Ballade video: N.Ø.K.K.E.N. og M.U.E.R.T.O.

Nye videoer med Ingrid Jasmin, Mariana Mazú feat. Karl Espegard & Leo Andersen, Tove Bøygard, Turab, Anne Linn Schärer, Yngvil, Skavanker, De Ubrukelige, Gunerius & Verdensveven, Peder Elias, Michaela Antalová og Janne Eraker. Og en kortfilm med Spellemann-nominerte Ramón.

Vi byr på en ekstra raus utgave av Ballade video denne gangen. Med hele 12 videoer, hvorav ikke mindre enn seks er premierer: Ingrid Jasmin, Mariana Mazú feat. Karl Espegard & Leo Andersen, Tove Bøygard, Anne Linn Schärer, Yngvil og De Ubrukelige.

Både visuelt og musikalsk er det stor bredde på denne ukens bidrag. Fra flamenco og tango til norskspråklig pop og hiphop. Vi fortsetter også vår serie med videoer fra prosjektet til Janne Eraker, som hver måned legger ut en ny video fra sitt kommende album.

Kort sagt: God fornøyelse!

INGRID JASMIN: M.U.E.R.T.O

Premiere!

Fredag 14. april slipper Ingrid Jasmin en ny video, dagen før Spellemannprisen hvor hun er nominert i Åpen klasse.

– Låta heter «M.U.E.R.T.O». Og videoen er spilt inn i Havanna, hvor jeg nylig opptrådte på Havana World Music, på det verdenskjente spillestedet Fabrica de Arte Cubano, forteller Ingrid Jasmin.

«M.U.E.R.T.O» er skrevet og produsert av Ingrid Jasmin og Morten «Mogilla» Gillebo (Isah, Arif, Emilie Nicolas), med bidrag fra blant andre Mathias Eick og Daniel Lazar. Musikkvideoen er regissert av Elisa Bates.

Det er knappe seks måneder siden Ingrid Jasmin ga ut sitt debutalbum Luna, som først ble presentert under Oslo World. I 2023 er artisten booket til inn- og utland, og spiller denne våren konsert på TV-programmet NRK-scenen.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– «M.U.E.R.T.O.» handler om å gi slipp på gårsdagen, og om onde krefter som ikke tåler dagens lys, sier Ingrid Jasmin. – Det er også en tribute til damer som former nåtiden.

– Det har vært veldig gøy å jobbe med Mogilla på denne låta. Vi har helt forskjellig bakgrunn, Morten fra hiphop og R’n’B – og jeg fra folkemusikk og flamenco. Jeg føler noe magisk skjer når alt dette møtes.



MARIANA MAZÚ feat. Karl Espegard & Leo Andersen: Campo Afuera

Premiere!

I anledning den forestående europaturneen til sangerinnen Mariana Mazú, den norske fiolinisten Karl Espegard og gitaristen Leo Andersen slippes videoen «Campo Afuera».

Trioen skal i løpet av april, mai og juni innom Ungarn, Østerrike, Sveits, Italia, Sverige og Norge, og åpner turnéen med en konsert i regi av Sarpsborg Jazzklubb førstkommende lørdag. Låten, en klassisk tango fra 1939, handler om en person som reiser langt vekk fra byen for å komme over et kjærlighetsbrudd. Allikevel uttrykkes det et lite håp om at ekskjæresten vil føle på fraværet og savnet, og dermed ønske å gjenforenes.

Videoen er spilt inn i O’Higgins, en liten landsby 300 km fra den argentinske hovedstaden, hvor Mazú er født og oppvokst. Pittoreske bilder fra den forlatte togstasjonen og utvalgte steder i landsbyen, kombinert med slående vakre scener fra et nærliggende landsted, danner bakteppet for handlingen i låta.

Med sitt debutalbum La bella indifferencia trådte den argentinske vokalisten Mariana Mazú inn i rampelyset i hjemlandet sitt og stakk av med Gardel-prisen (Argentinas Spellemann, red. mrk.) for både årets beste tangoalbum og beste tangoartist i 2021.

