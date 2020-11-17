Ballade og Samspill presenterer Samspill Sessions: Igor & Fetterforeningen – «Plast!»

Denne uka får vi et gjensyn med Igor & Fetterforeningen – som er et av navnene orkesteret bruker – der de framfører låten som var det hotteste i 2019 og som ble bestilt av Kristiansand MDG.

– «Fetterforeningen», også kjent som «Fetterorkesteret» eller «Igor og Fetterne» er et teatralsk kabaretprosjekt med den etterlengtede kombinasjonen av ekte venner og ekte musikere i samme pakke, fortalte Fetterforeningen i intervjuet med Ballade ved oppstarten av Samspill Sessions-serien. Orkesteret har gjort hundrevis av opptredener på scener rundt om i landet, på TV, i radio og til teater.

– Teatralsk kabaret innebærer at ensemblet ikke lener seg på et rent uttrykk, men varierer former for å få frem et budskap av variasjon og mangfold, forteller de, og forklarer: – Fetterne opptrer gjerne for barn, politikere, pensjonister, og danseglade balkanesere, i barnehager, på politiske seminarer og Ompa-Ompa fester, og inntar den formen som trengs for å fortelle sin historie og kommentere både kjærlighet, politikk og åndelig eksistens.

Om låten «Plast!» og bakgrunnen for den forteller orkesteret dette:

«Plast!» var det hotteste i 2019, og ble erstattet med «Korona!» i 2020. Igor turnerte hele Norge i 2019 med en solo-live-versjon av låta «Plast!», som ble til etter bestilling fra MDG Kristiansand, mens låta «Korona!» ikke ble fremført noe sted på grunn av korona! I en innrømmelse av at korona kommer til å gå over, men plast kommer til å forbli ut 3030, presenterer «Igor & Fetterne» en håper-den-råtner-tidligere-enn-antatt-versjon av låta, som kommer til å være aktuell selv når karrierene deres er over.

Om bandets besetning og formål forteller de at orkesteret består av «syv fettere som ikke er fettere, Fetterforeningen, er ikke forbundet av blod, men av sin forkjærlighet til folkemusikkens mest skøyeraktige sider. Ved bruk av komplekse balkanrytmer og lettbeint humor forsøker de å rydde opp i kulturelle misforståelser i Norge, et land der det ofte er ubehagelig å føle seg annerledes. Når sant skal sies er det likevel visse slektskap i Fetterforeningen. Mens «kapellmester» Elvis er onkelen til frontmann Igor Dunderovic (du så dem kanskje på Norske Talenter?), er gitarist Mili og bassist Saso faktiske fettere. Ikke minst spiller fiolinist Daniel i det anerkjente orkesteret Kuraybers (balkanslang for tremenninger), og med seg har de en vaskeekte nordmann på trommer, Espen Syversen. Det understreker at Fetterforeningen ikke bare er fremmede som innvandrere, men også som trubadurer. Det ligger nemlig i folkemusikerens natur at hen har vanskelig for å føle seg hjemme, noe som skaper et utenfra-perspektiv. I blant er det akkurat hva man trenger for å se det latterlige i hva vi ellers tar for gitt.»

Her ser du liveinnspillingen av «Plast!»:

Besetning:

Igor Dunderovic – forteller

Elvis Medic – kapellmester

Mili Orucevic – gitar

Almir Meskovic – trekkspill

Daniel Lazar – fiolin

Sanjin Orucevic – elbass

Espen Syversen – trommer

