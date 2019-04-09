Vinnerne av Musikkteaterprisene 2019

Priser til Billy Elliot, Flashdance-hovedrollen og Per Christian Revholt.

Mandag kveld ble årets musikkteaterpriser delt ut på Chat Noir i Oslo. Arenaen i seg selv setter stemningen for denne sjangeren, eller kunstformen, på en kveld der musikalen skal feires.

De tre prisene som ble delt ut var Årets musikal, Årets musikalartist og Årets ærespris.

Prisen Årets musikal deles ut til en musikkteaterproduksjon med høy kunstnerisk kvalitet, egenart/originalitet, eller en produksjon som har utmerket seg spesielt.

Vinneren av Årets musikal ble Billy Elliot, produsert av Sandnes kunst- og kulturhus. Juryen fremhever at ”de unge utøverne imponerer med troverdig og naturlig tilstedeværelse.”

Juryens begrunnelse:

«Det er all grunn til å juble over det utsøkte samarbeidet mellom regissør Jostein Kirkeby-Garstad og stykkets koreografer Maria Wulcan og Anneli Moe i denne medrivende og velspilte fortellingen om arbeiderklassegutten Billys kronglete ferd til ballettens verden. Forestillingens visjon er tydelig; Å fortelle en god historie på best mulig måte. Det gjør den med fin innlevelse, kreativitet og godt spill. De unge utøverne imponerer med troverdig og naturlig tilstedeværelse. Scenene mellom Billy og kameraten Michael får en magisk tøtsj gjennom Eric Backstrøm som alternerte med Jesper Leporanta som Billy og Markus Rosså og William Torgauten som alternerte i rollene som Michael.»

Kunstnerisk team bak Billy Elliot:

Regi: Jostein Kirkeby-Garstad

Koreografi: Maria Wulcan / Anneli Moe

Musikalsk leder: Svein Ragnar Myklebust

Scenografi: Gjermund Andresen

Kostymedesigner: Anette Werenskiold

Lysdesign: Joakim Foldøy

Maskedesign: Jill Tonje Holter

Produsent: Sandnes kunst- og kulturhus KF

Billy Elliot er skrevet av Lee Hall og Elton John

De øvrige nominerte i klassen Årets musikal var Flashdance, The Phantom of the Opera og Trollmannen frå Oz.

Prisen Årets musikalartist deles ut til en person, som gjennom artistiske kvaliteter, egenart/originalitet, og særlig kunstnerisk innsats har utmerket seg spesielt innen profesjonelt musikkteater i Norge i inneværende år.

Heidi Ruud Ellingsen vant prisen for rollen som Alex Owens i Flashdance.

Juryens begrunnelse:

«Heidi Ruud Ellingsen befinner seg definitivt i eliteserien for musikalartister. Hun mestrer tre-enigheten skuespill, sang og dans med sitt opplagte talent og glødende entusiasme. For få år siden fikk hun Musikkteaterprisen for tittelrollen i ”Mary Poppins” på Folketeatret. Nå har hun levendegjort den danseglade sveiselærlingen Alex i ”Flashdance” på Chateau Neuf. I likhet med musikalens Alex er Ruud Ellingsen rå og røff, både som sveiser og danser. Hun gnistrer av energi i en rolle om en ung kvinnes drøm om å få danse på en scene; en rolle Ruud Ellingsen kjenner fra sin egen virkelighet som vinner av NRK-serien ”Drømmerollen”. Drømmer KAN bli virkelighet, i alle fall med de talenter Ruud Ellingsen besitter.»

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Om Heidi Ruud Ellingsen: Utdannet ved Bårdar Akademiet og debuterte i 2006 i Spelemann på taket på Oslo Nye Teater. Har siden hatt bærende roller i produksjoner som Singin’ in the Rain, Les Miserables, Spring Awakening, Sol av Isfolket, Mary Poppins og Den Hellige Johanna fra Slakterhusene, Den Hemmelige Haven, Enron, Eg elskar deg, du er perfekt, men burde du ikkje…, Tonje Glimmerdal, Spelemann på taket og Peer Gynt på Gålå. Heidi Ruud Ellingsen har også spilt i NRK-serien «Hjem», HBO-serien «Hundred Code» og dubbet flere serier og filmer.

