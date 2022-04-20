Girl in red Spellemann 16 april

Marie Ulven, med artistnavn girl in red, er den som er nominert i flest kategorier i Spellemann 2021.(Foto: Stillbilde fra NRKs Spellemannsending 16. april 2021/Guro Kleveland)

Spellemannprisen: Åtte priser deles ut i hovedshowet

20.04.2022
Siri Narverud Moen

Se hvilke priser som deles ut gjennom uka, og hvilke som deles ut i Spellemann-sendinga fredag kveld.

To Spellemannpriser er delt ut i starten av denne korte uka. Her har Spellemann lagt ut oversikt over når de forskjellige prisene deles ut.

NRK skriver om visesanger Marthe Valles reaksjon på at hennes kategori «plutselig» ble delt ut i et radioprogram. Det skjedde mandag. Etter dette har også Åpen klasse blitt delt ut, til Hedvig Mollestad.

I 2022 diskuterer altså musikkbransjen igjen hvilke av priskategoriene som kommer med i hoveddelen som sendes som festsending på NRK1 fredag kveld – og hvilke som finner sted i andre flater (program).

Noen av årets kategorier – som vist her, er Viser/visepop og Åpen klasse allerede delt ut. Årets låtskriver mottok sin harpe i et av NRK P3s radioprogram torsdag (sjøl om det står 22. april her på Spellemann.no). Festsendinga på TV viser åtte kategorier av 28 fredag kveld. (Foto: faksimile Spellemann.no)

