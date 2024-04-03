Spellemann-nominerte mot Pepsi-spons

«Vi synes det er skuffende at Spellemann velger å starte sitt nye kapittel med PepsiCo som ny hovedsponsor,» heter det i oppropet rundt 60 Spellemann-nominerte artister så langt har signert.

De to Spellemann-nominerte bandene Jouska og Hudkreft har gjennom den siste måneden samlet inn underskrifter fra andre Spellemannpris-nominerte i et opprop mot at Spellemann har PepsiCo som ny hovedsponsor.

Bakgrunnen for oppropet er at initiativtakerne mener norsk musikkbransje gjennom Spellemann bidrar til å legitimere PepsiCos bindinger og forhold til israelsk næringsliv ved å «la dem låne dem deres gode omdømme».

Spellemann har for første gang inngått et kommersielt samarbeid med den multinasjonale brusgiganten PepsiCo. I oppropsmeldingen som gikk ut fra bandene Jouska og Hudkreft, og som de andre nominerte ble invitert til å signere på, heter det at Pepsi har eierskap i flere selskaper blant «BDS-bevegelsens mest sentrale boikottobjekter» (BDS-bevegelsen er ifølge VG «en internasjonal bevegelse som oppfordrer til boikott, deinvesteringer og sanksjoner mot Israel», red. mrk.):

Vi synes det er skuffende at Spellemann velger å starte sitt nye kapittel med PepsiCo som ny hovedsponsor. I 2018 kjøpte Pepsi det israelske selskapet Sodastream, et av BDS-bevegelsens mest sentrale boikottobjekter. De er også medeiere i et annet boikottobjekt på BDS sin liste, Sabra hummus. Vi håper at Spellemann revurderer valg av sponsor til neste år, og at vi kanskje kan bidra til det ved å si ifra som nominerte artister til årets pris.

Spellemannprisen svarer VG på spørsmål om oppropet at de har respekt for at det eksisterer ulike oppfatninger om kommersielle samarbeid:

– Pepsi er en etablert samarbeidspartner for store norske kulturinstitusjoner- og arenaer. Dette inkluderer festivaler som Øya, Slottsfjell, Stavern og Palmesus, og konsertarenaer som Oslo Spektrum, Telenor Arena, Rockefeller, Sentrum Scene og mange flere. Pepsi var derfor et naturlig valg som samarbeidspartner også for Spellemannprisen, skriver pressekontakt og Fono-styreleder Erlend Gjerde i en e-post til VG.

– Spellemann respekterer også at mange nominerte artister nå gir uttrykk for et ønske om at Spellemann revurderer sin samarbeidspartner til neste år, kommenterer Gjerde videre.

En talsperson for PepsiCo påpekte i en e-post overfor NTB selskapets lange historie med musikkpartnerskap i Norge og rundt i verden:

– PepsiCo opererer i mer enn 200 land og regioner, inkludert Midtøsten. Vi er opptatt av sikkerheten og trivselen til alle i regionen. Vi støtter eller tolererer ikke vold mot noen, og slutter oss til alle de som ber om en rask og fredelig løsning, skriver selskapet til NTB.