Karl Espegard er fiolinist og medlem av det kritikerroste tangoensemblet El Muro Tango. Han har opptrådt i prestisjetunge konsertsaler som Amsterdams Royal Concertgebouw, Moscow International House of Music og Konzerthaus München.

Andersen er en ettertraktet gitarist og komponist fra Argentina, som jobber med internasjonale artister som Nicky Nicole, Abel Pintos og Franco Luciani. Med sistnevnte vant han den argentinske Grammy-prisen for beste instrumentale tangoalbum i 2021.

TOVE BØYGAARD: Nøkken

Premiere!

Om du er Nøkken eller Fanden, ell ein indre demon / Du er is og kaldt vatn, kameleon.

«Nøkken» er første singel fra Bøygards femte soloalbum, Kaldt vatn. Albumet slippes 15. september, og med det er hennes konseptuelle element-kvadrologi fullendt, med tidligere album som Blåe drag (2017), Jord (2018) og Eld (2021). Alle utgitt på hennes eget Lucky B Records.

– «Nøkken» er et oppgjør med den indre demonen som alltid forteller deg at du aldri blir bra nok.

Det sier Tove Bøygaard om den tøffe og trassige låten, som Sara Andersson har laget videoen til. Hun spiller i både Cocktail Slippers og Engla & Banditta.

Nøkken» er spilt inn i Kleiva Studio, med Freddy Holm som produsent. Både tekst og melodi er ved Tove Bøygard., som i 2019 mottok Gammleng-prisen i klassen for viser. Dagbladet har ellers beskrevet henne som «en god miks av Emmylou Harris, Lucinda Williams og Patti Smith».

Det er for øvrig Bøygards faste band som er musikanter her: Freddy Holm på strenger og kor, Jørun Bøgeberg på bass og kor og Eivind Kløverød på trommer. Freddy Holm har også mikset, mens George Tanderø står for mastering.

Så vik i frå meg, og løysne dine reimar / Eg slær kji fylgji med deg / Eg legg meg kji ned, eg legg meg kji ned.

TURAB: Hjertet savner deg

– Mitt navn er Turab. Jeg er fra et lite område i Oslo, og har laget musikk siden jeg var ni år gammel. Jeg lager musikk jeg selv vil høre på, og farger verden slik jeg vil se den, sier Turab på sin egen Facebook-side.

– Jeg vil knytte bånd til mennesker jeg ikke kjenner og inspirere til samhold gjennom musikken. Spesielt med mennesker som synes det er vanskelig å finne sin plass. Finne tilhørigheten. Og tryggheten. Håpet er at mine tekster kan gjøre en forskjell hos de som lytter og de som kjenner seg igjen.

«Hjertet savner deg» er hentet fra Turab Awans kommende andrealbum – Himmelrotter fra landsbyen. Det omtales av utgiver Sony Music som «det næreste, ærligste og mest personlige prosjektet til Turab så langt». Også låten «Svartedøden» fikk sin egen video spilt inn i Pakistan og Norge, som du kan du se her.

– Jeg tenkte at «Svartedøden» blir en dobbelmetafor fordi albumet heter Himmelrotter fra landsbyen, og rotter var de som bar svartedauden frem. Når folk hører hooket så blir det en sånn dobbelmening, «hva svarte døden», ikke sant? Og så heter låta «Svartedøden». Crazy shit bro, trust the process, Inshallah.

Videoen til «Hjertet savner deg» er regissert av Felix Campagne, aka Felix Andersen. Turab har selv skrevet musikken, som er co-produsert med Snorre Sønderland. Det er Athisaiyan Suresh som spiller fiolin.

ANNE LINN: Støv

Premiere!

Anne Linn Schärer debuterer her som soloartist. Fredag 14. april slippes den første singelen «Støv» fra det kommende debutalbumet Perlemorsky. I akustisk musikalsk innpakning forteller den hvordan et brudd kan gå rolig for seg på utsiden, mens man går i oppløsning inni seg.

Perlemorsky kommer høsten 2023. Det er produsert av Kristoffer Lo, kjent fra blant annet Pelbo og Highasakite. I tillegg til sanger, pianist og låtskriver Anne Linn medvirker den prisbelønte folkemusikeren Olav Mjelva, samt trommeslager Jon Even Schärer fra Gåte og Krast.

