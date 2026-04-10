Ballade video: – Vi aner en vår

Vi smelter snø med Emil Kárlsen & Elina Ijäs, Hanna Andréa, Beranek & El/Neue, Henning Andersen, Juni Habel, Green Carnation, Enslaved & Storm Weather Shanty Choir og Darkthrone.

Denne uken er det litt artig å presentere norske metal-veteraner i tre varianter: Black metal-pionerene i Darkthrone har lagd mer enn 20 album, og vender nå tilbake med en LP kalt Pre-Historic Metal. Enslaved er forlengst internasjonalt kjent for sin viking-metal, mens Green Carnation fra Kristiansand gjerne omtales som progressive metal.

Også Green Carnation nyter en nokså betydelig intrernasjonal status. Så sent som i år trakk musikkmagasinet Loudwire frem deres Light of Day, Day of Darkness fra 2001 i artikkelen The 11 Best Prog Metal Concept Albums of All Time, i selskap med størrelser som Dream Theater, Iron Maiden, Mastodon og Opeth.

I 2025 slapp de A Dark Poem, Pt. I: The Shores of Melancholia, som det første i en planlagt trilogi. Her bidro nettopp Grutle Kjellson fra Enslaved på låten «The Slave That You Are». Nå er også oppfølgeren A Dark Poem, Part II: Sanguis ute.

Kort sagt: God fornøyelse!



EMIL KÁRLSEN & ELINA IJÄS: Giđa ávašta

Emil Ráste Kárlsen er født og oppvokst i det flerspråklige fellesskapet i Omasvuotna /Omasvunon /Storfjord, nær grensen mellom Norge, Sverige og Finland. Han har både markert seg som musiker og skuespiller.

Her samarbeider han for første gang med den nordsamiske sangeren og låtskriveren Elina Ijäs. Hun er fra Guovdageaidnu/Kautokeino og Gáivuotna/Kaivuonon/Kåfjord.

Denne nye sangen heter «Giđa ávašta», som betyr «man kan ane en vår». Kárlsen slipper ellers sitt solo-debutalbum Nannámii på Norse Music 25. september.

«Giđa ávašta» slippes i en periode kalt giđđadálvi (vårvinter), der solen vender tilbake og forsiktig begynner å tine snøen.

– Dette er en sterk og kraftgivende sang til alle som trenger motivasjon i deres strev og kamper, og en påminnelse om at det venter oss en sommer der fremme, sier Emil Kárlsen.

– «Giđa ávašta» er en svært symbolsk sang med mange lag. Den forteller vår historie fra fortiden, samtidig som den løfter oss mot nåtiden og videre inn i framtiden.

Videoen har Emil Kárlsen & Elina Ijäs lagd selv. De står også for tekst og melodi, med bidrag til musikken fra Ariel Joshua Sivertsen. Du finner flere videoer med Kárlsen i det store arkivet vårt.



HANNA ANDRÉA: Braveheart

Premiere! Hanna Andréa slipper her singelen «Braveheart», beskrevet som en sterk og følelsesladet poplåt om «mot, utholdenhet og selvaksept». Singelen er tittelsporet fra hennes kommende fire-spors EP – og sies å markere starten på «et nytt og modnere kapittel» i hennes kunstnerskap.

Hanna Andreassen har norsk far – og røtter i Nord-Norge. Hun tilbrakte barndommens somre i Ankenes i Narvik. I dag lever hun med én fot i Norge og én i USA, der hun parallelt med musikken studerer ved Princeton University.

Hun debuterte med albumet Stranded in the Middle i august 2024, og har rundt 400 000 abonnenter på YouTube. Hun er ellers borger av The Muscogee Nation, en selvstyrt stamme i Oklahoma.

Mot slutten av 2024 ble Hanna Andréa nominert til The 21st Native American Music Awards for sangen «Past Midnight». Det var i kategoriene Best Music Video og Best Pop Recording. Da var hun bare 17 år gammel.

– Med sterke internasjonale samarbeidspartnere og et raskt voksende publikum er dette bare begynnelsen, heter det fra Bakke Consulting, artistens norske PR-selskap.

«Braveheart» er skapt i samarbeid med produsenter i Los Angeles og Sverige. Du finner flere av videoene til Hanna Andréa på denne lenken. Det inkluderer «I Don’t Really Know» – med sine mer enn elleve millioner visninger.



