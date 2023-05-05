Ballade video: Fra bakken og opp

Vi hilser mai med July August, Unganisha & Kasiva Mutua, Magnus Riise, Oda Felicia, Janne Eraker og Juliana Venter, Sleep Kicks, Sad Chloë, Pine Lake, Kefeider, TidsTyv og Hayeminol.

Det er en ganske internasjonal vibe på denne utgaven av Ballade video. Vi skal til både Kenya, Sør-Afrika og New York. Og til iskalde Alna i Oslo en dag i mars, med skjulte steiner og lik som flyter forbi. Alt sammen er en del av musikkens store elv, og en bit av det bildet vi prøver å gi av norsk musikkliv hver uke. Fire fine premierer er det også blitt.

I tillegg kan vi denne gangen vise frem mange gode eksempler på den alternative rockescenen, med kunstrocken til Sad Chloë og punkrocken til Hayeminol som to av bidragene. Vi setter også et ekstra kryss i taket ved «The Huntington Chorea Project», et sterkt personlig, audiovisuelt kunstprosjekt av Oda Felicia. Og fortsetter å følge det spennende prosjektet til Janne Eraker.

Kort sagt: God fornøyelse!

JULY AUGUST: The River

Premiere!

July August består av Jenny Augusta (vokal og gitar) og Julie Kleive (vokal, autoharpe og trampeorgel). De omtaler seg selv som en folk-indie-rock-pop duo der to svært ulike stemmer møtes. De sier også at de er inspirert av legender som Simon & Garfunkel, Kate & Anna McGarrigle, Led Zeppelin og First Aid Kit.

Og så låter de som noe veldig eget og veldig flott, likevel.

Om den nye låten og singelen «The River» sier July August:

– Se for deg at du er i en båt og oppdager en hval som kommer mot deg i 90 km i timen. Du er på kollisjonskurs med noe stort og tungt i full fart. Dette vil fremkalle en form for angst. Om livet ditt føles slik, kan du ikke slutte å bekymre deg selv om du prøver. July August oppfordrer til å svømme motstrøms, falle og flyte.

– «The River» er inspirert av mulighetene i menneskestemmens intensitet og drevet av strenger i forskjellige varianter, og er et energisk møte med skjulte steiner og lik som flyter i elva, forteller duoen.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

De forteller videre at “The River” er spilt inn i Amper Studio med Kim Lillestøl bak spakene. Ole Ulvik Rokseth har lagt vrengte gitarer, Inger Hannisdal har fargelagt den svarte elva med klare blåtoner, og Bendik Hovik Kjeldsberg har gitt kraft til vårt strengespill. Låten er av mikset av John Hutchins i The Recording Studio i London.

Videoen har July August selv lagd i et nytt samarbeid med banjospilleren Mikael Jonassen, som faste lesere kanskje kjenner igjen fra det fine bluegrass-bandet Buster Sledge. Den er filmet ved Alna-elva i Oslo en frossen dag i mars, med ingredienser som 12-strenger, autoharpe, slagstøvler, bomullskjoler, ullundertøy og plastblomster.



UNGANISHA & KASIVA MUTUA: Ochwe

Unganisha er et samarbeid mellom mellom Labdi Ommes fra Kenya og Bernt Isak Wærstad fra Norge. Labdi Ommes står for orutu og vokal, mens Wærstad tar seg av de elektroniske elementene.

Nå har Unganisha igjen slått seg sammen med perkusjonisten Kasiva Mutua fra Kenya. Sist uke slapp de sin andre musikkvideo sammen. «Ochwe» er produsert og regissert av Tendai Makeri, og filmet av Greg Alusa. Sangen beskrives som «en energisk klubblåt som kombinerer tradisjonell østafrikansk musikk med elektroniske rytmer».

– Å kombinere små biter av verden på ett sted er alltid en fantastisk opplevelse. Unganisha har bevist at de kan blande lyder som alle kan nyte, uavhengig av språkbarrierer. Det er en glede å være en del av reisen, sier Tendai, som har spilt inn videoen i Mombasa i Kenya.

