkhøgskole

I dag ble rektorvalget ved Norges musikkhøgskole (NMH) avgjort: Astrid Kvalbein er valgt til rektor og Eyolf Dale til prorektor...

Leagus og Nordnorsk Jazzensemble under premieren på Festspillene i Nord Norge.

Nordnorsk Jazzensemble og Leagus: Dette grønne livet

Under Festspillene i Nord-Norge var det endelig klart for konsert med det nyetablerte Nordnorsk Jazzensemble. Sammen med duoen Leagus framførte...