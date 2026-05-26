Nominerte til Bendiksenprisen

Årets nominerte til Bendiksenprisen. Øverst fra venstre: Ari Bajgora (foto Marius Dreiem Løken), Sa_G (foto Willa Wathne), Uld (privat). Nederst fra venstre: Orions Belte (privat), Kristi Brud (foto Heidi Stokkedal). (Foto: Kollasj satt sammen av Gramart)

– Sterke kandidater til Bendiksenprisen

Publisert
26.05.2026 12:46
Skrevet av
- Red.

Årets nominerte til Arne Bendiksens talentpris er Uld, Kristi Brud, Sa_G, Orions Belte og Ari Bajgora.

Arne Bendiksens talentpris er på 100 000 kroner, og deles ut av kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery 3. juni.

– Juryen har lyttet og diskutert alt fra lydbilde, liveuttrykk, låter og tekster til timing og følgerskare. Og tross våre ulikheter i sjangerpreferanser og smak, kunne vi enes om at de nominerte på hver sine vis er sterke kandidater til Bendiksenprisen, sier artist og nestleder i GramArts styre, Anne Lise Frøkedal, som har ledet årets jury.

Juryen har alltid med tidligere prisvinnere, og er derfor en pris til artister og musikere fra kollegaer, forklarer Gramart, som forvalter Arne Bendiksens talentpris. Prisen er en gave fra Kultur- og likestillingsdepartementet til norske artister, og formålet med prisen er å bidra til talentutvikling innen norsk populærmusikk.

– Ofte er det mennesker som aldri har lagd en sang, som er de som deler ut priser til mennesker som lager sanger. Det er fint det, men det oppstår andre kvalitetsparametere som til tider kan føles fremmed for den musikken en faktisk diskuterer. Det føles oppriktig stas å dele ut en pris fra musikere til musikere, sier Edvard Valberg fra Honningbarna, som fikk prisen i 2017.

Årets jury har bestått av Anne Lise Frøkedal, Edvard Valberg (Honningbarna), Bård Linga (Bokassa), Karima Furuseth og Sofie Tollefsbøl (Fieh).

Arne Bendiksens talentprisBendiksenprisenGramartKultur- og likestillingsdepartementet

Slomosa

Bendiksenprisen til Slomosa: – Denne prisen er ekstra stas å få

Med Arne Bendiksens talentpris 2025 i hende onsdag kveld fikk rockebandet heder og en god slump penger fra artist- og...

Unge Obi – Bendiksenprisen

Bendiksenprisen til Unge Obi

Publikum har åpenbart trykket den ambivalente kunstnerpersonaen hans til sitt bryst, skriver juryen om Unge Obi.

Ary fikk Bendiksenprisen

Prisdryss til Ary: Bendiksens talentpris og NOPA-pris i åpen klasse

Kulturminister Jaffery overrasket Ary med Bendiksens talentpris 2023. Rett etter ble artisten hedret med NOPA-pris for verket «My Awe Sustains».

Fieh på Øyafestivalen

Fikk Bendiksenprisen: Bandet Fieh er 100 000 kroner rikere

Fieh har i følge artistkolleger en betydelig rolle som forbilder – de er kompromissløse i uttrykket, og viser andre musikere...

Bokassa 2 Gramart

Ikke burger, men Bendiksen til Bokassa

Stonerpunk-bandet Bokassa legger gjerne opp turnéruta etter gode burgerplasser. Men da de trodde de skulle anmelde gode sommerburgere ble de...

Passe avstand: Med smittevern i form av avstand, som her på kirkekonsert, mener mange kulturlivet kunne tillatt å oppleve kultur.

Pandemien og publikum

Mange publikummere mener det har vært for strengt med stengte kulturarrangement. Første del av en stor undersøkelse av pandemiens følger...

Jaga Jazzist

– Alle slags stunder i livet har jeg opplevd der. Blå var vårt Club 7

Da jazzen ble oppløst og Oslo ble en ny by. 28. februar er en dato som er brent inn i...

Ruth Bakke og pianoelev

Pano-Piano. En fenomenologisk og ontologisk tilnærming til klaverundervisning

Bruk stykker med nyere klanger og utradisjonell notasjon i piano-undervisning, oppfordrer pianist, forsker og pedagog Annabel Guaita. Hun har brukt...