«Ochwe» er også en sammensmeltning av språk, der Kasiva synger på kamba og Labdi synger på luo — deres respektive stammespråk. Tekstene deres står i kontrast til den energiske dansemusikken.

– Sangen er en varsel mot noen som er på feil spor, forklarer Labdi. Mens Kasiva legger til: – «Ochwe» er en påminnelse til oss alle om å endre våre dårlige sider. Det er en advarsel til en gjentakende løgner om at hans dager er talte, og at det vil få alvorlige konsekvenser hvis han ikke endrer oppførsel.

“Ochwe” er spilt inn i Master Made Studios i Nairobi og mikset og produsert av Bernt Isak Wærstad. Christian Obermayer i Strype Audio har gjort mastering.

MAGNUS RIISE: From The Ground Up

Magnus Riise er en norsk artist og performer som holder til New York. Sist søndag hadde han release på EP-en «Until Tomorrow» på The Cutting Room. Det var også premieren på musikkvideoen til «From the Ground Up».

Magnus Tonning Riise vokste opp på Ilseng ved Stange, der han tidlig prøvde seg som skuespiller. Han studerte musikk og teater i London fra 2011, og flyttet deretter til New York. Han har medvirket i film og TV, både i Europa og USA.

– Jeg vil beskrive meg selv som en skeiv norsk/amerikansk artist som gjennom prøving og feiling, og store utfordringer med mental helse, har funnet meg selv som person og artist gjennom musikk og kunstneriske uttrykk, fortalte Magnus Riise til nettstedet blikk.no denne uken.

– Som del av LHBT-miljøet er man utsatt for trusler og mulig vold jevnlig. Jeg har selv opplevd vold på grunn legningen min. Samtidig bor jeg i New York, en av de mest liberale og aksepterende delene av USA.

– Jeg er på ingen måte blant de mest utsatte innenfor miljøet. Transpersoner, personer med minoritetsbakgrunn og drag queens er spesielt utsatt, og mange av dem kan vi takke for de rettighetene vi har i dag. Det er derfor viktig at hele miljøet står samlet for å beskytte rettighetene til oss alle, sier han til Blikk.

Videoen til « From the Ground Up» er regissert av Vincent Cooper, med Amanda Spinella som regiassistent og intimitetskoordinator. Mark Simakovsky har filmet. Musikk og tekst er ved Kjetil Mørland, som vant norsk Melodi Grand Prix i 2015 og 2020.

Magnus Riise planlegger konserter i Oslo, London og Liverpool, samt flere opptredener i USA.

ODA FELICIA: Both Sinking

Oda Felicia Bardal Sigstad Abdelmaguid (f. 1989) er musiker, låtskriver og komponist fra Biri i Innlandet. Den seks spors EP-en «First Act (The Huntington Chorea Project)» er hennes første utgivelse, og en del av et større prosjekt. Den samler låter som er skrevet mellom 2011 og i dag.

«The Huntington Chorea Project» er et audiovisuelt kunstprosjekt av Oda Felicia. Hun vokste opp i en familie hardt rammet av den sjeldne og brutale sykdommen Huntington Chorea, også kalt Huntington’s Disease. Sykdommen er svært arvelig, og det finnes ingen kur. Alle som rammes dør.

Barnet til en person med Huntingtons sykdom har 50 prosent risiko for å arve genfeilen og selv utvikle sykdommen. Denne uroen går igjen i sangene, men også i den visuelle delen av Oda Felicias prosjekt.

– Sykdommen har påvirket absolutt alle aspekter av livet mitt, og fordi det var og er et veldig vanskelig tema å snakke om, utviklet jeg mitt eget språk i kunsten, sier Oda Felicia. – Der klarte jeg å skrive, der klarte jeg å komponere og der noterte jeg hvert eneste bilde og hver eneste film jeg fikk i hodet.

Hennes far fikk i 2007 fikk diagnosen Huntingtons sykdom.

