Her er de nominerte til Spellemann

Daniela Reyes er nominert i to kategorier i Spellemann 2021.(Foto: Marit Stokkenes)
Rekordmange nominerte etter 2021 – men «bare» 107 er nominerte.
Spellemann har offentliggjort dem som kjemper om Norges største musikkpris.
Daniela Reyes (bildet) er nominert i både kategorien Viser og visepop – og som teksforfatter. Mens Marie Ulven, alias girl in red har hele 7 nominasjoner, om man teller med musikkvideokategorien. Denne siste er allermest til regissørene, men likefullt setter girl in red en ny rekord med nominasjoner knytta til sitt album if I could make it go quiet. I en pressemelding sier Ulven entusiastisk:
– Jeg virkelig elsker dette albumet og jeg har jobbet utrolig hardt med det. Å få denne anerkjennelsen i alle disse kategoriene er ganske fucking kult.
Her er alle de nominerte etter utgivelser i løpet av 2021:
|Kategori
|Alternativ pop/rock
|Frøkedal & Familien
|Flora
|Alternativ pop/rock
|girl in red
|if I could make it go quiet
|Alternativ pop/rock
|Ola Kvernberg
|Steamdome II: The Hypogean
|Alternativ pop/rock
|Orions Belte
|Villa Amorini
|Barnemusikk
|Christine Sandtorv
|Stjerneteller – Automagisk
|Barnemusikk
|Du og jeg og vi 2-3-4
|Balkongfest
|Barnemusikk
|Heidi Solheim
|En Meter Fra
|Barnemusikk
|Tone Hulbækmo
|Eg kan
|Blues
|Adam Douglas
|Better Angels
|Blues
|Ledfoot
|Black Valley
|Blues
|Norsk Utflukt
|Heder & Verdighet
|Blues
|Vidar Busk & His True Believers
|The Civilized Life
|Country
|Hayde Bluegrass Orchestra
|Migrants
|Country
|Hellbillies
|Blå dag
|Country
|Johan Berggren
|Ei hytte foran loven
|Country
|Ole Kirkeng
|Rocking Chair
|Elektronika
|Bendik HK
|Progressive Rock Music
|Elektronika
|Jerry Folk
|Dotted Red
|Elektronika
|Smerz
|Believer
|Elektronika
|Vilde Tuv
|Melting Songs
|Festmusikk
|Carina Dahl
|Carina Dahl 2021
|Festmusikk
|Hagle
|Hagle 2021
|Festmusikk
|JONE
|Livet på bøgda
|Festmusikk
|Rotlaus
|Rotlaus 2021
|Hiphop
|B-Boy Myhre
|Absolute B-Boy Music
|Hiphop
|Kamelen
|Kamelen 2021
|Hiphop
|Linni
|Nightridah
|Hiphop
|Mo Ayn
|Gjeter
|Jazz
|Flukten
|Velkommen håp
|Jazz
|Friends & Neighbors
|The Earth is #
|Jazz
|Ole Morten Vågan, Trondheim Jazz Orchestra
|Plastic Wave
|Jazz
|Siril Malmedal Hauge
|Slowly, slowly
|Klassisk
|Håkon Skogstad med Atle Sponberg og Trondheimsolistene
|Visions of Tango
|Klassisk
|Lise Davidsen
|Beethoven/Wagner/Verdi
|Klassisk
|Ragnhild Hemsing
|RØTA
|Klassisk
|Sonoko Miriam Welde, Oslo-Filharmonien, Joshua Weilerstein, Tabita Berglund
|Sonoko Miriam Welde: Bruch / Vaughan Williams / Barber
|Metal
|Djevel
|Tanker som rir natten
|Metal
|Einherjer
|North Star
|Metal
|KAL-EL
|Dark Majesty
|Metal
|Nekromantheon
|The Visions of Trismegistos
|Pop
|Alan Walker
|Alan Walker
|Pop
|Bernhoft
|Dancing On My Knees
|Pop
|Gabrielle
|KLIPP MEG I TI OG LIM MEG SAMMEN
|Pop
|Lemaitre
|Substellar
|Rnb/Soul
|Beharie
|Beharie // Beharie
|Rnb/Soul
|Marie Noreger
|Gravity
|Rnb/Soul
|Stefanos Yowhannes
|Neo Noir
|Rnb/Soul
|Stig Brenner
|Hvite Duer, Sort Magi
|Rock
|Erlend Ropstad
|Da himmelen brant var alle hunder stille
|Rock
|Heave Blood & Die
|Post People
|Rock
|Hedvig Mollestad Trio
|Ding dong. You’re dead.
