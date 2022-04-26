Spellemannprisen: Antall seere halvert på tre år

Etter ei uke med mye bråk favnet Spellemannsendingene færre enn før. – Vanskelige tall å sammenligne, sier NRK.

Ballade.no har fått sammenlignbare tall fra NRKs analyseavdeling. I 2020 ble showet avlyst, og prisene ble delt ut på andre måter like etter nedstenginga av Norge. – Vi ønsker oss jo alltid høye seertall, men denne uka er det lave tall på alle program og det har blant annet med det fine været å gjøre. Vi er allikevel veldig fornøyd med sendingene, og det blir spennende å se hvordan streamingtallene blir utover uka. Det sier prosjektleder Stian Malme i NRK til Ballade.no. Aprils finvær på Østlandet påvirker alle NRKs seertall, uavhengig av innhold.

– Det er nok vanskelig å sammenligne årets tall med tidligere, da Spellemann er sendt på forskjellige datoer, utdyper Malme. Hovedsendinga med over 700 000 seere i 2019 var sendt på en lørdag i mars. Nedgangen til 2022 er på nesten 50 prosent, og nedgangen finner vi i både den direktesendte del 1 og i del 2: Seere tilbragte mer tid i sofaen da mye var koronastengt – men også sammenligna med 2019 ser vi at del 2 har en nær halvering blant dem som så det lineært, altså mens det pågikk.

– Vi prøver forskjellige teknikker for å fange seerne. Jeg skulle selvsagt ønske vi slapp denne på toppen av det inntrykket som festet seg igjennom forrige uke, men vi er godt fornøyde med det vi lagde på fredag. Malme ønsker alle tilbakemeldinger velkommen, og viser til at NRK først og fremst står for TV-produksjonen og del 1 – den delen der sju priser skulle deles ut.

«Bortgjemt» i del to?

I år igjen løp diskusjonen på forhånd om de mange prisene som ikke kommer med i den delen som mange oppfatter «skinner mest». Per nå har altså rundt 275 000 seere sett denne mer spesialiserte, forhåndsproduserte sendinga. I del to reiste programleder Tarjei Strøm – og noen andre prisutdelere – til forskjellige steder og delte ut til prisvinnere i kategorier som åpen klasse, tekstforfatter, metal, samtidsmusikk, Tonos komponistpris, med flere.

– Vår intensjon er bredde, og å vise at NRK støtter hele musikkbransjen, sier Stian Malme.

Ballade har sendt over seertallene til Spellemanns styreleder Marte Thorsby og følger opp om hun kommer tilbake til oss.