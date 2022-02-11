Her er de nominerte til Spellemann

Rekordmange nominerte etter 2021 – men «bare» 107 er nominerte.

Spellemann har offentliggjort dem som kjemper om Norges største musikkpris.

Daniela Reyes (bildet) er nominert i både kategorien Viser og visepop – og som teksforfatter. Mens Marie Ulven, alias girl in red har hele 7 nominasjoner, om man teller med musikkvideokategorien. Denne siste er allermest til regissørene, men likefullt setter girl in red en ny rekord med nominasjoner knytta til sitt album if I could make it go quiet. I en pressemelding sier Ulven entusiastisk:

– Jeg virkelig elsker dette albumet og jeg har jobbet utrolig hardt med det. Å få denne anerkjennelsen i alle disse kategoriene er ganske fucking kult.

Her er alle de nominerte etter utgivelser i løpet av 2021:

Kategori Kategori Kategori Alternativ pop/rock Frøkedal & Familien Flora Alternativ pop/rock girl in red if I could make it go quiet Alternativ pop/rock Ola Kvernberg Steamdome II: The Hypogean Alternativ pop/rock Orions Belte Villa Amorini Barnemusikk Christine Sandtorv Stjerneteller – Automagisk Barnemusikk Du og jeg og vi 2-3-4 Balkongfest Barnemusikk Heidi Solheim En Meter Fra Barnemusikk Tone Hulbækmo Eg kan Blues Adam Douglas Better Angels Blues Ledfoot Black Valley Blues Norsk Utflukt Heder & Verdighet Blues Vidar Busk & His True Believers The Civilized Life Country Hayde Bluegrass Orchestra Migrants Country Hellbillies Blå dag Country Johan Berggren Ei hytte foran loven Country Ole Kirkeng Rocking Chair Elektronika Bendik HK Progressive Rock Music Elektronika Jerry Folk Dotted Red Elektronika Smerz Believer Elektronika Vilde Tuv Melting Songs Festmusikk Carina Dahl Carina Dahl 2021 Festmusikk Hagle Hagle 2021 Festmusikk JONE Livet på bøgda Festmusikk Rotlaus Rotlaus 2021 Hiphop B-Boy Myhre Absolute B-Boy Music Hiphop Kamelen Kamelen 2021 Hiphop Linni Nightridah Hiphop Mo Ayn Gjeter Jazz Flukten Velkommen håp Jazz Friends & Neighbors The Earth is # Jazz Ole Morten Vågan, Trondheim Jazz Orchestra Plastic Wave Jazz Siril Malmedal Hauge Slowly, slowly Klassisk Håkon Skogstad med Atle Sponberg og Trondheimsolistene Visions of Tango Klassisk Lise Davidsen Beethoven/Wagner/Verdi Klassisk Ragnhild Hemsing RØTA Klassisk Sonoko Miriam Welde, Oslo-Filharmonien, Joshua Weilerstein, Tabita Berglund Sonoko Miriam Welde: Bruch / Vaughan Williams / Barber Metal Djevel Tanker som rir natten Metal Einherjer North Star Metal KAL-EL Dark Majesty Metal Nekromantheon The Visions of Trismegistos Pop Alan Walker Alan Walker Pop Bernhoft Dancing On My Knees Pop Gabrielle KLIPP MEG I TI OG LIM MEG SAMMEN Pop Lemaitre Substellar Rnb/Soul Beharie Beharie // Beharie Rnb/Soul Marie Noreger Gravity Rnb/Soul Stefanos Yowhannes Neo Noir Rnb/Soul Stig Brenner Hvite Duer, Sort Magi Rock Erlend Ropstad Da himmelen brant var alle hunder stille Rock Heave Blood & Die Post People Rock Hedvig Mollestad Trio Ding dong. You’re dead. Rock Kanaan Earthbound Samtid Alpaca Ensemble Rehnqvist/Lindquist Samtid Håvard Gimse 20 Norwegian Piano Miniatures Samtid Maja S. K. Ratkje Vannstand Samtid Signe Bakke / James Clapperton / Kjetil Møster / BIT20 Ensemble / René Wiik / Craig Farr Soccorsi: Works by Morten Eide Pedersen TONOS komponistpris Eirik Hegdal The Sky Opens Twice TONOS komponistpris Henrik Hellstenius Henrik Hellstenius: Past & Presence TONOS komponistpris Ingfrid Breie Nyhus Slåttepiano II TONOS komponistpris Ketil Hvoslef L’homme armé: Works by Ketil Hvoslef Tradisjonsmusikk Marja Mortensson & Kringkastingsorkesteret Raajroe – The Reindeer Caravan Tradisjonsmusikk Sarah-Jane Summers & Juhani Silvola The Smoky Smirr o Rain Tradisjonsmusikk Synnøve Brøndbo Plassen Hjemve – Slåttetralling fra Folldal Tradisjonsmusikk Thov G. Wetterhus Stålslått Viser og visepop Daniela Reyes Engangsdager Viser og visepop Eva Weel Skram Sleppe tak Viser og visepop Marthe Valle Tilbakestilling Viser og visepop Tønes Thilda Bøes legat Åpen klasse Bendik Giske Cracks Åpen klasse Erlend Apneseth Trio Lokk Åpen klasse Hedvig Mollestad Tempest Revisited Åpen klasse Ulver Scary Muzak Årets gjennombrudd og Gramostipend Ash Olsen Årets gjennombrudd og Gramostipend Hagle Årets gjennombrudd og Gramostipend Metteson Årets gjennombrudd og Gramostipend Murder Maids Årets gjennombrudd og Gramostipend T Section Årets gjennombrudd og Gramostipend Victoria Nadine Årets Internasjonal suksess Cashmere Cat Årets Internasjonal suksess Anne Judith Stokke Wik Årets Internasjonal suksess Aurora Årets Internasjonal suksess Bendik Giske Årets Låt Chris Holsten Smilet i ditt eget speil Årets Låt Halva Priset feat. Maria Mena Den fineste Chevy’n Årets Låt girl in red Serotonin Årets Låt Emma Steinbakken Jeg glemmer deg aldri Årets Låt TIX Fallen Angel / Ut av mørket Årets Låt Hagle Ærmen i kærmen Årets låtskriver Emelie Hollow Emelie Hollow 2021 Årets låtskriver Gabrielle Leithaug KLIPP MEG I TI OG LIM MEG SAMMEN Årets låtskriver Marie Ulven if I could make it go quiet Årets låtskriver Stig Joar Haugen Hvite Duer, Sort Magi Årets musikkvideo Girl In Red Body & Mind (Thea Hvistendahl) Årets musikkvideo Kjartan Lauritzen Million (Martin Kopperud) Årets musikkvideo Sei Selina Only When You’re Asleep (Niels Windfeldt) Årets musikkvideo Sondre Justad Sorry (feat. Musti) (Julian Vargas & Eirik Svensson) Årets produsent Cashmere Cat Cashmere Cat 2021 Årets produsent Filip Kollsete Filip Kollsete 2021 Årets produsent Lars Kristian Rosness Lars Kristian Rosness 2021 Årets produsent Marie Ulven og Matias Téllez if I could make it go quiet Årets tekstforfatter Daniela Reyes Engangsdager Årets tekstforfatter Frank Skovrand Opphørets time Årets tekstforfatter Lars Saabye Christensen Et snev av evig Årets tekstforfatter Marie Ulven if I could make it go quiet Årets utgivelse girl in red if I could make it go quiet Årets utgivelse Gabrielle KLIPP MEG I TI OG LIM MEG SAMMEN Årets utgivelse Stig Brenner Hvite Duer, Sort Magi Årets utgivelse Ola Kvernberg Steamdome II: The Hypogean