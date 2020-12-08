Sondre Mæland og bandet framfører Angst

(Foto: Elisa Bates)

AktueltKoronasituasjonen

Ballade og Samspill presenterer Samspill Sessions: Sondre Mæland – «Angst»

Publisert
08.12.2020
Skrevet av
Guro Kleveland

Kva får du når du blandar ein oppvekst blant fjord og fjell med ti års erfaring som backingmusikar for mange artistar frå forskjellige land? Kanskje eit av svara er «Angst». Men her som ei ny låt av Sondre Mæland og bandet i serien Samspill Sessions på Ballade.no.

– Fyrst og fremst er eg ein nysgjerrig kar som interesserer seg for absolutt alt. Dette har gjort at eg har fått delta i ei heil rekkje spanande musikk- og kulturprosjekt med folk frå heile verda, i tillegg til å ha hatt mange jobbar kor eg har fått sjå samfunnet vårt frå fleire vinklar.

Det seier Sondre Mæland, som starta si musikalske reise allereie som barn, og som fram til no har fått prøve seg på dei fleste sjangrar ein kan tenkje seg. Etter å ha flytta frå vestlandet til hovudstaden har han spela med musikarar frå mellom anna Burkina Faso, Kongo, Somalia, Cuba, Syria, Australia og Amerika. Så bestemte han seg for å plassere inspirasjon frå alle desse landa i eigen musikk. Og resultatet? Ein kombinasjon av nynorsk visesong med eit særeige uttrykk av rytmar og melodiar.

Sondre Mæland. Stillbilde fra video-opptak på Nordic Black Theatre (Foto: Elisa Bates)

Les intervju med Sondre Mæland frå første runde i Samspill Sessions & Ballade her!

Sondre Mæland og bandet er:
Sondre Mæland – bass
Inger-Maren Fjeldheim – fiolin og vokal
Milad Amouzegar – gitar, vokal og tradisjonelle persiske instrumenter
Simen Brenden – slagverk, perkusjon, melodisk perkusjon og vokal


Se videoen fra livespillingen av «Angst» på Nordic Black Theatre i Oslo her:

Les meir om bandetheimesida til Sondre Mæland.

Samspill SessionsSondre Mæland

Sondre Mæland. Stillbilde fra video opptak på Nordic Black Theatre

Ballade og Samspill presenterer Samspill Sessions: Sondre Mæland

Ny uke med live-video fra Samspill Sessions! Nå står Sondre Mæland og hans «Opp og Stå» for tur.

The French Connection

Ballade og Samspill presenterer Samspill Sessions: The French Connection – «Mon Amie la Rose»

«Mon Amie la Rose», eller «Rosen, min venn», heter den andre låten vi skal høre og se framført av trioen...

Elisabeth Rodrigues er vokalist i gruppa Diasporas, som spiller musikk fra Kapp Verdes diaspora. Gruppa er en av seks som er med i live videoserien Samspill Sessions, presentert her på Ballade i 12 episoder gjennom høsten

Ballade og Samspill presenterer Samspill Sessions: Diasporas – «Lua nha Testemunha»

«Lua nha Testemunha», eller «Månen, mitt vitne», heter den andre låten vi skal høre og se framført av bandet Diasporas...

Igor og fetterne

Ballade og Samspill presenterer Samspill Sessions: Igor & Fetterforeningen – «Plast!»

Denne uka får vi et gjensyn med Igor & Fetterforeningen – som er et av navnene orkesteret bruker – der...

Eduardo Scaramuzza, perkusjonist i ORUN

Ballade og Samspill presenterer Samspill Sessions: ORUN – «Do Pivete Pro Pivete»

Vi har kommet til runde to i Samspill Sessions, der de seks utvalgte bandene presenterer sin utvalgte låt nummer to....

Det er en underlig tanke, at det å ansette høyt kvalifiserte fagpersoner i ulike former for midlertidighet skal gi høyere kvalitet i utdanningen, skriver musiker og professor Live Maria Roggen.

Full gjennomtrekk for kunsten?

INNLEGG: Norges musikkhøgskole gjør flittig bruk av en unntaksregel i loven som gjør det mulig å utlyse kunstfaglige stillinger på...

Sandeep Singh sitter i juryen som skal plukke ut årets musikkjournalistiske verk

Lanserer musikkbransjens egen Skup-pris

Skal kåre den beste musikkjournalistikken.

Anne Jordhus Lier Foto: Benjamin Ward

Hva er en kulturskolelærer?

Hvor stort er rommet for spesialisering i en kulturskole for alle? Anne Jordhus-Lier har forsket på musikklæreres identitet i kulturskolen.