HENNING ANDERSEN: Devil’s Lullaby

Henning Andersen begynner å se resultater fra sitt samarbeid med multi-intrumentalisten og produsenten Freddy Holm. I løpet av en måned har de fått over 90 000 avspillinger på YouTube for musikkvideoen til låta «Devil’s Lullaby», som ble gitt ut 6. mars.

Det er uten sammenligning ny rekord på YouTube for Andersen, som har gitt låten undertittelen a prayer for a dark world. Den er hans første utgivelse siden albumet Montford Ave i 2025.

– «Devil’s Lullaby» har ikke egentlig en musikkvideo, men en enkel lyrics video med et totalt budsjett på 1000 kroner i produksjon, forteller han.

I tillegg har SpinnWheel Records brukt 50 dollar på annonsering av låta på YouTube. Både tekst og musikk er ved Henning Andersen, mens Holm bidrar med fiolin, cello og bratsj.

– Det er gøy å se at det funker uten store budsjetter, sier Andersen. Han lover å bruke «enda mindre penger» på sin neste video.

Og den viser vi på Ballade fredag om en uke. Sangen heter «Trouble Ahead», og er andre låt i samarbeidet med Freddy Holm.



JUNI HABEL: Evergreen In Your Mind

Fredag 10. april slapp det uavhengige plateselskapet Koke Plate det nye albumet til Juni Habel. Det har fått tittelen Evergreen In My Mind, og byr på elleve nye sanger. Alle er skrevet av Habel, som også har produsert albumet med Stian Skaaden.

Utgivelsen er Habels første på tre år, etter den kritikerroste andreplaten Carvings fra 2023. Plateselskapet mener at den viderefører et skjørt og nedtonet uttrykk med stemmen til Habel tydelig i sentrum.

– Gjennom låtene merkes en lengsel etter nærhet i en verden som kjennes både nær og samtidig litt på avstand, heter det om albumet, som beveger seg mellom to tilværelser.

– Evergreen In My Mind utspiller seg i en drøm: et forestilt rom der lengselen etter en sterkere forbindelse mellom oss og verden rundt oss får utfolde seg, sier Habel selv.

Både singlene og det nye albumet har allerede fått svært gode anmeldelser internasjonalt. Blant annet hos Mojo, The Guardian, The Times, Observer og Clash Magazine.

Les gjerne dette store Ballade-intervjuet fra 2023.



BERANEK & EL/NeUe: Dieter Rams Palette

– «Dieter Rams Palette» er en hyllest til en av vår tids aller største industridesignere; tyske Dieter Rams, forteller Beranek og EL/NeUe til oss.

– Riktignok har Dieter Rams aldri selv definert en konkret palett. Den har egentlig aldri eksistert. Før nå, sier de norske artistene.

Samarbeidspartnerne forteller at de har latt seg inspirere av Rams’ enkle, men funksjonelle design – og ikke minst hans fargevalg.

Rams er i dag 93 år gammel, og er blant annet kjent for dette utsagnet: Likegyldighet overfor mennesker og virkeligheten de lever i er faktisk den eneste dødssynden innen design.

«Dieter Rams Palette» er den fjerde sangen Beranek og EL/NeUe lager sammen. Tidligere har de sluppet sporene «Goethe Ist tot», «Ein bisschen Frieden» og «Niedrige Erwartungen».

Beranek har en lang karriere innen ulike musikalske sjangre, og er kjent som skuespiller og humorist fra radio, TV og scene. Han har selv laget videoen for Animal Voice Production.

Duoen EL/NeUe har de siste årene gitt ut tre album og flere singler. Nylig kom låten «Prosopagnosia», remikset av Beranek og Norwegian Giants. Også denne videoen er en premiere.



GREEN CARNATION: Sanguis

Green Carnation har en historie som går helt tilbake til 1990. Bandet ble opprinnelig grunnlagt av Terje «Tchort» Vik Schei, og kom sammen igjen før tusenårsskiftet. De ga ut fem album mellom 2000 og 2006, der vi særlig kan trekke frem det vakre Light of Day, Day of Darkness fra 2001.

Bandet gjorde nytt comeback på midten av 2010-tallet, og vendte tilbake til det franske metal-selskapet Season of Mist med albumet Leaves of Yesteryear i 2020.

