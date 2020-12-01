The French Connection

(Foto: Elisa Bates)

Ballade og Samspill presenterer Samspill Sessions: The French Connection – «Mon Amie la Rose»

01.12.2020
Guro Kleveland

«Mon Amie la Rose», eller «Rosen, min venn», heter den andre låten vi skal høre og se framført av trioen The French Connection her i vår ukentlige Ballade & Samspill Sessions. Trioen fremfører nye og gamle frankofon-sanger fra et bredt spekter, fra chansons i dypeste Paris til sanger fra Vest-Afrika.

«Mon Amie la Rose» betyr «Rosen, min venn», eller, direkte oversatt: «Min venn, rosen». Sangteksten er opprinnelig et dikt skrevet av Cécile Caulier og Jacques Lacome, som først ble fremført i sangversjon av den franske sangeren Françoise Hardy i 1964.

Den fransk-norske trioen The French Connection består av Ombeline Chardes på bratsj, Nina Krogh på vokal og Cathy Donnelly på cello. Samarbeidet deres startet i 2015. Ombeline er fiolinist, bratsist, komponist og dirigent; Nina er visuell kunstner og vokalist, og Cathy er en klassisk cellist «som alltid er med for å spille andre typer musikk med trioen», som de fortalte i intervjuet med Ballade tidligere i høst.

Trioen fremfører nye og gamle frankofon-sanger, alt fra franske klassikere (chansons française) til sanger fra Vest-Afrika. Repertoaret deres inkluderer sanger fra Edith Piaf, Guy Béart, Serge Gainsbourg, Rokia Traoré, Youssou N’dour og mange flere.

Se videoen fra livespillingen av «Mon Amie la Rose» på Nordic Black Theatre i Oslo her:

Les mer om The French Connection på deres Facebookside og på bratsjist Ombeline Chardes’ hjemmeside.

Vokalist i The French Connetion, Nina Krogh

Ballade og Samspill presenterer Samspill Sessions: The French Connection

Trioen med navn fra en filmklassiker fra syttitallet bringer oss nye og gamle frankofonsanger, fra elyseene i Paris til havblikk...

Elisabeth Rodrigues er vokalist i gruppa Diasporas, som spiller musikk fra Kapp Verdes diaspora. Gruppa er en av seks som er med i live videoserien Samspill Sessions, presentert her på Ballade i 12 episoder gjennom høsten

Ballade og Samspill presenterer Samspill Sessions: Diasporas – «Lua nha Testemunha»

«Lua nha Testemunha», eller «Månen, mitt vitne», heter den andre låten vi skal høre og se framført av bandet Diasporas...

Igor og fetterne

Ballade og Samspill presenterer Samspill Sessions: Igor & Fetterforeningen – «Plast!»

Denne uka får vi et gjensyn med Igor & Fetterforeningen – som er et av navnene orkesteret bruker – der...

Eduardo Scaramuzza, perkusjonist i ORUN

Ballade og Samspill presenterer Samspill Sessions: ORUN – «Do Pivete Pro Pivete»

Vi har kommet til runde to i Samspill Sessions, der de seks utvalgte bandene presenterer sin utvalgte låt nummer to....

Diasporas spiller musikk fra Kapp Verdes diaspora som utgangspunkt

Ballade og Samspill presenterer Samspill Sessions: Diasporas

I denne ukens Samspill Sessions møter vi bandet Diasporas, som spiller musikk med utgangspunkt i kapp Verdes diaspora. Musikken og...

Musikkvideoen til kinGeorg

Ballade video: Trykk Play – til det blir mørkt

Vi går inn i forsommeren med kinGeorg, Hanne Kolstø, Kristin Asbjørnsen, Celiin, Poor Bambi, Sunface, Nina Gaarden, Why Kai, Thefuck...

Illustrasjon: Berlioz / Wikimedia Commons

Forvirring om musikkterapi

Det er tverrpolitisk semje om at musikkterapi bør ha ein større plass i helsevesenet, men ikkje semje om kva ein eigentleg...

Aslak Brimi

– Som skapende utøver kan man sitte og lure

Folkemusikerne ønsker større gjennomsiktighet på hvordan saksbehandlere kommer fram til satser i Tono-utbetalinger – spesielt for det som ikke er...