– Da begynte jeg å skrive, fortsetter hun. – Det tok mange år før prosjektet tok en konkret form, men de siste årene føler jeg at brikkene har begynt å falle på plass.

– Dette er ikke bare én følelse. I så fall hadde det blitt én låt. Å vokse opp med dette er altoppslukende, så hva enn jeg skapte måtte bli nettopp det.

EP-en er produsert sammen med Kristoffer Lo, som for tiden også er aktuell med sitt nye prosjekt, Slowshift. Ideene til den visuelle delen av prosjektet er skapt sammen med hennes ektefelle, Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid fra Karpe.

«First Act (The Huntington Chorea Project)» ble sluppet på hennes eget plateselskap 21. april.

JANNE ERAKER og JULIANA VENTER: If You Find Yourself Falling, Dive



«If You Find Yourself Falling, Dive» er den femte av 10 filmatiserte singler fra steppdans-albumet Movements For Listening. Denne prosessen har Ballade video hatt gleden av å følge hele veien, slik at du finner alle fem filmene i vårt store videoarkiv.

– Gjør deg klar for en dose turbulens! heter det i pressemeldingen om den nyeste sangen. Og videre: Kraftsentralen Juliana Venter spytter ut rytmer og lyder som om det ikke finnes grenser, mens steppdanser Janne Eraker bruker hele kroppen i duellen med den sørafrikanske vokalisten. Hør hvordan de samspiller i en duett med plutselige reaksjoner, røffe kanter og trillende rytmer. Stemme og føtter, kroppens egne instrumenter! Alt er improvisert!

– Juliana Venter er opplært som operasanger allerede som barn. Hun er kjent for sin inderlige stemme og sitt banebrytende og til tider ekstreme uttrykk. Pressen kaller henne “dronningen av sørafrikansk avantgarde”, men hun føler seg også hjemme i opera, samtidsmusikk, folkemusikk, jazz, støy og fri improvisasjon, sier Eraker.

– Hun var også frontfiguren i The Mud Ensemble i Johannesburg, og oppnådde kultstatus som pioner i avantgarde-musikk i Sør Afrika på 90-tallet. The Mud Ensemble var også kjent for sitt arbeid mot apartheid. Venter komponerer for store og originale ensembler, i tillegg til å lage musikk for både diverse samarbeid og sin egen stemme. Hun har omfattende erfaring med tverrkunstneriske performance-konserter og musikkteaterforestillinger.

«If You Find Yourself Falling, Dive» er innspilt av Audun Strype på Naustet, og er mikset og mastret ved Strype Audio. De ti singlene fra Movements For Listening blir sluppet digitalt en etter en, mens det doble vinylalbumet lanseres med en slippkonsert den 3. november.

SLEEP KICKS: My Own Demon

Premiere!

Dette er den tredje singelen Ballade video presenterer med det fine Oslo-bandet Sleep Kicks, som startet opp i 2019. Også «My Own Demon» er et av sporene på deres ferske debutalbum The Afterdrop, som kom ut i midten av mars.

– dette er en slags nypremiere, siden låta ikke er helt fersk. Faktisk ga vi den ut på singel for ganske nøyaktig to år siden, men da i en annen tapning. Men da vi i fjor gikk i studio for å spille inn skiva, insisterte med-produsent Ole Øvstedal på at vi måtte spille den inn på nytt.

– Han hadde helt dilla på låta, og var overbevist om at den kunne gjøres enda fetere enn den var. Og vi må gi ham rett i det! Arrangementet er noenlunde det samme, men denne versjonen sparker enda mer fra i alle ledd, og bygger enda bedre oppunder det tekstlige narrativet, som dreier seg rundt angst og paranoia.

– Den gang da lagde vi også en musikkvideo til låta, som også har fått en aldri så liten makeover. Låtskriver Terje hadde god tid til å lære seg å redigere video under pandemien, og brukte noen måneder på å pønske ut rundt 50 ulike måter å illustrere teksten på. Resultatet ble en ekstremt hjemmelaget og kortreist video, men samtidig med en litt ubehagelig nerve som vi føler passer til låta, sier bandet.

