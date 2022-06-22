Kadetten-toppnavn avlyser

Cezinando og Undergrunn erstatter.

– Det er med tungt hjerte vi dessverre må meddele at Jack Harlow og Polo G er forhindret fra å spille på Kadetten 2022. Men heldigvis kan vi med stolthet annonsere at vi har sikret oss de råeste liveartistene på berget med Undergrunn og Cezinando som erstattere. Det sier presseansvarlig for Kadetten Lars Tefre Baade.

Et festivalprogram er et puslespill av mange aktører og endringen kan derfor forekomme, skriver Kadettens arrangører i en pressemedling.

De amerikanske rapperne Jack Harlow og Polo G har måtte trekke seg fra flere festivaler i Europa, inkludert Roskilde.

– Due to unforeseen delays with the filming & production schedule for White Men Can’t Jump, I am sad to announce I no longer will be able to perform at Kadetten and Roskilde this year. Love to all my fans in Norway and Denmark, siterer de Jack Harlow på.

De norske artistene Undergrunn og Cezinando erstatter de to amerikanske artistene 28. og 29. juni. Megan Thee Stallion samt norske navn som Natnael, Cherie Mwangi og Yonas Benyoub står også på plakaten.

Kadetten arrangeres med dette første gang etter endringer i organisasjonen bak – og etter flere medieoppslag om koronastøtte som skulle gå til å tilbakebetale billettkjøpere.