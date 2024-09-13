Ballade video: Bylarm spesial x 12

Sjekk ut videoer med Bylarm-aktuelle artister som Tolou, Bargee, Unge Obi, SA_G, Glassmanet, Aktiv Dödshjelp, Beforefrances, Mathias Angelhus, Anna Lille, Pen Gutt, Whammyboy og Magmakammer.

Bylarm – eller by:Larm, om du vil – har nå eksistert i imponerende 26 år. Den aller første konferansen og festivalen fant sted i Trondheim i 1998. I begynnelsen var det et av hovedpoengene at arrangementet skulle løfte blikket utenfor hovedstadsområdet, der det meste av musikkbransjen befant seg. De første ti årene vekslet arrangementet derfor mellom å bli avholdt i Trondheim, Stavanger, Bergen, Tromsø og Kristiansand.

Fra 2008 har Bylarm vært fast arrangert i Oslo. Det har også blitt flere utenlandske band og artister på menyen, noe vi også ser i årets konsertprogram.

Vi vier denne utgaven av Ballade video til å trekke frem noen av artistene som skal i ilden i løpet av de tre dagene arrangementet varer.

Kort sagt: God fornøyelse!

TOLOU: Take Your Time (Slow Down)

Tolou, alias Ida Tolou, vokste opp i Tromsø med norsk mor og nigeriansk far, og har i dag kontrakt med Virgin Music – en underavdeling av Universal Music Group. Hun er en av 100 artister som skal spille to konserter under Bylarm, for publikum og for folk i bransjen.

Hun er dessuten en av artistene som er nominert til Året Stjerneskudd, der Norsk Tipping stiller med en halv million norske kroner i premie.

BARGEE: Hjemmelengsel

Også Bargee er blant de nominerte til Årets Stjerneskudd, og skal gjøre to konserter under årets Bylarm. Han heter egentlig Filip Bargee Ramberg, og er også en talentfull ung skuespiller – kjent fra teater, TV-serier og rollen som Pelle i den svært vellykkede oppsetningen av Døden på Oslo S på Økernsenteret.«Hjemmelengsel» er en del av EP-en «Halvvisne roser», som kom på tampen av fjoråret.

UNGE OBI: Plattform

Unge Obi har vi presentert tidligere, da i samarbeid med de internasjonalt anerkjente musikkprodusentene i Dio Mudara. Andreas Nesteby Obrenovic fikk platekontrakt med Tommy Tee i 2021, og har her lagd musikkvideo med regissøren Lea Furaha Kazonza. Han slo først gjennom via korte videoer på kanaler som Instagram og TikTok.

SA_G: Føder føll

Også SA_G fra Trondheim spiller to konserter under Bylarm. Hun er basert i Oslo, og debuterte med «7 Minutes In Heaven» i 2022. Siden har hun byttet mellom engelsk og norsk, med låter som «Voguesigg», «The Purge» og «Syke». Den nokså oppsiktsvekkende videoen til «Føder føll» er ved FilmCult og Ali Hamza.

GLASSMANET: Hypnagogic Hydrosphere

Bylarm presenterer også i år et nokså bredt spekter av musikk, selv om vi så langt har fokusert på urban-artister og hip hop. Det skal vi se og høre et eksempel på her, der vi går inn i et tiltalende og psykedelisk drømmepop-landskap med Glassmanet.

«Hypnagogic Hydrosphere» er hentet fra mini-albumet Glassplanet fra 2022. Senere har den lett mystiske trioen fulgt opp med EP-en «Ebb» og singelen «Breaksurface», og har også en ny EP på trappene.

AKTIV DÖDSHJELP: Dolce Vita

Aktiv Dödshjelp startet i en kjeller i Oslo i 2008, og debuterte i 2013 med dobbeltsingelen «Svart på Hvitt». I 2019 kom EP-en «Bæng Bæng». To år senere var de med på samleutgivelsen 2021: Pønk i Norge med låta «Voi and Destroy». I år kom endelig debutalbumet Send Dudes, etter å ha gitt ut singelen «Evig Penger» i starten av året. Opptaket av «Dolce Vita» er filmet på Parkteatret i Oslo i april i år.

