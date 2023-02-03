Ballade video: Stolleker og brennende tak

Nye videoer med Janne Eraker, Solveig Sørbø, Isák, Sval, Marion Woodseth, Benedicte Brænden, Ivar Eidem, El Caco og Slegest. En av dem er nesten 27 år gammel.

Velkommen til den 172. utgaven av Ballade video, der vi nok en gang sveiper gjennom noe av det som rører seg i norsk musikkliv om dagen. Her går vi fra samtidsmusikk til hardrock, akkurat som vi gjerne gjør.

Janne Eraker har et virkelig spennende og ambisiøst prosjekt på gang, som vi kommer til å følge tett fremover. Vi setter også et kryss i taket ved Solveig Sørbø, som for tiden er i ferd med å skrive det som later til å bli en annerledes og kontemporær norsk opera. Det ser vi også frem til å høre mer av.

Vi minner også om at Ballade video går live i Halden, der Arvid Skancke-Knutsen hver dag vil presentere noe av det beste av norsk musikkvideoproduksjon. Han kommer også til å presentere noen av resultatene fra en musikkvideo-workshop, som blir ledet av regissør og produsent Anders Lindstad. På musikkvideoverkstedet får de unge deltakerne i oppgave å lage en musikkvideo for det lokale bandet Norma.

Halden internasjonale musikkfilmfestival foregår fra 16. til 18. februar. Det er fremdeles mulig å melde seg på, både til seminardelen og kveldsprogrammet. Les gjerne mer her.

Og da setter vi over til vårt vanlige program.

JANNE ERAKER: Chair Variations

Dette er den andre av i alt ti singler fra steppdans-albumet Movements for Listening, der Janne Eraker samarbeider med en rekke musikere. De ti singlene vil slippes fortløpende digitalt, mens det doble vinylalbumet komme høsten 2023. I tillegg lages det videoer til hvert spor, noe vi i Ballade video virkelig synes er et bra tiltak.

Særlig når det er så spennende som dette, både musikalsk og filmmessig. Det kommende albumet beskrives som «en vill utforsking av lyd» – og det tror vi gjerne på, når vi hører flotte «Chair Variations».

Musikken er improvisert av Roger Arntzen (kontrabass), Vegar Vårdal (fele) og Janne Eraker (steppdans). De utgjør også trioen One Small Step, som har utforsket steppdans som perkusjonselement i musikk i flere år. De ga ut sitt første album Gol Variations på Clean Feed Records høsten 2022.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Janne Eraker er en steppdanser basert i Norge. Hun er født i Tyskland, oppvokst i Norge, og utdannet i Nederland. Dansen hennes har også mange røtter; fra balkansk folkedans, via konkurransedansing og musikaler, til studier i samtidsdans og moderne dans, og nå også steppdans.

– Stolene i Emanuel Vigelands mausoleum lager en fantastisk trompetlyd, i tillegg til den magiske, minst 15 sekunder lange gjenklangen som er der, sier Eraker.

– Kontrabasstonene til Roger Arntzen klinger vakkert, mens Vegar Vårdal legger på lag med stamping, pusting og stolfriksjoner.

Morten Minothi Kristiansen står bak den vellagde videoen, mens Audun Strype tok opp lyden av musikerne i mausoleet, som han senere både mikset og mastret.

SOLVEIG SØRBØ: Five Songs Of The Bodied

Solveig Sørbø har vi presentert flere ganger tidligere i Ballade video. Hun har gjerne mange jern i ilden, som det heter, og befinner seg ofte i et spennende krysningsfelt mellom melodisk samtidsmusikk og eksperimentell elektronika.

I fjor var hun med på K&M Fest i Stavanger, der to av sangene hennes ble fremført i Fartein Valen-salen i Stavanger konserthus. Dette var «Gi meg solen (Voggesang ved soloppgang)» og «Elises klage», begge hentet fra den kommende operaen Heroin Chic, som hun for tiden arbeider på sammen med forfatter Maria Kjos Fonn.

