Sidikis 45 år som musiker – feirer med kulturhusturné

Sidiki Camara legger ut på veien.

Perkusjonist Sidiki Camara regnes som en viktig stilskaper innen den moderne bølgen av vestafrikansk manding-musikk, skriver Bærum kulturhus i sin konsertomtale før lørdagens turnestart. Han dukker opp som samarbeidspartner i mange settinger: Fra progressiv jazz i Ole Morten Vågans oktett Mirror Image til rap-pop med Karpe, samt disco/afrobeat hos Sex Judas. I 2023 ble hans norske gjennombrudd kronet med en Spellemannpris for albumet «Return to the Traditions», hvor han blandet musikk fra Mali med norsk folkemusikk.

Lørdag 31. januar starter en konsertrekke som feirer hans liv i musikken, og fra Bærum kulturhus i Sandvika går turen for Camara med band videre itl Hamar Kulturhus, Lillehammer Kulturhus og Slemmestad MEK.

Konserten «Et liv i musikken» ble også framført på Oslo World i fjor.