BEFOREFRANCES: Satan In The Suburbs

Her er litt roligere toner med Beforefrances. De beskrives som et queer Oslo-basert indie-pop/rock-band, og består av barndomsvennene Heidi Musum og Atle Nordby fra Fetsund. Atle reiste etter hvert til USA for å skrive, mens Heidi ble gatemusiker i Stockholm.

Duoen ble senere gjenforent i Oslo, og debuterte med nettopp denne sangen. Senere har de også vakt oppmerksomhet for låter som «If The Car Crashed». Det er Ikke Bare Film som står bak den fine videoen.

MATHIAS ANGELHUS: Don’t Come Knocking

«Don’t Come Knocking» er spilt inn live i Nyhavna Studio Trondheim i oktober i fjor. Her hører vi Veslemøy Narvesen på trommer, Ole Kirkeng på bass, Øystein Megård på keyboards – og Mathias Angelhus på sang og gitar.

Angelhus er opprinnelig fra Kristiansund. Han er dobbelt aktuell på Bylarm i år, siden han også skal opptre som frontfigur i bandet The Impossible Green. Han har dessuten samarbeidet med Sara Fjeldvær, som vi har presentert flere ganger. Videoen er av Kristoffer Hylland Skogheim.

ANNA LILLE: Good Riddance (Acoustic live session)

20 år gamle Anna Kristina Lillestøl Naustdal er fra Nordfjordeid. Hun lå over 20 uker på NRK P1s A-liste med sin debutsingle «Stealing The Scene», og nærmer seg en million avspillinger på Spotify for den nyere låten «Rain».

Også «Good Riddance» kom i år, og er her filmet i en akustisk utgave av Håkon Grønn Paulsen. Sangen er skrevet av Anna Lille, produsent Preben Sælid Andersen og Haley Shea (kjent blant annet som vokalist i Sløtface). Anna Lille har ellers blitt spilt på både NRK P3 og P13, samt BBC Radio 1.

PEN GUTT: Alle redde hunder biter

Pen Gutt heter til vanlig Håkon Stubberud, og omtales som en konseptuell popartist fra Rykkinn. Han har alt vakt oppsikt med album som Hold deg i varmen og Dit vinden blåser.

Den førstnevnte fikk oppmerksomhet i internasjonale medier som internasjonale medier som i-D, The Needle Drop og Fader, mens Dit vinden blåser bød på gjesteopptredener av Swank Mami, Dutty Dior og Mikhael Paskalev. Videoen er filmet av Olav Stubberud, og er klippet av Brokenint.

WHAMMYBOY: Chop It

26 år gamle Whammyboy fra Moss spilte første gang på Bylarm i 2021, hvor han ble plukket ut som en av juryens utvalgte. Låter fra debut-EP-en «Space Pop Vol. 1» fra 2023 ble blant annet spilt på BBC Radio 1’s Future Artists-sending.

Whammyboy har også hatt konserter i Tyskland, Frankrike og England, og har spilt på festivaler som Piknik i Parken og Pstereo. En ny EP slippes i disse dager.

MAGMAKAMMER: Doom Jive

Vi avslutter denne runden med smakebiter fra Bylarm med Magmakammer fra Kolbotn og Oslo. Denne trioen debuterte med et album på Kozmik Artifactz i Tyskland i 2018. På samme selskap kom nylig også andrealbumet Before I Burn, som denne fengende låten er hentet fra.

Videoen er regissert av Justin Bellucci, og er filmet av Lasse Røed. Vi minner også om at Bylarm for åttende gang har sitt eget metal-fokus, som du kan lese mer om i denne artikkelen.



Ballade video har tidligere vist videoer med flere av artistene under Bylarm 2024, inkludert Alvah, Blomst, Charlie Skien, Signe Dø og Sylvaine. Alt dette finner du som vanlig i det store arkivet vårt.

Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