– «Støv» er en personlig fortelling, hvor jeg har satt lyd på hvordan det var å gå ut den døra og vite at jeg hadde gjort noe utilgivelig, forteller Anne Linn.

– Jeg forsvant inn i et mørke jeg brukte år på å komme ut av. Årsaken var nok sammensatt, men det var første gang jeg oppdaget hvor hard juling kjærligheten kan gi oss over lengre tid. Det er en voldsom styrke som ulmer på innsiden, selv om alt er rolig på utsiden, fortsetter hun.

Anne Linn Vingelsgård Schärer er musiker, låtskriver, barnebokforfatter og prosjektleder. Hun er opprinnelig fra Kvikne i Østerdalen, og er nå bosatt på Røros. I dag jobber hun som kulturhusleder på Storstuggu. Hun har skapt universet Historier fra Lilletun, og gitt ut bøkene Papegøyen fra Amazonas (2017) og Ruskevær på Lilletun (2019). Hun var første gang på plate i 2012, på «Tusenvis EP» med nettopp Krast.

Regi, foto og etterarbeid på videoen er ved Kristen Knutsen Trøen, med fotoarbeid også av Kurt Näslund ved Mediastorm. «Støv» er Innspilt i Øra Studio av Kyrre Laastad.

YNGVIL: Ingenmannsland

Premiere!

Yngvil Dybvik Granly skal ha blitt lagt merke til alt som 14-åring. Da ble hun oppdaget på gaten og forespeilet å kunne bli modell i New York. Da hun var ferdig på videregående, stod hun derfor overfor et stort veivalg: Flytte til New York og prøve livet som modell for de store magasinene, eller bli i Norge og dyrke musikken og skrivingen?

Yngvil valgte å satse på det siste.

Nå er hun aktuell med en låt produsert av Daniel Kvammen og Preben Sælid Andersen. «Ingenmannsland» er fra hennes kommende debutalbum, og har allerede blitt lagt merke til og ble lagt rett inn i spilleliste hos NRK P1. Dette er den første singelen fra albumet – en låt der Yngvil skriver om følelsen av å ikke høre til noe sted, og håpet om å en dag finner et sted som føles som hjemme.

– Når jeg synes noe er skummelt eller vondt å snakke om, skriver jeg ofte låter om det istedenfor. Jeg tror alle føler seg ensomme en gang i blant. Som om vi ikke passer inn noe sted, hører til noen sted, eller har venner og folk som faktisk bryr seg, sier Yngvil.

– Jeg håper denne sangen kan være en slags hånd å holde i, eller en stemme i øret som hvisker når du føler deg ensom: – Du er ikke alene. ikke i verden, ikke om denne følelsen, og den varer ikke for alltid.

Videoen er regissert og klippet av Yngvil Granly Dybvik selv, som medvirker sammen med søsteren sin Ella Torvanger Dybvik. Morten Brun står for foto.

SKAVANKER: Tenk om

Tenk om det var sånn at Skavanker er tilbake med en single nr. 2? Tenk om de ikke har planer om å gi seg, og tenk om ryktene er sanne – og at de kanskje holder på med et album?

Og tenk om deres nyeste single «Tenk om» kunne tenkes å handle om å tenke seg bort? Eller kanskje bare om å tenke seg tilbake til virkeligheten?

– I «Tenk om» tar Skavanker med lytteren ut på en reise, sier bandet selv. – Kanskje en enkel og realistisk reise dersom man har penger på bok og nysgjerrigheten i behold, men også en reise for de som vil stikke fra alt.

– Med «Tenk Om» får du en to minutter og førtisyv-sekunders tur. Alt du trenger å gjøre er å finne låta der du spiller musikk, for så å rulle rundt på globusen å sette fingeren på en foretrukket perle.

Musikken til «Tenk Om» ble skrevet på midten av 90-tallet av Sebastian Flesjø Andersen. Låtskissen har vandret gjennom diverse øvingslokaler og bandsammensetninger opp gjennom årene, men aldri blitt fullført før Adrian Bjørge-Nilsen skrev ferdig tekst og vokal våren 2022.

