Musikalartist Mari Lerberg Fossum er en av de du møter i serien 2 meter unna

(Foto: Christiania Teater)

AktueltBransjen

Digital intervjuserie fra Musikkteaterforum

Publisert
21.04.2020
Skrevet av
- Red.

Hva er det som gjør scenekunstlivet og musikkteateret verdt å satse på? Musikalartister snakker om faget og kunstformen i serien «2 meter unna».

Musikkteaterforum, interesseorganisasjonen for 370 av landets musikalartister, har denne uka satt i gang en ny digital intervjuserie, kalt 2 meter unna. Åtte musikalartister, åtte mandager, hver mandag kl. 20.00, vil artistene samtale med regissør Johan Osuldsen om arbeidsliv og karriere, før en intim musikalsk opplevelse, som Musikkteaterforum beskriver det i pressemeldingen.

Hva skal til av kompetanse og kontinuerlig trening og øvelse for å holde seg aktiv og interessant gjennom et helt yrkesliv? Hva trigger en til å stå i et arbeidsliv som frilans scenekunster og selvstendig næringsdrivende, som er realiteten for de fleste innen kunstformen? Hva er det som gjør scenekunstlivet og musikkteateret verdt å satse på? Dette er i følge arrangøren noen av spørsmålene som vil diskuteres i intervjuene. Publikum møter åtte ulike stemmer med hver sin tilnærming til faget, og «med hvert sitt tankesett og motivasjon for utøvelse, men hvor alle nærer samme kjærlighet og respekt for kunstformen», skriver arrangøren.

Serien startet opp mandag 20. april kl. 20.00 med Jannike Kruse, og fortsetter til og med mandag 8. juni. De syv neste ukene er det musikalartistene André Søfteland (27. april), Hans Marius Hoff Mittet (4. mai), Heidi Ruud Ellingsen (11. mai), Sindre Postholm (18. mai), Mari Lerberg Fossum (25. mai), Erik-André Hvidsten (1. juni) og Mathias Luppichini (8. juni).

De som står bak og er med på sendingene, er Petter Sørlie Kragstad / Erlend Skomsvoll på tangenter, Hans Einar Apelland på lyd, og idé, manus og intervjuer er Johan Osuldsen. Sendingene er produsert av Musikkteaterforum i samarbeid med Ave Productions.

Strømmingene av intervjuene ser du her.

koronakrisekoronasituasjonenMusikkteaterforum

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

