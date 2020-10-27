Ballade og Samspill presenterer Samspill Sessions: The French Connection

Trioen med navn fra en filmklassiker fra syttitallet bringer oss nye og gamle frankofonsanger, fra elyseene i Paris til havblikk fra Vest-Afrikas kyst. Hvitt og blått, «Blanche et Bleue», kanskje er det nettopp horisonten vi får et glimt av i ukens video?

– Hvem er The French Connection?

– Vår fransk-norske trio The French Connection består av Ombeline Chardes på bratsj, Nina Krogh på vokal og Cathy Donnelly på cello. Samarbeidet vårt startet i 2015. Ombeline er fiolinist, bratsjist, komponist og dirigent. Nina er visuell kunstner og vokalist, med en veldig særegen stemme. Cathy er en klassisk cellist som alltid er med for å spille helt andre typer musikk med oss!

– Hvordan vil dere beskrive musikken deres? Hva ønsker dere å formidle?

– The French Connection ønsker å ta deg rundt i hele verden ved hjelp av det franske språket. Vi fremfører både nye og gamle frankofon-sanger, alt fra franske klassikere (chansons française) til sanger fra Vest-Afrika. Repertoaret vårt inkluderer sanger fra Edith Piaf, Guy Béart, Serge Gainsbourg, Rokia Traoré, Youssou N’dour og mange flere.

– Hva tenker du/dere om denne digitale formidlingen av musikken gjennom Samspill Sessions?

– Det er en flott mulighet for kunstnere å synliggjøre seg under denne vanskelige koronatiden. Takk, Samspill, for det fantastiske initiativet!

Se liveframføringen av låten «Blanche et Bleue» her:

