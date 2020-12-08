Ballade og Samspill presenterer Samspill Sessions: Sondre Mæland – «Angst»

Kva får du når du blandar ein oppvekst blant fjord og fjell med ti års erfaring som backingmusikar for mange artistar frå forskjellige land? Kanskje eit av svara er «Angst». Men her som ei ny låt av Sondre Mæland og bandet i serien Samspill Sessions på Ballade.no.

– Fyrst og fremst er eg ein nysgjerrig kar som interesserer seg for absolutt alt. Dette har gjort at eg har fått delta i ei heil rekkje spanande musikk- og kulturprosjekt med folk frå heile verda, i tillegg til å ha hatt mange jobbar kor eg har fått sjå samfunnet vårt frå fleire vinklar.

Det seier Sondre Mæland, som starta si musikalske reise allereie som barn, og som fram til no har fått prøve seg på dei fleste sjangrar ein kan tenkje seg. Etter å ha flytta frå vestlandet til hovudstaden har han spela med musikarar frå mellom anna Burkina Faso, Kongo, Somalia, Cuba, Syria, Australia og Amerika. Så bestemte han seg for å plassere inspirasjon frå alle desse landa i eigen musikk. Og resultatet? Ein kombinasjon av nynorsk visesong med eit særeige uttrykk av rytmar og melodiar.

Sondre Mæland og bandet er:

Sondre Mæland – bass

Inger-Maren Fjeldheim – fiolin og vokal

Milad Amouzegar – gitar, vokal og tradisjonelle persiske instrumenter

Simen Brenden – slagverk, perkusjon, melodisk perkusjon og vokal



