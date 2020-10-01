SP: – Støttekroner må komme de minste til gode

KOMPENSASJONSMIDLENE: Det ligger an til at noen store konsertselskap kan ta ut mange millioner støttekroner. Noen av dem er utenlandskeide. Regjeringa sier støtten ikke kan forbeholdes norskeide selskap – men Senterpartiet vil se etter løsninger som sikrer mer krisestøtte til små, norske eiere.

Som Ballade.no har skrevet om, er det stor forskjell på enkeltsummene forskjellige arrangører og underleverandører søker om i krisepakka for tap ved avlysninger. Tidligere denne uka gikk Kulturrådet, som forvalter opp mot 1,4 milliarder kompensasjonsmidler, ut til alle som har søkt om mer enn én million om ekstrakontroll (les om det her). Da veskeforhandler Louis Vuitton karret til seg kuriøse 200 000,- i kontantstøtte i vår, ble det avisoppslag av det. Et halvt tyskeid taxfreeselskap fikk mest av kontantstøtten som ble delt ut i april, nesten 7 millioner kroner, slik Dagens Næringsliv skreiv om da.

Det er flere av de store søkerne på den krisestøtta som er kjent som kompensasjonsmidlene som er norskregistrert, men utenlandskeid. Det største agentselskapet, Live Nation (LN), er 100 prosent eid av svenske Ema Telstar AB, og del av et stort internasjonalt konsern. LN har også andre underselskap som søker om millioner. Ballade spør Live Nation om de kan peke på noe i deres organisasjon eller planer som garanterer at pengene blir brukt på norsk jord, eller til å skape aktivitet i Norge. Morten Valestrand er CFO, tilsvarende økonomidirektør, i LN. Han sier at de ikke vil kommentere noe mens Kulturrådet behandler søknadene. LN er blant de mange søkerne som har fått brev om ekstrakontroll.

– Høy kompensasjon er gjerne et uttrykk for at en aktør har betydelig aktivitet, sier statssekretær i kulturdepartementet, Gunhild Berge Stang fra Venstre, til Ballade.

– Vi har først og fremst vært opptatt av å få etablert en kompensasjonsordning for arrangører der søkere blir likebehandlet. Hvis man skal skille mellom søkere må vi ha en saklig begrunnelse.

– Vil ta opp problematikken

Senterpartiets kulturpolitiker Åslaug Sem-Jakobsen ser det noe annerledes:

– Som god senterpartist er jeg opptatt av at verdiskapinga skjer her i Norge. Skattepenger som blir offentlig støtte bør først og fremst holde norske arbeidsplasser i live, uavhengig av hvem som eier og får støtte. Åslaug Sem-Jacobsen mener kompensasjonsordningene bør innrettes annerledes for å sikre de minste bedriftene:

– Stortinget har vært rundhånda, men regjeringa er gniene. Vi ser i flere ordninger at de gir størst utslag for de store aktørene, mener Sem-Jacobsen.

– Det er veldig bra at Kulturrådet har bestemt seg for å kontrollere alle over grensa på 1 million, så det blir en viss kontroll, som Ballade skriver om.

Sem-Jakobsen er opptatt av at ikke regelverket rammer de små.

– Arrangøren må ha sin hovedvirksomhet i Norge, ha vært registrert i Enhetsregisteret før 1. mai 2020 og arrangementet det søkes om må være avholdt i Norge og være tilgjengelig for allmenheten, beskriver statssekretær Stang.

– Så er det sånn at alle ordningene som regjeringen lager må være i samsvar med EØS-avtalens statsstøtteregler, som blant annet forutsetter at man ikke kan diskriminere mellom aktører på grunnlag av nasjonalitet. Ordningene går med til å kompensere for og stimulere til aktiviteter i Norge med utgangspunkt i arrangører og underleverandører som har sin hovedvirksomhet i Norge, men vi står altså ikke fritt til å forskjellsbehandle aktører på grunnlag av nasjonalitet.

Kulturrådet har ikke fått pålegg om å se på norskeide og utenlandsk eide selskap forskjellig. Men:

– Dette kommer jeg til å ta opp med stortingsgruppa og finansfraksjonen vår. Og se på om det er mulig å finne parametere som bedre tar opp i seg denne problematikken, sier Sem-Jacobsen, som er kulturpolitiker fra Telemark.

– Og aller viktigst: ordningene må forlenges! Sem-Jacobsen taler da kampanjen Red Alerts sak, som mener at frilanserne i event- og kulturbransjen nå blir overlatt til seg sjøl.

– De små faller utafor, sier stortingspolitikeren.

Anette Trettebergstuen i Arbeiderpartiet er ikke like kritisk som SP til utenlandske eiere, men vil vektlegge begrensninger på utbytte, lønns- og bonusmoderasjon, og dét i alle krisepakker som Stortinget har vedtatt.

– Utenlandske eiere er ikke nødvendigvis et problem så lenge aktiviteten skjer her hjemme og skattepengene ikke forsvinner ut av landet. Dette forventer vi skal være ivaretatt av forskriften og kulturministerens retningslinjer til Kulturrådet som forvalter.

Live Nation har søkt om 25 millioner kroner i denne runden – i tillegg har de flere millionsøknader inne der de helt eller delvis står bak søkerselskapet.

Andre selskap som søker og som har utenlandske eiere i samme bransje, er Timeout Agency, Luger, All Things Live og Nordic Live. Ballade har ikke finrensket hele lista over søkere for å finne alle på lista over 1500 søkere som har utenlandske eiere (søkerlista ligger hos Kulturrådet).

Music Business Worldwide rapporterte tidligere i år at Live Nation Entertainment, hadde 87 millioner dollar i negativ inntekt – på ett kvartal – fordi de tilbakebetaler billettkjøpere samtidig som de taper penger på avlyste arrangement. Dette gjaldt andre kvartal av 2020.

Red. anm.: Ballades journalist var tidligere kollega av politiker Åslaug Sem-Jacobsen i NRK, da de var i samme redaksjon fram til 2010.