Kammerorkesteret og Lorenza Borrani

Kammerorkesteret og Lorenza Borrani fremførte den ukrainske komponisten Myroslav Skoryks "Melody" under konserten i Universitetets Aula i Oslo 8. mars. (Foto: Stillbilde fra video)

AktueltKunstmusikk

Se opptak av ukrainske Myroslav Skoryks «Melody» fremført av Det Norske Kammerorkester og Lorenza Borrani

Publisert
15.03.2022
Skrevet av
Guro Kleveland

Under Kammerorkesterets konsert i Universitetets Aula nylig åpnet de kvelden med å fremføre stykket «Melody» av den ukrainske komponisten Myroslav Skoryk. Se videoopptaket fra stykket her.

– Under konserten i forrige uke fremførte Kammerorkesteret – under ledelse av gjestedirigent og kunstnerisk leder Lorenza Borrani – en spesiell hyllest til Ukraina. For å stå solidarisk med ofrene for krigen åpnet de kvelden med en fremføring av «Melody», et vakkert stykke av den ukrainske komponisten Myroslav Skoryk, forteller Kammerorkesteret til Ballade i en epost.
 

 

Myroslav Skoryk ble 82 år gammel. Han døde i Kyiv 1. juni 2020, og omtales av nettmagasinet UkraineWorld som landets verdenskjente komponist og dirigent, og en som bidro enormt til både Ukrainas og verdens musikkarv. Skoryk var kjent for å bruke motiver fra både jazz og folketradisjoner fra Karpatene, og komposisjonene hans har blitt spilt over hele verden og til og med blitt velsignet av Pave Johannes Paul II, forteller UkraineWorld i egne minneord om komponisten.

Han hadde flere store titler gjennom livet, skriver de, men det er mesterverkene hans som står sterkest igjen: Hans mest kjente og dypt rørende «Melody» («Melody in A Minor») er blitt et av nasjonens åndelige verk og fremført over verden.

Konsertkvelden i Aulaen med Det Norske Kammerorkester og kunstnerisk leder Lorenza Borrani bestod for øvrig av disse stykkene og verkene:
Jacob Obrecht, Rompeltier
Johannes Ockeghem, Malor me bat
Loyset Compère, Allons ferons la barbe
(arr. Bruno Maderna)
Franz Schubert, Strykekvartett nr. 15 i G-dur
(arr. Lorenza Borrani)

Det norske kammerorkesterLorenza BorraniMyroslav Skoryk

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Norske kulturinstitusjoner markerer støtte til Ukraina

Onsdag 2. og torsdag 3. mars lyssetter norske musikk- og scenekunstinstitusjoner bygningene sine i Ukrainas farger i solidaritet med landet.

