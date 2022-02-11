Daniela Reyes spilte konsert før hun snakka fag og framtid, i Drammen

Daniela Reyes er nominert i to kategorier i Spellemann 2021.(Foto: Marit Stokkenes)

AktueltBlues

Her er de nominerte til Spellemann

Publisert
11.02.2022
Skrevet av
Siri Narverud Moen

Rekordmange nominerte etter 2021 – men «bare» 107 er nominerte.

Spellemann har offentliggjort dem som kjemper om Norges største musikkpris.

Daniela Reyes (bildet) er nominert i både kategorien Viser og visepop – og som teksforfatter. Mens Marie Ulven, alias girl in red har hele 7 nominasjoner, om man teller med musikkvideokategorien. Denne siste er allermest til regissørene, men likefullt setter girl in red en ny rekord med nominasjoner knytta til sitt album if I could make it go quiet. I en pressemelding sier Ulven entusiastisk:
– Jeg virkelig elsker dette albumet og jeg har jobbet utrolig hardt med det. Å få denne anerkjennelsen i alle disse kategoriene er ganske fucking kult.

Her er alle de nominerte etter utgivelser i løpet av 2021:

Kategori Kategori Kategori
Alternativ pop/rock Frøkedal & Familien Flora
Alternativ pop/rock girl in red if I could make it go quiet
Alternativ pop/rock Ola Kvernberg Steamdome II: The Hypogean
Alternativ pop/rock Orions Belte Villa Amorini
Barnemusikk Christine Sandtorv Stjerneteller – Automagisk
Barnemusikk Du og jeg og vi 2-3-4 Balkongfest
Barnemusikk Heidi Solheim En Meter Fra
Barnemusikk Tone Hulbækmo Eg kan
Blues Adam Douglas Better Angels
Blues Ledfoot Black Valley
Blues Norsk Utflukt Heder & Verdighet
Blues Vidar Busk & His True Believers The Civilized Life
Country Hayde Bluegrass Orchestra Migrants
Country Hellbillies Blå dag
Country Johan Berggren Ei hytte foran loven
Country Ole Kirkeng Rocking Chair
Elektronika Bendik HK Progressive Rock Music
Elektronika Jerry Folk Dotted Red
Elektronika Smerz Believer
Elektronika Vilde Tuv Melting Songs
Festmusikk Carina Dahl Carina Dahl 2021
Festmusikk Hagle Hagle 2021
Festmusikk JONE Livet på bøgda
Festmusikk Rotlaus Rotlaus 2021
Hiphop B-Boy Myhre Absolute B-Boy Music
Hiphop Kamelen Kamelen 2021
Hiphop Linni Nightridah
Hiphop Mo Ayn Gjeter
Jazz Flukten Velkommen håp
Jazz Friends & Neighbors The Earth is #
Jazz Ole Morten Vågan, Trondheim Jazz Orchestra Plastic Wave
Jazz Siril Malmedal Hauge Slowly, slowly
Klassisk Håkon Skogstad med Atle Sponberg og Trondheimsolistene Visions of Tango
Klassisk Lise Davidsen Beethoven/Wagner/Verdi
Klassisk Ragnhild Hemsing RØTA
Klassisk Sonoko Miriam Welde, Oslo-Filharmonien, Joshua Weilerstein, Tabita Berglund Sonoko Miriam Welde: Bruch / Vaughan Williams / Barber
Metal Djevel Tanker som rir natten
Metal Einherjer North Star
Metal KAL-EL Dark Majesty
Metal Nekromantheon The Visions of Trismegistos
Pop Alan Walker Alan Walker
Pop Bernhoft Dancing On My Knees
Pop Gabrielle KLIPP MEG I TI OG LIM MEG SAMMEN
Pop Lemaitre Substellar
Rnb/Soul Beharie Beharie // Beharie
Rnb/Soul Marie Noreger Gravity
Rnb/Soul Stefanos Yowhannes Neo Noir
Rnb/Soul Stig Brenner Hvite Duer, Sort Magi
Rock Erlend Ropstad Da himmelen brant var alle hunder stille
Rock Heave Blood & Die Post People
Rock Hedvig Mollestad Trio Ding dong. You’re dead.
Rock Kanaan Earthbound
Samtid Alpaca Ensemble Rehnqvist/Lindquist
Samtid Håvard Gimse 20 Norwegian Piano Miniatures
Samtid Maja S. K. Ratkje Vannstand
Samtid Signe Bakke / James Clapperton / Kjetil Møster / BIT20 Ensemble / René Wiik / Craig Farr Soccorsi: Works by Morten Eide Pedersen
TONOS komponistpris Eirik Hegdal The Sky Opens Twice
TONOS komponistpris Henrik Hellstenius Henrik Hellstenius: Past & Presence
TONOS komponistpris Ingfrid Breie Nyhus Slåttepiano II
TONOS komponistpris Ketil Hvoslef L’homme armé: Works by Ketil Hvoslef
Tradisjonsmusikk Marja Mortensson & Kringkastingsorkesteret Raajroe – The Reindeer Caravan
Tradisjonsmusikk Sarah-Jane Summers & Juhani Silvola The Smoky Smirr o Rain
Tradisjonsmusikk Synnøve Brøndbo Plassen Hjemve – Slåttetralling fra Folldal
Tradisjonsmusikk Thov G. Wetterhus Stålslått
Viser og visepop Daniela Reyes Engangsdager
Viser og visepop Eva Weel Skram Sleppe tak
Viser og visepop Marthe Valle Tilbakestilling
Viser og visepop Tønes Thilda Bøes legat
Åpen klasse Bendik Giske Cracks
Åpen klasse Erlend Apneseth Trio Lokk
Åpen klasse Hedvig Mollestad Tempest Revisited
Åpen klasse Ulver Scary Muzak
Årets gjennombrudd og Gramostipend Ash Olsen
Årets gjennombrudd og Gramostipend Hagle
Årets gjennombrudd og Gramostipend Metteson
Årets gjennombrudd og Gramostipend Murder Maids
Årets gjennombrudd og Gramostipend T Section
Årets gjennombrudd og Gramostipend Victoria Nadine
Årets Internasjonal suksess Cashmere Cat
Årets Internasjonal suksess Anne Judith Stokke Wik
Årets Internasjonal suksess Aurora
Årets Internasjonal suksess Bendik Giske
Årets Låt Chris Holsten Smilet i ditt eget speil
Årets Låt Halva Priset feat. Maria Mena Den fineste Chevy’n
Årets Låt girl in red Serotonin
Årets Låt Emma Steinbakken Jeg glemmer deg aldri
Årets Låt TIX Fallen Angel / Ut av mørket
Årets Låt Hagle Ærmen i kærmen
Årets låtskriver Emelie Hollow Emelie Hollow 2021
Årets låtskriver Gabrielle Leithaug KLIPP MEG I TI OG LIM MEG SAMMEN
Årets låtskriver Marie Ulven if I could make it go quiet
Årets låtskriver Stig Joar Haugen Hvite Duer, Sort Magi
Årets musikkvideo Girl In Red Body & Mind (Thea Hvistendahl)
Årets musikkvideo Kjartan Lauritzen Million (Martin Kopperud)
Årets musikkvideo Sei Selina Only When You’re Asleep (Niels Windfeldt)
Årets musikkvideo Sondre Justad Sorry (feat. Musti) (Julian Vargas & Eirik Svensson)
Årets produsent Cashmere Cat Cashmere Cat 2021
Årets produsent Filip Kollsete Filip Kollsete 2021
Årets produsent Lars Kristian Rosness Lars Kristian Rosness 2021
Årets produsent Marie Ulven og Matias Téllez if I could make it go quiet
Årets tekstforfatter Daniela Reyes Engangsdager
Årets tekstforfatter Frank Skovrand Opphørets time
Årets tekstforfatter Lars Saabye Christensen Et snev av evig
Årets tekstforfatter Marie Ulven if I could make it go quiet
Årets utgivelse girl in red if I could make it go quiet
Årets utgivelse Gabrielle KLIPP MEG I TI OG LIM MEG SAMMEN
Årets utgivelse Stig Brenner Hvite Duer, Sort Magi
Årets utgivelse Ola Kvernberg Steamdome II: The Hypogean

