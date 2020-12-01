Ballade og Samspill presenterer Samspill Sessions: The French Connection – «Mon Amie la Rose»

«Mon Amie la Rose», eller «Rosen, min venn», heter den andre låten vi skal høre og se framført av trioen The French Connection her i vår ukentlige Ballade & Samspill Sessions. Trioen fremfører nye og gamle frankofon-sanger fra et bredt spekter, fra chansons i dypeste Paris til sanger fra Vest-Afrika.

«Mon Amie la Rose» betyr «Rosen, min venn», eller, direkte oversatt: «Min venn, rosen». Sangteksten er opprinnelig et dikt skrevet av Cécile Caulier og Jacques Lacome, som først ble fremført i sangversjon av den franske sangeren Françoise Hardy i 1964.

Den fransk-norske trioen The French Connection består av Ombeline Chardes på bratsj, Nina Krogh på vokal og Cathy Donnelly på cello. Samarbeidet deres startet i 2015. Ombeline er fiolinist, bratsist, komponist og dirigent; Nina er visuell kunstner og vokalist, og Cathy er en klassisk cellist «som alltid er med for å spille andre typer musikk med trioen», som de fortalte i intervjuet med Ballade tidligere i høst.

Trioen fremfører nye og gamle frankofon-sanger, alt fra franske klassikere (chansons française) til sanger fra Vest-Afrika. Repertoaret deres inkluderer sanger fra Edith Piaf, Guy Béart, Serge Gainsbourg, Rokia Traoré, Youssou N’dour og mange flere.

Se videoen fra livespillingen av «Mon Amie la Rose» på Nordic Black Theatre i Oslo her:

