Unge Obi – Bendiksenprisen

Unge Obi – aka Andreas Nesteby Obrenovic – med Bendiksenprisen foran NRK på Marienlyst, flankert av statssekretær i KUD, Even Aleksander Hagen, og artist Sofie Tollefsbøl (fra bandet Fieh). (Foto: Sondre Wingar-Elnes)

Bendiksenprisen til Unge Obi

01.11.2024
Guro Kleveland

Publikum har åpenbart trykket den ambivalente kunstnerpersonaen hans til sitt bryst, skriver juryen om Unge Obi.

– Jeg har aldri vært spesielt opptatt av priser og lager ikke musikk for ekstern bekreftelse. Men denne nominasjonen tok meg litt på senga, for jeg syns det var ganske stas. Særlig når jeg er nominert med så mange flinke folk.

Det sa rapperen Unge Obi da han mottok Bendiksenprisen, artistenes egen pris, som den også løftes som. Unge Obi – aka Andreas Nesteby Obrenovic – var gjest i fredagens episode av podcasten «Berrum og Beyer snakker om greier» og ble overrasket av statssekretær Even Aleksander Hagen (KUD) og artist Sofie Tollefsbøl (Fieh) som stormet inn med prisen i hånd.

Arne Bendiksens talentpris, som den også heter, er en gave til norske artister fra Kultur- og
likestillingsdepartementet, og er på 100 000 kroner. Så hva skal du bruke pengene på, ble Unge Obi spurt. – Grillz, svarte han, før han la til at musikken skulle få sin solide del av priskaka.

De mange flinke folka som var nominert med Unge Obi var Bo Milli, Jouska, Kjartan Lauritzen og Undergrunn.

Juryen bestod av Anne Lise Frøkedal (juryleder og nestleder i GramArt styre), Bård Linga (Bokassa), Sofie Tollefsbøl (Fieh) og Hallvard Graadløs (Spidergawd).

Og her kan du lese hva juryen mener:
Årets mottager av Bendiksenprisen begeistret juryen med et unikt uttrykk og eksepsjonelt gode tekster. Han har bygget sin egen karriere med en original tilnærming til bruk av sosiale medier og han har klart å utvikle det som begynte som et underholdende konsept til et helstøpt univers som det er en fryd å oppholde seg i.

Det er ikke bare juryen han har begeistret – debutkonserten hans på Blå i 2024 ble utsolgt og raskt fulgt opp med opptredener på by:Larm og Piknik i Parken. Publikum har åpenbart trykket den ambivalente kunstnerpersonaen hans til sitt bryst. Dette resonnerer hos fansen.

Og de kommer det bare til å bli flere av fremover. Ingen har klart å pitche ham et image – vi er overbevist om at årets mottager har gått i akkurat den retningen han selv har ønsket. Denne ektheten er imponerende og forfriskende, og vi gleder oss til flere herlig originale låter, med både underfundige tekster og fengende produksjon.

 

