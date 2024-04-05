Spellemann 2023: Gullharpen til Grappas Helge Westbye. Årets hederspris til Ole Ivars

Hederspriser til hedersfolk i norsk musikkliv, gjennom – og for – generasjoner.

– Det er helt, helt uforståelig, sa Helge Westbye, grunnlegger og sjef for plateselskapet Grappa siden 1972.

Westbye takket alle kolleger, artister, samarbeidspartnere og kanskje generelt alle han kunne komme på, i et overveldende øyeblikk i takketalen fra scenen der han nokså forbløffet og veldig rørt tok imot historiens første Gullharpe – en ny Spellemannpris som går til personer som har gjort en helt spesiell innsats for, og i, norsk musikkliv.

– Jeg har holdt på i 50 år, 51 år!, og det har vært veldig meningsfylt og givende på alle måter, kommenterte han til Ballade.

Han har flere Spellemannpriser hjemme, som han har fått fra artister han har jobbet med og som har syntes han fortjente, mer enn dem, å få prisene de har vunnet gjennom årene. Men nå har han altså fått en helt egen, i gull.

– Det er bare helt, helt utrolig. Jeg skal ha den på pulten min, og håpe på noen år til, sier Spellemannpris-historiens første vinner av Gullharpen.

Ole Ivars har holdt det gående jevnt og trutt i 60 år, med så mange konserter på veiene rundt om i Skandinavia at vi knapt kan telle dem.

Under Spellemannprisutdelingen torsdag kveld fikk dansebandet med store og nærmest ikoniske hits som «Nei, så tjukk du har blitt», «En får være som en er», ”Kongen av Campingplassen”, «Kalle med fela» og, selvsagt, den største av dem alle, «Jag trodde änglarna fanns», den store, og velfortjente, hedersprisen.

Sist høst fikk låtskriver og bassist i bandet, William Kristoffersen, Prøysens ærespris. Og i går kveld ble altså hele bandet Ole Ivars æret med Spellemannprisens «Årets hederspris».

– Dette er veldig stort. Det er det største. Dette er den største prisen man kan få i norsk musikkliv, sa en beveget William Kristoffersen, bandets låtskriver og bassist.

Følg også med på Ballade for et omfattende intervju med William Kristoffersen som publiseres med det første. Og les gjerne i mellomtiden disse gode sakene om dansebandet som har preget norsk musikkliv i generasjoner:

Intervju med Espen Hagen Olsen, den unge vokalisten som tok over etter Tore Halvorsen i 2019: «Den nye Ole Ivars-vokalisten har danseband i ryggmargen»,

«Nei, så kultivert du har blitt», Ballades artikkel fra en samtale og boklansering om danseband med forsker Heidi Stavrum, journalist Finn Tokvam og Ole Ivars-medlem William Kristoffersen, og skribent og forfatter Bjørn Hatteruds fine, personlige essay om det legendariske bandet Ole Ivars i «I det gode selskap»: Et av mine første minner er at jeg sitter på med mor, vi er i Furnes, og møter en liten buss langs veien. Mor sier høytidelig at der, der kjører bussen til Ole Ivars.