De øvrige nominerte i klassen Årets musikalartist var Ann Christin Elverum i Billy Elliot, Espen Grjotheim i Phantom of the Opera og Maria Lerberg Fossum i Trollmannen frå Oz.

Årets Ærespris deles ut til en person/organisasjon/gruppe som gjennom en årrekke har gjort en særlig innsats innen kunstformen musikkteater.

Årets ærespris gikk til Per Christian Revholt – pianist, komponist, arrangør og Nationaltheatrets musikalske leder gjennom over 30 år.

Revholt var gjest på scenen denne kvelden, før selve prisutdelingen. Han ble intervjuet fra scenen av skuespiller Kåre Conradi, som innledet med at gjesten har jobbet på samtlige teatre i Norge – bortsett fra på Chat Noir. Prisvinneren ble hyllet som en stor teatermusiker som koordinerer stilarter, mennesker, stemmer og orkester, og som en terapeut og pedagog som kan «snakke alle opp».

Revholt har hatt en lang karriere – som det ennå er flere år igjen av, som han sa. Han har betydd mye for teaterscenen både i Norge og i utlandet, og samarbeidet med The Royal Shakespeare Company og dets kunstneriske leder gjennom 40 år før han gikk bort i 2018, John Barton, ble trukket spesielt fram.

Æresprisvinneren hadde ett tydelig budskap denne kvelden, som ble løftet både fra intervjusettingen i talkshow-stil på scenen før prisutdelingen og i takketalen hans:

Kunst er det som gjør oss til mennesker. For å være en nasjon må vi ha kunst, sang, musikk, billedkunst…Det er dette som forteller om livet, og det er et så stort privilegium å få jobbe med. Utøvende kunst gjør oss til bedre humanister, til bedre tenkere, til bedre politikere, til bedre mennesker. Det er dette som er budskapet mitt. Takk.

Juryens uttalelse:

«Årets ærespris går til en person som har vært helt uvurderlig for norsk musikkteater gjennom en rekke år. Nesten 400 ulike oppsetninger har

fått gleden av vedkommendes medvirkning, i tillegg til en lang rekke enkeltstående opptredener.

Prisvinneren har hele livet vært dedikert til musikken og til formidlingen av musikk gjennom både teater og andre sceniske fremførelser. Vedkommende har en egen evne til å få andre til å føle seg vel, og til å prestere sitt beste. En helt egen ro og solid kompetanse, som gjør at man stoler fullt og helt på vedkommendes tydelige ledelse.

Han stiller krav, men er alltid rettferdig. Han, ja, det er en mann, er uvanlig. Uvanlig musikalsk. Uvanlig raus. Uvanlig kunnskapsrik. Uvanlig åpen for å tenke nytt. Uvanlig allsidig. Uvanlig pedagogisk. Uvanlig godt likt. Uvanlig beskjeden på egne vegne. Han har en CV lang som manuset til Nicholas Nickleby.

Har skrevet flere noter enn Mozart. Har jobbet med flere sangere og skuespillere enn det finnes seter i Oslo Spektrum. Han har jobbet som pianist og pedagog. Som komponist og arrangør. Som orkesterleder og musikalsk ansvarlig, som kapellmester og akkompagnatør. På Barratt Due, på Riksteateret, på Nationaltheatret, på Det Norske teateret, i NRK, på de aller fleste andre teatre og kunstneriske institusjoner i Norge, og helt til Royal Shakespeare Company i London.

Han har vunnet altfor få priser og fått altfor lite oppmerksomhet for sitt virke, og det er derfor en stor glede og ære å få lov til å overrekke Musikkteaterforums Ærespris til han dere allerede er blitt så godt kjent med i kveld – nemlig Per Christian Revholt.»

Juryen for Musikkteaterprisen i år bestod av Cynthia Kai (juryleder), Gisle Kverndokk (jurymedlem), Ole A. Thomassen (jurymedlem), Borghild Maaland Eberson (jurymedlem), Ola B. Johannessen (jurymedlem).