Her viser vi sangsyklusen «Five Songs Of The Bodied», som synges av hennes søster Susanna. Det er Mali Galaaen Røsseth og Åse Ava Lange Fredheim som står for henholdsvis film og lyd.

– Ideen fikk jeg da jeg for noen år siden hørte om syriske menn som var blitt utsatt for, hadde vært vitne til eller utført seksuell vold av/mot andre menn. Dette er knyttet til stor skam. Jeg er jo ingen arabisk mann og eier ikke de historiene, men har kjent på skam, anger og traumer selv, og vært nær andre som har kjent det samme – dette er jo universelle følelser.

– I syklusen er dette abstrahert slik at det kan gjelde hvem som helst. Min erfaring er at dype traumer kan føre til eksistensiell krise. Derfor beveger tekstene seg mellom et ønske om å bli husket som den man var før det vonde skjedde og helt til hva «intet» er:

– «Undo» går direkte på anger, det man gjerne skulle gjort om på. «Lament» går på sorg; «Before body» handler om at uten kropp kan man ikke ha skyld, kjønn, alder eller noe annet jordisk, og er inspirert av at min eldste datter en gang for lenge siden fortalte om minner fra før hun ble født. «Boy» handler om å ville huskes som det uskyldsrene barnet, og «(Nothing)» om ulike definisjoner av «ingenting».

ISÁK: Mihkkalii

I forbindelse med spillefilmen Ellos eatnu – La elva leve er bandet ISÁK ute med singelen «Mihkkalii«, som er inspirert av karakteren med samme navn i filmen. Vokalist og låtskriver Ella Marie Hætta Isaksen spiller også en av hovedrollene i filmen, som har premiere over hele landet i dag.

Sangen er skrevet av Aleksander Kostopoulos, Ella Marie Hætta Isaksen og James Daniel Njie Eriksen, der den sistnevnte også har produsert. ISÁK er et norsk-samisk band, som kombinerer joik med elektronika, dansbar pop og mer svevende lydlandskaper.

Bandet ble kåret til Årets nykommer under Sami Music Awards i 2018, og ble samme år omtalt som det heteste navnet innen samisk musikk av Riddu Riđđu-festivalen. De ble nominert i klassen Årets nykommer under P3 Gull 2019, samme år som de ga ut LP-en Ealán. Oppfølgeralbumet Roasut kom ut i 2021.

Ellos eatnu – La elva leve beskrives som «et drama med dype konflikter, om et ungt menneskes mot i kampen for samiske rettigheter i en av de viktigste begivenhetene i samisk og norsk historie». Regien er ved Ole Giæver, som tidligere også har stått bak filmene Fjellet (2011), Mot naturen (2014) og Fra balkongen (2017).

Musikkvideoen, som byr på scener fra filmen, er klippet av Scope.

SVAL feat. Jimi Somewhere: Angela

– «Angela» er en hva om-historie. Du blir forelsket, men du har ikke nok tid til å få det til å fungere. Det handler om å møte noen og bli forelsket, selv om du vet at det er midlertidig, sier Sval om sin nyeste single.

– For meg føles sangen nostalgisk. Den handler om noen du ikke ser lenger, men som du fortsatt verdsetter.

24 år gamle Sval, som i det sivile heter Sval Rosenløw Eeg, har gitt ut musikk både på engelsk og norsk. Hun vant i sin tid Melodi Grand Prix Junior, og ga ut sitt hittil eneste album, Mellom oss, i 2016. Både de norske og engelske låtene har ofte gjort det bra på spillelister og strømmetjenester.

«Angela» er den første låten Sval Rosenløw Eeg selv har produsert, i samarbeid med Jimi Somewhere og Milo Orchis. Låten er skrevet av Sval, Jimi Somewhere og Ole Martin Jensen. Låten fikk nylig høyeste karakter i Aftenposten.

