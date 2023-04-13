Tøyen Fil og Klafferi. Fra venstre Hanne Rekdal, Tove Margrethe Erikstad, Kristine Tjøgersen og Eira Bjørnstad Foss

(Foto: Anna-Julia Granberg / BLUNDERBUSS)

AktueltElektronika

Eksperimenterende festival for andre gang i Trondheim

13.04.2023
- Red.

Torsdag starter OnlyConnect-festivalens trønderversjon.

nyMusikks internasjonale samtidsmusikkfestival Only Connect er tilbake i Trondheim  13.–16. april 2023.

– Lekenhet og høy kvalitet preger Trondheims felt av eksperimentelle musikere, ensembler og komponister. Only Connects program viser frem byens allsidighet sammen med toppnavn fra den internasjonale samtidsmusikkscenen, skriver arrangørene i ei pressemelding.

Festivalen beveger seg gjennom hele byen og flere konsertsteder: fra Dokkhuset på Solsiden, via Midtbyen med Kjøpmannsgata Ung Kunst, Trykkeriet og Nidarosdomen, til Rosendal Teater og Lademoen kirke på Lademoen og videre til Nyhavna, skriver OnlyConnect i sin pressemelding.

På festivalens første dag står følgende på programmet:
Tøyen Fil og Klafferi: Heiða Karine Jóhannesdóttir Mobeck / Knut Olaf Sunde / Magdaléna Manderlová /
Trondheim Sinfonietta + Michael Francis Duch; Michael Pisaro-Liu / Trondheim Improviser’s Guild: Heather Frasch. Flere festivaldagers innhold finner du her.

Arne NordheimnymusikkOnlyConnectONlyConnect TrondheimTøyen Fil og Klafferi

Ungt par på Only Connect

ONLY CONNECT 2022: Håpet om å høyre noko du ikkje har høyrt før

Alle festivalar bør studere korleis Only Connect lagar festival. Her blir publikum teke med på ei total oppleving, og kjem...

