Spellemannprisen: Åtte priser deles ut i hovedshowet

Se hvilke priser som deles ut gjennom uka, og hvilke som deles ut i Spellemann-sendinga fredag kveld.

To Spellemannpriser er delt ut i starten av denne korte uka. Her har Spellemann lagt ut oversikt over når de forskjellige prisene deles ut.

NRK skriver om visesanger Marthe Valles reaksjon på at hennes kategori «plutselig» ble delt ut i et radioprogram. Det skjedde mandag. Etter dette har også Åpen klasse blitt delt ut, til Hedvig Mollestad.

I 2022 diskuterer altså musikkbransjen igjen hvilke av priskategoriene som kommer med i hoveddelen som sendes som festsending på NRK1 fredag kveld – og hvilke som finner sted i andre flater (program).