|Rock
|Kanaan
|Earthbound
|Samtid
|Alpaca Ensemble
|Rehnqvist/Lindquist
|Samtid
|Håvard Gimse
|20 Norwegian Piano Miniatures
|Samtid
|Maja S. K. Ratkje
|Vannstand
|Samtid
|Signe Bakke / James Clapperton / Kjetil Møster / BIT20 Ensemble / René Wiik / Craig Farr
|Soccorsi: Works by Morten Eide Pedersen
|TONOS komponistpris
|Eirik Hegdal
|The Sky Opens Twice
|TONOS komponistpris
|Henrik Hellstenius
|Henrik Hellstenius: Past & Presence
|TONOS komponistpris
|Ingfrid Breie Nyhus
|Slåttepiano II
|TONOS komponistpris
|Ketil Hvoslef
|L’homme armé: Works by Ketil Hvoslef
|Tradisjonsmusikk
|Marja Mortensson & Kringkastingsorkesteret
|Raajroe – The Reindeer Caravan
|Tradisjonsmusikk
|Sarah-Jane Summers & Juhani Silvola
|The Smoky Smirr o Rain
|Tradisjonsmusikk
|Synnøve Brøndbo Plassen
|Hjemve – Slåttetralling fra Folldal
|Tradisjonsmusikk
|Thov G. Wetterhus
|Stålslått
|Viser og visepop
|Daniela Reyes
|Engangsdager
|Viser og visepop
|Eva Weel Skram
|Sleppe tak
|Viser og visepop
|Marthe Valle
|Tilbakestilling
|Viser og visepop
|Tønes
|Thilda Bøes legat
|Åpen klasse
|Bendik Giske
|Cracks
|Åpen klasse
|Erlend Apneseth Trio
|Lokk
|Åpen klasse
|Hedvig Mollestad
|Tempest Revisited
|Åpen klasse
|Ulver
|Scary Muzak
|Årets gjennombrudd og Gramostipend
|Ash Olsen
|Årets gjennombrudd og Gramostipend
|Hagle
|Årets gjennombrudd og Gramostipend
|Metteson
|Årets gjennombrudd og Gramostipend
|Murder Maids
|Årets gjennombrudd og Gramostipend
|T Section
|Årets gjennombrudd og Gramostipend
|Victoria Nadine
|Årets Internasjonal suksess
|Cashmere Cat
|Årets Internasjonal suksess
|Anne Judith Stokke Wik
|Årets Internasjonal suksess
|Aurora
|Årets Internasjonal suksess
|Bendik Giske
|Årets Låt
|Chris Holsten
|Smilet i ditt eget speil
|Årets Låt
|Halva Priset feat. Maria Mena
|Den fineste Chevy’n
|Årets Låt
|girl in red
|Serotonin
|Årets Låt
|Emma Steinbakken
|Jeg glemmer deg aldri
|Årets Låt
|TIX
|Fallen Angel / Ut av mørket
|Årets Låt
|Hagle
|Ærmen i kærmen
|Årets låtskriver
|Emelie Hollow
|Emelie Hollow 2021
|Årets låtskriver
|Gabrielle Leithaug
|KLIPP MEG I TI OG LIM MEG SAMMEN
|Årets låtskriver
|Marie Ulven
|if I could make it go quiet
|Årets låtskriver
|Stig Joar Haugen
|Hvite Duer, Sort Magi
|Årets musikkvideo
|Girl In Red
|Body & Mind (Thea Hvistendahl)
|Årets musikkvideo
|Kjartan Lauritzen
|Million (Martin Kopperud)
|Årets musikkvideo
|Sei Selina
|Only When You’re Asleep (Niels Windfeldt)
|Årets musikkvideo
|Sondre Justad
|Sorry (feat. Musti) (Julian Vargas & Eirik Svensson)
|Årets produsent
|Cashmere Cat
|Cashmere Cat 2021
|Årets produsent
|Filip Kollsete
|Filip Kollsete 2021
|Årets produsent
|Lars Kristian Rosness
|Lars Kristian Rosness 2021
|Årets produsent
|Marie Ulven og Matias Téllez
|if I could make it go quiet
|Årets tekstforfatter
|Daniela Reyes
|Engangsdager
|Årets tekstforfatter
|Frank Skovrand
|Opphørets time
|Årets tekstforfatter
|Lars Saabye Christensen
|Et snev av evig
|Årets tekstforfatter
|Marie Ulven
|if I could make it go quiet
|Årets utgivelse
|girl in red
|if I could make it go quiet
|Årets utgivelse
|Gabrielle
|KLIPP MEG I TI OG LIM MEG SAMMEN
|Årets utgivelse
|Stig Brenner
|Hvite Duer, Sort Magi
|Årets utgivelse
|Ola Kvernberg
|Steamdome II: The Hypogean
Ledige stillinger
Produksjonssjef
Marknads- og kommunikasjonssjef
Rektor
Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans
Førsteamanuensis i musikkpedagogikk
Tilkallingsvikar kulturskolen