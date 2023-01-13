Ballade video: Stille himler, vakre grenser

Stilig start på musikkåret 2023 med Arif og Chirag fra Karpe, Aggie Frost, ¡BangBang Watergun!, Susanna, Celiin, Janne Eraker og Knut Reiersrud, Morten Abel og Elias Akselsen, Stian Carstensen og Ola Kvernberg. Tre premierer, åtte videoer og en mini-dokumentar.

Da er vi tilbake med vår første vanlige utgave for 2023. Det har blitt en ganske tettpakket affære, med flere av norsk musikklivs største navn, samt noen spennende nykommere.

NRK har ellers stått bak flere bra satsninger i det siste. Det inkluderer blant annet juleprogrammet med Darling West og venner, samt ikke minst Mona B. Rises ferske dokumentarprogram om Lillebjørn Nilsen. Det er en trend vi gjerne ser fortsetter, samtidig som vi håper at publikum også finner veien til konsertscenene rundt om i landet.

Så ser det ut til at Ballade video ganske snart også kan oppleves live. Det kommer vi tilbake til, og ønsker som vanlig: God fornøyelse!

ARIF x KARPE: (Åh) Tåmy Tåmy – Rifla x Sheriff

I ti år har Arif vært et av de mest omtalte navnene innen norsk hip hop, helt siden han vant Urørt-finalen i 2013. Bare to år senere kunne han hente sin første Spellemannpris, som han fikk for albumet HighEnd / Asfalt. Senere har han blant annet samarbeidet med Stig Brenner og Karpe, og var i fjor også med i TV2-programserien «Hver gang vi møtes».

Arif, som egentlig heter Arif Nassor Salum, ble først kjent under artistnavnet Phil T. Rich. Han kickstartet 2023 med «(Åh) Tåmy, Tåmy – Rifla x Sheriff» med Karpe, som gikk rett inn på #2 og har drøye en million streams allerede. Nå er videoen ute.

– Med Arif som Rifla og Chirag som Sheriff, får vi bli med inn bak kulissene hos «HNGST Corporation» en typisk dag på kontoret, og videre på afterworken der vi blant annet får cameos fra oslorapperen Mae, samt produsentene av låten, Benjie og Marcel Basima, heter det fra utgiver Sony Music.

Videoen til «(Åh) Tåmy Tåmy» er regissert av Thomas Flått, og er produsert av Micheal Angeles fra det kreative studioet AlsoKnownAs i Oslo. Kristoffer Grindheim har stått for filmingen, mens Tanusha Chandrasselan har koreografert.

AGGIE FROST: Stille

«Alle blei så stille…»

«Stille» er fra Aggie´s album Perlemor – om livet, lykken og lengsler. Rosadama er Aggies alter ego, filmkarakteren, dama som drømmer om å ha det som på film. Der alt er enkelt og alt er glamorøst.

Aggie og Carl Christian Lein Størmer filmet i CC sitt studio og på den lokale Eurospar. Der fikk Rosadama surre rundt og shoppe uten at de tilkalte psykiatrisk. Fotograf Rune Stokmo har bidratt med nydelige innflyvningsbilder over nattebyen New York.

– “Stille» handler om alt vi ikke snakker om, men holder inne og grubler og gnager på innvendig.

– Låta ble skrevet under en sen nattevandring i Tromsø under pandemien – da gatene var tomme og alt var så stille, forteller Aggie. – En fun fact er ellers at det i teksten er en hommage til en kjent barnesang.

Aggie Frost står for musikk, tekst og musikk-produksjon. Film og klipp er ved Carl Christian Lein Størmer, aka CC.

¡BANGBANG WATERGUN!: Boring Eyes

Premiere!

– «Boring Eyes« er en låt fra vårt debutalbum Colors, som kom ut på Jazzland Records i august 2022. Dette video-slippet er i tredje i rekken før vi gir ut EP-en «Livingroom Sessions» i februar. Den består av tre ny-versjoner og en helt ny låt – spilt inn i stua til keyboardist David Paulsen.