Sleep Kicks består av Terje Kleven på gitar og vokal, Stephen Gardener på bass og synth, Frode Gundersen på trommer og Jørn Landbakk på gitar og kor. The Afterdrop er innspilt hos Ole og Silje Huleboer i Chaka Khan Studio, og er mikset av Morten Øby i Taakeheimen Lydrike.

SAD CHLOE: Snail

I mars i år annonserte kunstrock-bandet Sad Chloë et nytt album og slapp samtidig låten «Reverse Rabbit» som første smakebit. «Snail» er single nummer to fra albumet Sunflower Junkie, som kommer ut på sensommeren eller høsten.

Sad Chloë består av Uno Møller (gitar, vokal), Tyge Møller (trommer, perkusjon, backingvokal), Elida Inman (bass, vokal, backingvokal) og Simen Schikulski (gitar, backingvokal). De har fått fin oppmerksomhet i undergrunnsmiljøer både i Norge og utlandet.

– «Snail« var første låt som dukket opp hvor vi fant en slags ny retning for albumet. Det ble naturlig en mulighet for å utvide Sad Chloë-soundet med flere elementer enn bare elgitar, bass og trommer. Vi fant vel egentlig ut med én gang at Elida skulle synge låta. Det gjorde også at Elida sin vokal, kassegitarer, piano og trommemaskiner ble med videre, som en rød tråd gjennom Sunflower Junkie, forteller Uno Møller.

– Vi har alltid vært mer interessert i idéer og prøve forskjellige ting enn å nødvendigvis holde oss innenfor en bestemt sjanger, eller følge «regler» for hvordan ting skal gjøres. Dette er jo album nummer fire også, så vi hadde lyst til å utvide horisonten enda mer.

– Vi endte visst opp med to videoer til «Snail». Den ene er en «hjemmevideo»-versjon, klippet sammen av ting vi filmet i fjor sommer under innspilling av albumet. Den andre ble til etter coveret var klart. I og med at Elida synger sangen, så tenkte vi at det kunne være kult å gjøre noe ut av det også. Så da fikk vi en idé om en slags video basert på coveret.

– «Snail» er egentlig en sang om angst og dårlig selvbilde, bygd opp av andres forventninger og manipulering av følelser, og om å finne måter å navigere seg gjennom det på, avslutter Møller.

Og så kan vi jo selv legge til at det låter veldig fint. Du kan se den alternative hjemmevideo-versjon av videoen her.

PINE LAKE: Heavy Rain

Premiere!

I used to be a mountain top / And you were at the bottom of the sea …

I følge deres gode og entusiastiske medhjelper Shaun Bartlett utfordrer Pine Lake seg selv med sin nye singel «Heavy Rain», en funky sak i 7/8-takt.

– Låten er en fortelling om oppbrudd i voksen alder. Tekstforfatter Martin har latt seg inspirere av et økende antall skilsmisser i sin omgangskrets, og gjennom den ene partens perspektiv funderer han på om den andre parten også føler sorg kombinert med lettelse: Are you dissolving like heavy rain on a summer day too?

– Pine Lake er inspirert av det beste fra de siste fire tiår, sier Shaun Bartlett, som også har gitt ut bandet på sin egen Red Means Run-etikett. Pine Lake består av tre musikere fra Asker og en fra Sykkylven: Martin Mydske Nilsen (vokal, gitar), Øystein Skorstad (gitar), Brikt Grendar (trommer) og Jan Tore Brunstad (bass).

Videoen er ved Shaun Bartlett, som også sto bak visualiseringen av låten «Thundercloud» i fjor høst. Musikk, miks og mastring er ved Pine Lake.

KEFEIDER: Valid (live)

Og premiere igjen!

Kefeider slipper albumet Non Tutte Le Ciambelle Escono Col Buco fredag 5. mai. Samtidig slipper bandet denne live-versjonen av «Valid», som de regner som et av fokussporene på den nye utgivelsen.