Jimi Somewhere, som egentlig heter Benjamin Schandy, er opprinnelig fra Hokksund, og har samarbeidet med blant andre indie-bandet Boy Pablo. Han har gitt ut flere singler og EP-er siden 2017, og slapp albumet Nothing Gold Can Stay i 2021.

Det er også Benjamin Schandy som står som regissør av videoen, som er fotografert av Fredrik Fossum Hallerud. «Angela» er en del av et tredelt musikkvideo-prosjekt, mens neste single kommer i mars.

MARION WOODSETH: Når taket brenne

– «Når taket brenne» handler om når tannhjula stritter ekstra imot hverandre. For å ikke gå alt for symbolsk og mystisk til verks, så handler den om det å ikke klare å strekke til i alle ledd. Å føle man burde klart, vært eller gjort mer. Den følelsen bygger seg opp til det renner over. Men kun på innsiden.

Det sier Marion Woodseth, som egentlig heter Marion Skogseth Bjørsvik. Hun er fra Valen i Kvinnherad, men bor nå i Oslo. Hun har skapt musikk sammen med produsent Alf Vaksdal, som hun både har gått på videregående og folkehøyskole med.

I 2018 sto de bak «Stjernebilde», som var debutsingelen til Marion. Det er også de to som har produsert «Når taket brenne», sammen med Samuel Nimoson Jr.

– «Når taket brenne» er en miks mellom det organiske og elektroniske der vi har bevart det nære, men allikevel ønsket at det samtidig utspiller seg med mye lyd enkelte steder. Det var viktig for meg at melodien gjenspeiler symbolikken og det kaotiske i teksten.

Marion Woodseth har kontrakt med Sony Music, og har en mastergrad i Music Management fra UiA. Vi har tidligere presentert henne i Ballade video, da med låten «Hei, Siri!». Videoen er klippet, regissert og produsert av Christian Søgaard.

BENEDICTE BRÆNDEN: Worth My While / Prairie Storm

– Dust of Daylight-sessions ble spilt inn på Voss under Den Forvitnelege Countryfestivalen. Første låt ut er «Worth My While» – en låt jeg har skrevet til barna mine. Den er fra mitt nye album Raging River, sier Benedicte Brænden til Ballade video.

– Andre låt er «Prairie Storm», som er en av mine favorittlåter å spille live. Den låta er fra min forrige plate, Blood On Your Hands, som kom i 2017.

Den Forvitnelege Countryfestivalen gikk av stabelen på Vossevangen i september 2022, med artister som Tove Bøygard Band, Mighty Magnolias, Silver Lining, Ole Kirkeng, Rune Walle og Gunn Alstadhaug.

Liveopptaket ble først sluppet på nettstedet Dustofdaylight, som beskriver seg selv som «Norges største musikkblogg innen americana, country, rock, konserter og norsk musikk». Flere opptak fra festivalen kan sees på nettsiden musikkbloggen.no.

På opptaket ser vi også musikerne Nikolai Grasaasen, Kristian Frostad og Ørjan Lægreid. Videoen er klippet sammen av Rune Letrud, med lyd, miks og foto ved Arnulf Østerdal.

– Akkurat nå er det hektiske dager på hjemmebane, avslutter Benedicte Brænden. – Men jeg jobber også med å booke konserter – og gleder meg helt vilt til å spille live igjen!

IVAR EIDEM: Bon Voyage

Dette er en hyggelig kuriositet å kunne bringe videre: en video som nå er rundt 27 år gammel, men som aldri har vært offisielt vist før nå.

Ivar Eidem var vokalist og frontfigur i Oslo-bandet Matchstick Sun. De ga ut albumene Flowerground (1989) og Itchy Bitchy (1990), der den første mottok Spellemannprisen. Han var også innom Oslo-band som The Cut, Norske Gutter og Kid D. & The Nightshades, da som keyboardist.

