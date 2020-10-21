Live Nation vil lage festival der Kadetten arrangerer

NESTE SOMMER: Norges største liveselskap har søkt om å få arrangere festival samme tid og sted som Kadetten i Sandvika. De vil ikke si om dette er forsøk på å utkonkurrere Kadetten AS – etter at sistnevnte har fått mange spørsmål om gjeld og nesten-konkurs.

Den norske greina av verdens største konsertselskap, Live Nation, har søkt Bærum kommune om å arrangere musikkfestival på Kadettangen i Sandvika, samme helg som Kadetten AS har holdt festival der de siste årene.

Sist Ballade.no skreiv om Kadetten, hadde de lenge skyldt skatt, de hadde stått uten revisor en stund – og holdt på å bli slått konkurs av nevnte kommune. Kadetten, som har to år bak seg med konserter retta mot et ungt pop- og hiphoppublikum, har holdt tilbake refusjonene til publikum for årets avlysning, mens de venter på koronakompensasjonsmidler som er til behandling hos Kulturrådet nå. I følge festivalen har de solgt billetter i år for nesten 7 millioner kroner før de måtte stoppe billettsalget og avlyse på grunn av korona. Flere medier skreiv om rot i økonomien deres (som Dagens Næringsliv i september).

Siden i juni har det ligget en søknad inne hos Bærum kommune fra Live Nation om å få arrangere en todagersfestival 29. og 30. juni 2021. Arrangementet er gitt navnet Festival på Kadettangen i søknaden.

Martin Nielsen, head promoter i Live Nation vil ikke si hva som gjorde at Live Nation allerede i juni så det som en god idé å søke om å få arrangere festival på samme sted, og slik legge seg oppå planene til den nåværende festivalen:

– Jeg velger å ikke kommentere dette. Vi er i dialog med kommunen.

– Men hvordan vil du beskrive planene deres for å arrangere en festival der den samme helga som dem som allerede arrangerer der? Det kan tolkes som om dere vil utkonkurrere dem?

– Det er en diskusjon med dem, som vi ikke tar i pressen.

– Du ser at dette er noe man kan spørre seg om, både blant publikum og andre deler av bransjen, når denne søknaden ligger inne?

– Ingen kommentar.

Kommunen: En av dem får

Nielsen sier at de avventer kommunens avgjørelse. Bærum kommune sier til Ballade at de vil bestemme seg i løpet av oktober. Det er politisk bestemt at Sandvika skal ha denne type utendørs musikkfestival:

– Vi kommer til å gi tilslag til en av søkerne om å arrangere en musikkfestival i 2021, dersom det blir åpnet for å kunne arrangere noe i denne størrelsesorden sommeren 2021. Det opplyser tjenesteleder for Kultur og samarbeid i Bærum kommune, Kristin Bjelke.

Hun beskriver at Kadetten AS har en avtale om leie av området i fem år, med opsjon på fem år til – denne siste langtidsplanen ble politisk vedtatt i 2018.

– Det er under forutsetning av årlig gjennomføring i henhold til inngåtte avtaler. 2018 og 2019 ble festivalen tilfredsstillende gjennomført. I 2020 har det som kjent ikke blitt gjennomført noen festival på grunn av koronapandemien, skriver Kristin Bjelke. I en e-post til Ballade viser hun til et sett kriterier, som kommunen nå går igjennom for de to festivalsøkerne:

– Kriteriene omfatter prosjektbeskrivelse med informasjon om ansvarlig søker, firmaattest, attest for skatt og merverdiavgift, regnskap med revisjonsberetning og en finansieringsplan for selve arrangementet. Konklusjonen blir klar i løpet av oktober, skriver Bjelke.

Kadettangen ligger ved brua til Kalvøya i Sandvika, langs sandstranda anlagt øst fra den. Det er et område som er lett tilgjengelig for publikum fra store deler av Østlandet – og dessuten et område med festivalhistorie; en av Norges første utendørs rockfestivaler var Kalvøyafestivalen.

– Vi ble overrasket og synes nok det er litt rart at Live Nation søkte, uten å informere oss på forhånd, sier Anton Solberg. Han er styreleder i Kadetten AS, en av dem som har kommet inn i festivalens styre etter avholdt festival i 2019.

Live Nation skal ha ønsket å gå inn som eiere

Overvekten av artister som har spilt på Kadetten er booket via Live Nation. Ballade spør om Live Nation har ønsket å gå ytterligere inn i eller kjøpe Kadetten, noe Solberg bekrefter:

– Jeg ønsker ikke å kommentere detaljer rundt dette, bortsett fra at Kadetten avslo deres tilbud.

Både Kadetten AS og Live Nation har søknader på flere millioner inne hos Kulturrådet om kompensasjon for avlyste arrangement i festivalsommeren 2020. Les mer her og her.

Toffen ute

Tidlig i februar fratrådte bookingsjef Toffen Gunnufsen sin plass i styret i Kadetten AS – samtidig med et annet styremedlem. Gunnufsen har booket Kadetten i 2018 og 2019 – og er kjent fra en rekke norske festivaler helt siden Quartfestivalen preget norske somre. Til VG har Gunnufsen kommentert en het potet i arrangørbransjen akkurat nå, nemlig statens koronastøtteordninger;

– Jeg er glad for at det nå er en kontroll i forkant av utbetalingene, ikke en etterkontroll. Hvis pengene først har kommet inn, kan man gjøre hva man vil med dem. Jeg håper nå på en mer edruelig behandling av disse søknadene, påpeker Toffen Gunnufsen.

(Red. anm.: Dette gjaldt koronautbetalingene på generelt grunnlag, og ikke spesielt om søknadssummen som Kadetten har inne hos Kulturrådet nå.)

Ballade er kjent med at Toffen Gunnufsen har sagt opp i Kadetten. Gunnufsen vil ikke kommentere dette nærmere når Ballade spør. Solberg derimot, sier:

– At Toffen er ute betyr at Kadetten er uten en kunstnerisk leder. Vi trenger nok ingen ny kunstnerisk leder men Kadetten vil omorganisere bookingstrukturen og er allerede i gang med dette.

I fjor kjøpte Live Nation seg inn i den norske festivalen Tons of Rock (se mer i faktaboks under).