Skavanker er basert i Moss, og består av Adrian Bjørge-Nilsen fra Adiz, Torstein Eriksen fra Norsk Råkk, Freedumb og Friksjon og Sebastian Flesjø Andersen (Morte Cerebrale). De er tilknyttet Fücking North Pole Records, mens videoen er filmet og redigert av Torstein Eriksen.

DE UBRUKELIGE: Novemberskog

Og premiere igjen!

Her kommer siste single før plateslipp fra viseduoen De Ubrukelige. Låta heter «Novemberskog», og ble sluppet fredag 31. mars.

– «Novemberskog» er første spor på albumet, og er et utgangspunkt for reisen bandet vil ta lytteren med på. Båret av en jevn, tung puls føres lytteren med på ville veier inn i en mørk og frossen skog med nakne trær hvor det er vanskelig å finne skjulesteder og ly.

– Dette handler naturligvis om alle livets erfaringer hvor impulsen er å slå blikket ned i skam og frykten for at lyset fra fullmånen skal avdekke et avskyelig beist som ingen vil vite av.

Til «Novemberskog» følger en svært fin musikkvideo produsert og regissert av dukkemakerne Jack Pullman og Emory Royston fra California.

De Ubrukelige omtaler seg selv som et viseband «i spagaten mellom nord og sør, kyst og storby, nordnorsk direkthet og fransk temperament». Bandet ble til i 2015 som et musikalsk samarbeid mellom vokalist Christine Henriksen fra Finnsnes og gitarist Hallvard Høiberg fra Notodden, begge i dag med base i Oslo.

Albumet Knekke knoka, brenne bru slippes 28. april på Olivias Rekorder.

GUNERIUS & VERDENSVEVEN: Kapitalypse Nå!

Gunerius & Verdensveven ga ut et nytt album 31. mars, kalt Kjellerpsykedelia vol. 2: Kapitalypse Nå!

«Kapitalypse Nå!» ble til i det Gunerius & Verdensveven gradvis ble en fast trio. Utgivelsen fungerer som en avslutning av en korona-trilogi og starten på noe nytt, forteller Thomas Gunerius Bergsten til Ballade video.

– Korona-trilogien vår begynte med hiphop-inspirert mikrotonal kjellerpsykedelia ispedd et par bangers i form av Samtidig på den andre siden av byen. Vi gikk videre med nyveiv-inspirert kjellerpsykedelia, og avslutter nå med kraut- og banger-inspirert kjellerpsykedelia.

– Musikken bærer preg av mange gjennomhøringer av Sun Ra Egypt 1971-boksen, samtidig som det dukket opp en Moog-synthesizer i kjelleren. Ellers har vi fortsatt Thomas Gunerius’ lydsignatur med hjemmelagde instrumenter.

– Litofonen på låten «Bare en liten visitt i Helvete» er for eksempel en steinflis som hadde blåst ned fra verandaen ute i Svelvik. Ikke lenge etter lå Thomas på bakken og slo på forskjellige steinbiter, før det bar rett i studio for å lage ferdig låta. Som forøvrig har hentet tittelen fra Thomas sin bestefars krigsbiografi.

– Tekstene tar opp miljøpolitikk, ensomhet og annerledeshet. Plata skulle først hete Fred i sikte, men kanskje det kan bli neste album? spør Thomas Gunerius Bergsten avslutningsvis.

PEDER ELIAS: Paper Plane

I hope it flies your way, that it don’t crash and break. I hope it gets to you …

Peder Elias Eriksrud Kjørholt fra Trondheim, aka Peder Elias, gjør det ikke bare skarpt i Sør-Korea, hvor han i skrivende stund har hele tre låter på hitlistene. «Paper Plane» er også topp 2 i Taiwan og topp 3 (!) i Kina, forteller Sony Music.

Den 25 år gamle artisten ga ut debutalbumet Love & Loneliness i april 2022, og er nominert til Spellemannprisen 2022 i klassen Årets internasjonale suksess. Om den ferske singlesuksessen sier han:

– «Paper Plane» er en optimistisk låt. Jeg elsker det litt barnslige bildet av å sende av gårde et papirfly og håpe at det når fram. Det kan være litt skummelt å være direkte, å si eller spørre om noe ansikt til ansikt. På barneskolen sendte vi lapper, eller fikk venner til å snakke for oss. Nå bruker vi apper og gjemmer oss i DM’s.

