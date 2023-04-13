Eksperimenterende festival for andre gang i Trondheim

Torsdag starter OnlyConnect-festivalens trønderversjon.

nyMusikks internasjonale samtidsmusikkfestival Only Connect er tilbake i Trondheim 13.–16. april 2023.

– Lekenhet og høy kvalitet preger Trondheims felt av eksperimentelle musikere, ensembler og komponister. Only Connects program viser frem byens allsidighet sammen med toppnavn fra den internasjonale samtidsmusikkscenen, skriver arrangørene i ei pressemelding.

Festivalen beveger seg gjennom hele byen og flere konsertsteder: fra Dokkhuset på Solsiden, via Midtbyen med Kjøpmannsgata Ung Kunst, Trykkeriet og Nidarosdomen, til Rosendal Teater og Lademoen kirke på Lademoen og videre til Nyhavna, skriver OnlyConnect i sin pressemelding.

På festivalens første dag står følgende på programmet:

Tøyen Fil og Klafferi: Heiða Karine Jóhannesdóttir Mobeck / Knut Olaf Sunde / Magdaléna Manderlová /

Trondheim Sinfonietta + Michael Francis Duch; Michael Pisaro-Liu / Trondheim Improviser's Guild: Heather Frasch.