«Sanguis» er hentet fra det andre albumet i den pågående trilogien, som alt er ferdig innspilt. Den nesten ti minutter lange videoen er regissert og klippet av Rikard Amodei. Jonas C. E. Kiplesund har filmet, mens Joakim Stien har lyssatt opptakene i Kilden teater og konserthus i Kristiansand.

Samme sted er det planlagt en tretimers konsert i september 2026, der trilogien skal fremføres live med Kristiansand Symfoniorkester og gjesteartister.

Dagens utgave av Green Carnation er Kjetil Nordhus (vokal), Tchort og Bjørn Harstad (gitarer), Stein Roger Sordal (bass), Jonathan Alejandro Pérez (trommer) og Endre Kirkesola (keyboards).

«Sanguis» er skrevet av Sordal og Nordhus, med tekst av Sordal og produksjonshjelp fra Kirkesola.



ENSLAVED & STORM WEATHER SHANTY CHOIR: Fire Marengo

«Fire Marengo» er en tradisjonell shanty fra 1800-tallet. Den ble brukt som en arbeidsvise, i forbindelse med lossing og pakking av bomull på skip. Den originale versjonen til Storm Weather Shanty Choir kom ut i 2023. Den bør du absolutt sjekke ut på denne lenken – eller forskjellige strømmetjenester.

Haakon Steinar Vatle startet Storm Weather Shanty Choir etter å ha seilt i mange år med Statsraad Lehmkuhl. Hjemme på Stord samlet han en gjeng langhårede rockere til kor-innsats. Nå har de altså slått seg sammen med Enslaved, som startet i Sveio i 1991.

Den gangen var Grutle Kjellson 17 år – og Ivar Bjørnson bare 13. Duoen har vunnet fem Spellemannpriser, og var det første metal-bandet som mottok Norsk Artistforbunds Ærespris. Siden 2012 har de vært på Nuclear Blast, et tysk plateselskap med avdelinger i USA og Brasil.

Storm Weather Shanty Choir består av Haakon Steinar Vatle (sang, akustisk gitar), Ronny Sætre (baryton og perkusjon), Rune Nesset (bass, perkusjon) Vidar Vedå (bass), Roald Kaldestad (lyrisk tenor, mandolin, gitar) og Gisle Østrem (lyrisk tenor, concertina).

På denne innspillingen fra Solslottet Studio hører du også Grutle Kjellson (vokal), Ivar Bjørnson (gitar, bass), Iver Sandøy (vokal, ambolt, perkusjon), Håkon Vinje (vokal, keyboards) og Arve “Ice Dale” Isdal (lead-gitar). Sangen er produsert av Sandøy og Bjørnson.

Les gjerne mer i dette ferske intervjuet fra Ballade, ført i pennen av redaktør Guro Kleveland.



DARKTHRONE: Pre-Historic Metal

Som nevnt i innledningen: Darkthrone er blant de virkelige black metal-veteranene her hjemme. De startet opp alt i 1986 som Black Death, men skiftet navn til Darkthrone året etter. De holdt til på Kolbotn, og ga i årene 1988-89 ut fire demoer. I 1991 debuterte de på den britiske Peaceville-etiketten med albumet Soulside Journey.

Deretter fulgte det som mange regner som klassiske utgivelser innen ekstrem metal-sjangeren. A Blaze In The Northern Sky, Under A Funeral Moon og Transilvanian Hunger ble alle utgitt mellom 1992 og 1994. Fra 1993 besto bandet bare av Fenriz og Nocturno Culto, til vanlig kjent som Gylve Nagell og Ted Skjellum.

Darkthrone rakk å gi ut åtte fullengdere før 90-tallet var over, og var innimellom omgitt av kontroverser. Darkthrone har konsekvent nektet å la seg nominere til Spellemannprisen og lignende tilstelninger. I 2020 løftet Nasjonalbiblioteket likevel frem en førsteutgave av A Blaze In the Northern Sky i en stor utstilling om norsk kulturhistorie.

Da It Beckons Us All……. kom ut for nøyaktig et år siden, var det som det tyvende albumet til Darkthrone. Deres neste utgivelse, Pre-Historic Metal, skal komme på Peaceville 8. mai 2026.

Videoen til tittelkuttet er satt sammen av Matthew Vickerstaff.