– Jeg hadde mange skrivesessions i Korea, og det var både kreativt inspirerende og utfordrende. Det mest utfordrende var at mange hadde såpass begrenset engelsk at det var nødvendig med en tolk i rommet, da som oftest en tolk som ikke kunne noe særlig om musikk. Men man må heldigvis ikke snakke samme språk for å kunne skrive musikk. Det var utrolig mye god energi. Og for å slenge inn litt snikskryt, så ble ikke energien i rommet akkurat dårlig den dagen Jin i BTS stakk innom uanmeldt – bare fordi han ville si hei.

Peder Elias kan skrive både tekst og musikk, spille de fleste instrumenter og produsere selv, men han foretrekker å jobbe med andre. «Paper Plane» skrev sammen med Tormod Løkling og Iselin Solheim.

– Det er bra å kunne pushe og inspirere hverandre, og det er magisk når man har en idé man tenker er god – og alle i rommet helt umiddelbart føler det samme. Man trenger ikke engang si noe, bare ser på hverandre, smiler og deler den gleden.

Regissør av videoen er Paulina Kolataj, med Martine Lovas som produsent.

JANNE ERAKER & MICHAELA AANTALOVÁ: Two Miniatures for Tap Dance and Drums

Veien fra popstjerne-status i Asia til avantgardistisk steppdans er nok ganske lang. Men det er slik vi liker det i denne spalten. Og her er den fjerde bolken av Janne Erakers store prosjekt, der hun lager lekre videoer til samtlige spor på det kommende albumet Movements for Listening.

Michaela Antalová er en slovakisk komponist og trommeslager bosatt i Oslo. Som komponist varierer hun mellom sjangre og spiller forskjellige perkusjonsinstrumenter, håndtrommer og trommesett. Hun jobber blant annet med barokk, world, singer/songwriter-prosjekter og eksperimentell musikk. I følge Janne Eraker har hun og Michaela flere ting til felles.

– Vi elsker rullende rytmer, små lyder og innstendig og følsom lytting. Vi er også mødre, som begge har utvidet sitt arsenal med leketrommer og bittesmå instrumenter. De to improvisasjonene her ble spilt inn i Urban Sound Studios, med fokus på ekstrem nærhet til kilden.

– Etter en kort lydsjekk startet vi innspillingen, uten noen forberedelser eller avtaler. Det eneste vi bestemte oss for på forhånd var å sikte oss inn på relativt korte låter på 5-7 minutter. Deretter lyttet vi til opptakene, og snakket om hva vi likte med dem før vi improviserte litt mer av det samme. Deretter valgte vi ut de to sporene vi ville ha til albumet, kalt «Two Miniatures for Tap Dance and Drums».

– Lytt nøye, gjerne på gode høyttalere, og zoom inn på skoene og trommestikkene!

RAMÓN: Så klart det gjør vondt

I morgen blir det klart hvem som vinner Spellemannprisen for Årets video. Vi har tidligere presentert de tre andre kandidatene – Salti, Aurora og Karpe. Nå viser vi også den fjerde og siste, Ramón, med «Så klart det gjør vondt». Som Salti har han valgt å sette sammen en musikalsk kortfilm med flere sanger. Så klart det gjør vondt er også navnet på debutalbumet hans, som kom i oktober i fjor.

Ramón, aka Ramón Torres Andresen, fikk store hits med «Ok, jeg lover» og «17. mai» i 2022, noe som er medvirkende til at 25-åringen er nominert til hele tre Spellemannspriser: Årets gjennombrudd, Årets låt og Årets musikkvideo. I 2023 har han blant annet solgt ut Sentrum Scene to ganger.

Regissør av kortfilmen er Nicolai Gundorff Asmussen for FaenFilm. Jonas Lund er produsent, mens Alexander Herlev Christoffersen er hovedfotograf. Undervannsfotograf er Kjetil Astrup.

Eksekutive produsenter er Andreas Øverland og Marius Skullerud.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 182 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