I 1996 ga Eidem ut soloalbumet Missions of a Clown på plateselskapet Oh Yeah!, som er drevet av apparatet rundt DumDum Boys. Og det var nettopp DumDum-manager Steinar Vikan som fant igjen videoen, da han ryddet på lageret.

– Missions of a Clown var et prosjekt som var sammensatt av mange musikere. Det var folk vi leide inn etter hvert som låtene ble spilt inn hos Jørn Christensen, forteller Eidem til Ballade video.

– Lydbildet var veldig akustisk, så jeg ville gjerne få noen til å remikse. Til slutt fikk Jan Bang hele masteren til albumet, og valgte seg «Bon Voyage» , som vi da ga ut som single. En venninne av meg hørte den, og sa til meg at jeg burde lage en video.

– Jeg tok kontakt med Casper Evensen på Strykejernet og Lysverket, som sa seg villig til å ta jobben med å lage videoen. Etter det kokte likevel det meste bort i kålen, slik at videoen aldri ble vist.

For Missions of a Clown vant Eidem klassen «Mannlige artist» under Spellemannprisen 1996. I 2021 gjorde Eidem endelig et mindre comeback som artist, med den seks spors tolvtommeren «Sleepless».

EL CACO: All In Favour

El Caco er et hardrock-band fra Lillestrøm, som hele veien har bestått av Øyvind Osa (vokal, bass) og Anders Gjesti (gitar). Fredrik Wallumrød tok i 2007 over som trommeslager etter Thomas Fredriksen, som hadde vært med siden 1999.

Det tredje albumet, The Search, vant Alarmprisen 2006 i klassen for heavy metal, og ble også nominert til Spellemannprisen 2005 i klassen for metal. De ble i tillegg nominert til Spellemannprisen 2012 i metal-klassen for albumet Hatred, Love & Diagrams. Bandets syvende og foreløpig siste album kom på Indie Recordings, og het 7.

Nå er de imidlertid tilbake, og har så langt sluppet to singler. «All In Favour» er hentet fra deres kommende comeback-album, som skal slippes på Indie Recordings i april. Den vil få tittelen Uncelebration.

– Noen ganger når du lager musikk slipper sangen ut en energi som umiddelbart får deg til å sprette, hoppe og groove. «All in Favour» tok oss inn i en sinnstilstand der vi bare ønsket å spytte ut riff og dele all energien, så vi kan ikke vente med å spille dette live, sier bandet.

Dette er ellers en ganske typisk lyric video, der utvalgte ord i teksten utgjør hoveddelen av det visuelle aspektet.

SLEGEST: Forløysning og rus

Vi slutter i det litt mer rocka og bråkete hjørnet også. «Forløysning og rus» er den andre singelen fra Avstand, som ble sluppet på Dark Essence Records 20. januar.

Slegest ble dannet i 2010 av gitarist og vokalist Ese. Det startet som et soloprosjekt, som først i 2013 utviklet seg til et plate- og liveband. I tillegg til Ese består dagens lineup av Sør på gitarer, Hövard på bass, og den nylig annonserte trommeslageren Chris. Avstand er også det første albumet der Ese ikke spiller trommer selv.

– Musikalsk holder vi kursen. Vi opererer godt innenfor rammene vi har skapt for oss selv på våre tidligere album, samtidig som vi har skrudd opp tempoet litt denne gangen.

– Ved å gjøre dette har lyden vår helt klart en ganske tradisjonell strek, men jeg er overbevist om at vårt syn på metall byr på noe annet. Målet vårt er selvfølgelig at materialet vårt viser seg å være virkelig fantastisk og skummelt, sier Ese.

Videoen er filmet av Håvard Nesbø, og er skutt på en nedlagt gård og et gammelt bedehus i bandets hjemsted Leikanger.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 172 av Ballade video.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