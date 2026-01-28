FEIRER MUSIKKLIVET: Her er Sidiki Camara på Spellemannprisen i 2023, da han vant i kategorien tradisjonsmusikk.

(Foto: Guro Kleveland / Ballade)

NotisFolkemusikk

Sidikis 45 år som musiker – feirer med kulturhusturné

28.01.2026
- Red.

Sidiki Camara legger ut på veien.

Perkusjonist Sidiki Camara regnes som en viktig stilskaper innen den moderne bølgen av vestafrikansk manding-musikk, skriver Bærum kulturhus i sin konsertomtale før lørdagens turnestart. Han dukker opp som samarbeidspartner i mange settinger: Fra progressiv jazz i Ole Morten Vågans oktett Mirror Image til rap-pop med Karpe, samt disco/afrobeat hos Sex Judas. I 2023 ble hans norske gjennombrudd kronet med en Spellemannpris for albumet «Return to the Traditions», hvor han blandet musikk fra Mali med norsk folkemusikk.

Lørdag 31. januar starter en konsertrekke som feirer hans liv i musikken, og fra Bærum kulturhus i Sandvika går turen for Camara med band videre itl Hamar Kulturhus, Lillehammer Kulturhus og Slemmestad MEK.

Konserten «Et liv i musikken» ble også framført på Oslo World i fjor.

Sidiki Camara

MIRA PARIS 01 FOTO THOMAS KOLBEIN BJORK OLSEN BERLINKONTORET

Mira Thiruchelvam er med på Karpes Europa-turné: – Å være litt sterk i meningene sine hjelper

Mira Thiruchelvam er et av de fire nye medlemmene i Karpes utvidede band som nå er på Europa-turné. Det er...

Utdeling Jon Laukvik RCO Medal

Organist Jon Laukvik tildelt britenes høyeste utmerkelse: The Royal College of Organists Medal

Lørdag 12. mars mottok organist og komponist Jon Laukvik The Royal College of Organists Medal.

Rudolf Nilsen i Lillebjørn Nilsens strek.

2 x Nilsen: Lillebjørn illustrerer Rudolf i ny visebok

På stengrunn-visene samles i ny bok.

Christine Thomassen, nestleder i Creo

Musikkultur: Diskusjonen om redaksjonens uavhengighet ikke over

Musikkulturs nye redaktør skal rapportere til forbundslederen. Vil erklæringen om at Redaktørplakaten gjelder sikre uavhengighet til den av de 40...