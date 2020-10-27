Vokalist i The French Connetion, Nina Krogh

(Foto: Elisa Bates)

Ballade og Samspill presenterer Samspill Sessions: The French Connection

27.10.2020
Guro Kleveland

Trioen med navn fra en filmklassiker fra syttitallet bringer oss nye og gamle frankofonsanger, fra elyseene i Paris til havblikk fra Vest-Afrikas kyst. Hvitt og blått, «Blanche et Bleue», kanskje er det nettopp horisonten vi får et glimt av i ukens video?

– Hvem er The French Connection?
– Vår fransk-norske trio The French Connection består av Ombeline Chardes på bratsj, Nina Krogh på vokal og Cathy Donnelly på cello. Samarbeidet vårt startet i 2015. Ombeline er fiolinist, bratsjist, komponist og dirigent. Nina er visuell kunstner og vokalist, med en veldig særegen stemme. Cathy er en klassisk cellist som alltid er med for å spille helt andre typer musikk med oss!

Bratsjist Ombeline Chardes i French Connetion (Foto: Elisa Bates)

– Hvordan vil dere beskrive musikken deres? Hva ønsker dere å formidle?
– The French Connection ønsker å ta deg rundt i hele verden ved hjelp av det franske språket. Vi fremfører både nye og gamle frankofon-sanger, alt fra franske klassikere (chansons française) til sanger fra Vest-Afrika. Repertoaret vårt inkluderer sanger fra Edith Piaf, Guy Béart, Serge Gainsbourg, Rokia Traoré, Youssou N’dour og mange flere.

The French Connetion, med Cathy Donnelly på cello (Foto: Elisa Bates)

– Hva tenker du/dere om denne digitale formidlingen av musikken gjennom Samspill Sessions?
– Det er en flott mulighet for kunstnere å synliggjøre seg under denne vanskelige koronatiden. Takk, Samspill, for det fantastiske initiativet!

Se liveframføringen av låten «Blanche et Bleue» her:

På bandets hjemmeside og Facebook-profil kan du lese mer om trioen.

Samspill SessionsThe French Connection

Relaterte saker

Fetterforeningen med Monica Ifejilika og Elvis framføre Bergen Blues

Ballade og Samspill presenterer Samspill Sessions: Igor & Fetterforeningen

Denne uka har vi en helt eksklusiv framføring for Samspill Sessions i Ballade. Fetterforeningen – her med den mer kontinentale...

Sondre Mæland. Stillbilde fra video opptak på Nordic Black Theatre

Ballade og Samspill presenterer Samspill Sessions: Sondre Mæland

Ny uke med live-video fra Samspill Sessions! Nå står Sondre Mæland og hans «Opp og Stå» for tur.

Moisés Gadea

Ballade og Samspill presenterer Samspill Sessions: Moisés Gadea

Samspill Sessions er i gang, og denne tirsdagen får vi se og høre Moisés Gadeas «Tortillas».

Orun

Ballade og Samspill presenterer Samspill Sessions: ORUN

I dag starter vi opp Samspill Sessions, videoer med opptak av liveinnspilte låter fra seks ulike artister og band. Først...

Bilde fra en av innspillingene til Samspill Sessions. Elisa Bates holder kameraet, og bak fra venstre ser vi Ricardo Sanchez på perk, Moisés Gadea på gitar og vokal, og Sondre Jessen Bjerkeli på bassgitar

Samspill Sessions – livemusikk i opptak

Musikere som skulle ha hatt konserter denne våren har fått spille inn og filme utvalgte låter live på Nordic Black...

Skjermbilde Ballade assosierer, Ballade klassisk og Ballade elektronisk

Spesialspaltene utsatt på Ballade.no

Redaksjonen er rammet av sjukdom.

Foto Maria Sivertsen

NY JOBB: Trondheim kaller på Guro

Guro Furunes Pettersen entra ny jobb i Trondheim Calling akkurat i da festivalen IKKE ble noe av. – Det føles risikabelt...

Loco Mosquito er Martin Hvassing (til venstre) og Kenneth Apeland

Plakatkunst på Rockheim

Designduoen Kenneth Apeland og Martin Hvassing er kjent som Loco Mosquito. Nå viser de silketrykk av konsertplakater fra de siste...