 

 

 

 

 

 

 

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

 

 

 

 

Daniela Reyesgirl in redMarie UlvenSpellemann

Relaterte saker

Smerz

Smerz albumdebuterer – med skisseblokka åpen

Etter profilerte spillejobber der musikken var uferdig, fant Smerz formen på musikken. Når albumet nå kommer snakker vi selvsagt med...

Daniela Reyes spilte konsert før hun snakka fag og framtid, i Drammen

Fortsatt usikker, musiker? Daniela Reyes albumdebuterer

Nyutdanna Daniela Reyes ga ut debutsingelen «Usikker musiker». Når hun blir spurt om framtidsutsikter, ligger pandemiens usikkerhet fortsatt der.

Sanger Mari Eriksmoen

Eriksmoen med en av årets beste plater – hvisking, hvesing og brøling – og en oppsiktsvekkende debut

Ballade klassisk er her: Disse seks norske bør du få med deg.

Juryleder Leif Ove Andsnes og stipendvinner Sonoko Miriam Welde

Statoilstipend til Sonoko Miriam Welde

Statoils talentstipend innen klassisk musikk til fiolinisten fra Bergen.

Flere saker

Synne Stenersen intervjues av Kjetil Wevling

Hvor snevert rekrutterer de kreative bransjene?

Sceneteknikere søker ikke på jobb, og firmaene lyser heller ikke ut. Kjønn og trynefaktor – satt på spissen – i...

Skaperne av musikk er et av leddene i musikkens næringskjede. – Ut fra det reviderte nasjonalbudsjettet 2020 er det vanskelig å se at vi har en kulturminister som kjemper for hele det kulturelle økosystemet, sier Jørgen Karlstrøm i Norsk Komponistforening

Revidert nasjonalbudsjett: Få lyspunkter for musikknæringen

Det hadde bygget seg opp betydelige forventninger til revidert nasjonalbudsjett hos musikklivets organisasjoner, men etter fremleggelsen i dag er skuffelsen...

Omar Sheriff spilles av nå, på nettet. Her spiller Magdi (t.v.) og Chirag at de tar i øyesyn noe som kommer på døra i herskapshuset deres i Skien. Innholdet i pakkene skal (?) virke mot skrivesperre.

Karpe i gang med nytt prosjekt: 24 timers filmloop

Den norske rapduoen sender 24 timers sci fi fra Skien – med og om ny musikk.