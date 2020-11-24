Ballade og Samspill presenterer Samspill Sessions: Diasporas – «Lua nha Testemunha»

«Lua nha Testemunha», eller «Månen, mitt vitne», heter den andre låten vi skal høre og se framført av bandet Diasporas fra Oslo her i vår ukentlige Ballade & Samspill Sessions. Diasporas har bakgrunn fra Kapp Verde, og låten, og rytmen og stilen den er laget i, er preget av melankoli og lengsel – noe som kan sies å passe tittelen godt.

Oslo-bandet Diasporas spiller musikk fra Kapp Verdes diaspora som utgangspunkt, blant annet rabelado-rytmer og urban morabeza. Denne uka skal vi høre deres tolkning av en morna av forfatteren, komponisten og sangeren Francisco Xavier da Cruz fra Kapp Verde, også kjent som B. Leza eller Beleza. Mornaen heter «Lua nha Testemunha», som betyr «Månen, mitt vitne».

Musikkstilen morna ligner bossa nova og fado, men er også karakterisert som en form for blues, forteller Wikipedia oss. I likhet med fado er morna preget av en melankolsk, nostalgisk lengsel, kalt sodade på Kapp Verde og saudade i Portugal.

Medlemmene i Diasporas har enten kommet til Norge som barn, voksen, eller er født her. Bandet ble etablert i 2018, men alle medlemmene har lang erfaring fra andre musikkprosjekter.

– Det vi har felles er vår kulturarv og hvordan vi bruker den, fortalte Diasporas til Ballade da deres første liveinnspilling fra Nordic Black Theatre ble vist her på våre sider. – Kapp Verde er en liten øynasjon i Vest-Afrika med en rik musikktradisjon. Diasporas ønsker å dele denne kulturarven med Norge. Musikken vår handler om identitet, tolkning og formidling. Vår tilstedeværelse er sammensatt og påvirket av mangfoldige kulturinntrykk – både tradisjonelle og moderne, samt afrikanske og europeiske.

Diasporas består av:

Elisabeth Rodrigues – vokal, ferro

Bruno Ramalho – gitar/bass

Carlos Silva – cavaquinho

Armando Silva – perkusjon

Her ser du videoen fra liveinnspillingen av låten «Lua nha Testemunha»:

