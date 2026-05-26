Årets nominerte til Arne Bendiksens talentpris er Uld, Kristi Brud, Sa_G, Orions Belte og Ari Bajgora.

Arne Bendiksens talentpris er på 100 000 kroner, og deles ut av kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery 3. juni.

– Juryen har lyttet og diskutert alt fra lydbilde, liveuttrykk, låter og tekster til timing og følgerskare. Og tross våre ulikheter i sjangerpreferanser og smak, kunne vi enes om at de nominerte på hver sine vis er sterke kandidater til Bendiksenprisen, sier artist og nestleder i GramArts styre, Anne Lise Frøkedal, som har ledet årets jury.

Juryen har alltid med tidligere prisvinnere, og er derfor en pris til artister og musikere fra kollegaer, forklarer Gramart, som forvalter Arne Bendiksens talentpris. Prisen er en gave fra Kultur- og likestillingsdepartementet til norske artister, og formålet med prisen er å bidra til talentutvikling innen norsk populærmusikk.

– Ofte er det mennesker som aldri har lagd en sang, som er de som deler ut priser til mennesker som lager sanger. Det er fint det, men det oppstår andre kvalitetsparametere som til tider kan føles fremmed for den musikken en faktisk diskuterer. Det føles oppriktig stas å dele ut en pris fra musikere til musikere, sier Edvard Valberg fra Honningbarna, som fikk prisen i 2017.

Årets jury har bestått av Anne Lise Frøkedal, Edvard Valberg (Honningbarna), Bård Linga (Bokassa), Karima Furuseth og Sofie Tollefsbøl (Fieh).