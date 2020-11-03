Ballade og Samspill presenterer Samspill Sessions: Diasporas

I denne ukens Samspill Sessions møter vi bandet Diasporas, som spiller musikk med utgangspunkt i kapp Verdes diaspora. Musikken og tekstene handler om identitet, tolkning og formidling av kulturell arv – og av et mangfold av kulturinntrykk.

– Hvem er Diasporas?

– Diasporas er et Oslo-basert band med musikken fra Kapp Verdes diaspora som utgangspunkt – rabelado rytmer og urban morabeza. Medlemmene har enten kommet til Norge som barn, voksen, eller er født her. Det vi har felles er vår kulturarv og hvordan vi bruker den. Bandet ble etablert i 2018, men alle medlemmene har lang erfaring fra andre musikkprosjekter.

Diasporas består av:

Elisabeth Rodrigues (vokal, ferro)

Bruno Ramalho (gitar, bass)

Carlos Silva (cavaquinho)

Armando Silva (perkusjon)

– Hvordan vil dere beskrive musikken deres? Hva ønsker dere å formidle?

– Kapp Verde er en liten øynasjon i Vest-Afrika med en rik musikktradisjon. Diasporas ønsker å dele denne kulturarven med Norge. Gjennom både egne og tradisjonelle låter, spiller vi våre tolkninger av musikksjangre som morna, funana, coladeira og batuku. Musikken vår handler om identitet, tolkning og formidling. Vår tilstedeværelse er sammensatt og påvirket av mangfoldige kulturinntrykk – både tradisjonelle og moderne, samt afrikanske og europeiske.

Her ser du videoen fra liveinnspillingen av låten «Panha-m bo Leva-m»:

– Hva tenker dere om denne digitale formidlingen av musikken gjennom Samspill Sessions?

– Vi hadde gledet oss masse til å spille live på Sunday World på Cafe Sør – til å spille og dele musikken vår med kjente og ukjente. Når dette dessverre ikke var mulig, er vi veldig takknemlige for å kunne dele vår musikk digitalt gjennom Samspill Sessions. Vi gleder oss til å se de andre videoene i serien og er stolte av å være en del av dette nettverket. Vi digger at både Samspill og Ballade er med på å skape rom for et mer mangfoldig musikkrepertoar i Norge.