– Non Tutte Le Ciambelle Escono Col Buco er produsert av Øyvind Blomstrøm (Orions Belte), som også spiller trommer og synthesizere. Jeg og trommeslager Øyvind har spilt inn alt selv, mens Matias Tellez har mikset, forteller Vetle Løvgaard, som står for gitar og vokal.

«Valid» er spilt inn live i Alna Isolering i Oslo, og inneholder også synth-spill fra Ole Petter Ålgård. Videoen er ved Eirik Stordrange, med lydopptak av Kai Worley og miks ved Christian Obermayer.

I forkant av albumslippet har Kefeider også gitt ut singlene «Running Like It’s Easy» og «Chicken Out», som begge har fått gode omtaler. Bandet omtaler selv Non Tutte Le Ciambelle … som «nostalgiske gitarmelodier og harmonier,» mens «Valid» handler om å bremse ned og nyte livet litt.

Kefeider var opprinnelig et soloprosjekt for Vetle Løvgaard, og ga ut sin første, offisielle single, “Raven for a Dove”, i 2018. Ballade video presenterte prosjektet første gang i juni 2019.

TIDSTYV: Til Vi Dør

TidsTyv omtaler seg selv som «norsk rock på norsk». Og stiller med den energiske, kvinnelige vokalisten Hanne Rye Hanssen som synger på vestlandsk.

– Sjangermessig ligger vi et sted mellom Oslo Ess, Foo Fighters og Kvelertak, sier bandet selv. De har planer om å gi ut tre singler i forkant av et helt album til sommeren eller høsten, der «Til vi dør» er den andre.

– «Til vi dør» er så nærme vår vokalist Hanne kommer til å skrive en kjærlighetssang, fortalte bandet nylig til Musikknyheter.no. De øvrige medlemmene i TidsTyv er Marcus Vikholm Greenway, Pål Magne Lillerovde, Marius Storm Trælstad og Christian Gathe.

– Låten handler om de motstridene dragningene man kan oppleve når man finner noen som man passer sammen med, på godt og vondt – hvordan det føles at noen ser dine mørke sider, og ikke bare godtar dem, men også matcher dem.

– Sånn sett er «Til vi dør» en skyggefull historie om kjærlighet, tiltrekning og sannheten man ser i hverandre når man tør å dypdykke inn i et annet menneske.

Du kan også sjekke ut TidsTyv på Gamla i Oslo lørdag 13. mai. Videoen til «Til vil dør» er ved Lars Harald Gathe.

HAYEMINOL: Nuclear Winter

– Vår splitter nye singel «Nuclear Winter» er endelig her! Låta er første smakebit fra vårt kommende album Natural Born Failures, som kommer 1. september på vårt eget plateselskap Tarmkylling Records, sier Hayeminol. – Det er vår første utgivelse på to år!

Til tross for at Hayeminol i høst feirer hele 10 år siden oppstarten i 2013, er bandmedlemmene fortsatt kun 19-20 år gamle. Nå markerer de altså snart jubiléet med sitt tredje selvproduserte album – Natural Born Failures. Skive nr. 2 , Kollektivt selvmord, ble utgitt på Hærverk Industrier i 2020.

– Selv om bandets musikalske kjerne ligger i hardtslående garasjepønk og hyperaktiv power-pop, skjener de ofte ut med elementer fra støyete post-punk, psykedelika og låter på over 3 minutter, heter det i pressemeddelelsen vi har mottatt.

– Siden deres første album, den minimalistiske Hayemania! i 2019, har bandet undergått en voldsom musikalsk utvikling, uten å miste kontakt med deres musikalske røtter i høylytt, aggressiv rock’n’roll.

Videoen til «Nuclear Winter» er ved Erling Zahl Urke og Ånon Sørnæs Bakkjen. Hayeminol består av Ånon Sørnæs Bakkjen (vokal og gitar), Lasse Bull (bass og koring), Kofi Álvaro Kjølstad Erdal (trommer og koring) og Thora Helene Skoglund Tuveng (tangenter og perkusjon).



Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 185 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