Det forteller bassist Erlend Tredal i ¡BangBang Watergun! – en sekstett som ellers består av Ragnhild Moan (vokal), Ask Vatn Strøm (gitar), Håkon Kjenstad Brunborg (pedal steel),

David Emhjellen Paulsen (piano) og Sigmund Vestrheim (trommer).

– P3 plukket oss nettopp ut som et av bandene man bør se live i 2023 – og til våren spiller vi Trondheim Calling og Havstrøm-festivalen. Selve slippet av EP-en, der alle låtene er spilt inn i stua, vil også foregå på Havstrøm-festivalen i Oslo i mars.

Omfavnelsen fra P3 skjedde etter at ¡BangBang Watergun! spilte på musikkbransje.-festivalen Vill Vill Vest i Bergen i fjor.

– Vi tvinges til å danse, det er sårt og samtidig eksplosivt, og ikke minst latterlig tight. Ikke rart det når flere av medlemmene er involvert i andre prosjekter som Han Gaiden, Kanaan, Soft City og Giddygang, heter det i omtalen av bandet.

Videoen er av Fjordfilm ved Samuel Valland Lyngset og Elias Selvik Undal.

SUSANNA, feat. Stina Stjern, Delphine Dora: Ciel Brouillé

Premiere!

– Det blir ikke Baudelaire på fransk i Bærum Kulturhus fredag 20.januar, men på engelsk, sier Susanna til Ballade video. – Jeg vil allikevel dele denne stemningsfulle tolkningen av «Ciel Brouillé», eller «Misty Sky», laget av Delphine Dora.

Konserten hun snakker om er i samarbeid med KORK med Christian Eggen som dirigent. Her står Susanna Wallumrød selv på scenen, hjulpet av blant andre Stina Stjern og Anita Kaasbøll på koring.

Sangsyklusen Baudelaire & Piano er så langt utgitt og fremført nedstrippet med vokal og piano, for deretter å bli kombinert med musikk for kassettspillere, laget og spilt av blant annet Stina Stjern.

Nå erstatter Susanna pianoet med et orkester, for urfremføring av splitter nye arrangementer av Susannas tonesatte dikt. Det er Jarle Storløkken og Jan Martin Smørdal som står for orkesterarrangementene, mens David Solheim tar seg av lyden. Julie Skoglund vil ha ansvar for lysdesign og scenografi.

– Her er skjønnhet med et hint av det odde; synd som en altoppslukende avgrunn, skriver NRK i sin presentasjon av konserten. – Vi møter et uhyggelig rollegalleri med hekser, hedninger, ulver, avvikere, bøller, spøkelser, vampyrer og onde ånder, mens sangene jobber seg gjennom lyst og askese, engler og demoner, ømhet og sadisme. Og tidens – ødeleggerens – nådeløse tann.

Videoen til «Ciel Brouillé» er ved Sigurd Ytre-Arne og Maja Hannisdal. På scenen ser og hører vi også Stina Stjern and Delphine Dora. Konserten fant sted på Bærum Jazzfestival i september 2022.

CELIIN: Lover, Please Stay (Acoustic Piano Cover)

– Du vet den følelsen når du blir utsatt for noe som gir kroppen din ufrivillige følelsesmessige reaksjoner? Som hardcore sjalusi eller de første kapitlene av å bli forelsket i noen? Denne sangen gjør dét med meg.

Det sier Celiin, som på hjemmesidene til Kjærlig beskrives som en artist som fremfører «cinematisk, progressiv pop – inspirert av jazz og rock, og med mørke, melankolske plott». Her gjør hun sin versjon av en sang med det britiske bandet Nothing But Thieves.

– «Lover, Please Stay» har vært en favoritt hos meg i mange år. Da jeg ble spurt om å lage en cover, var det ingen tvil om at denne perlen måtte gjøres. Litt jamming fra Martin Engebråten på piano, en nedtonet bar og et par takes senere hadde vi dette. Det var viktig for meg å holde den upolert og upretensiøs – for for meg er det det denne sangen er.

– Originalen er fremført på en måte der sanger Conor Mason fra Nothing But Thieves formidler desperasjonen til noen som ønsker å «fikse ting» på en pinefull, men vakker måte – rett og slett et mesterverk. Han og bandet vil for alltid være en enorm inspirasjon for meg og min kunst.

– Jeg dedikerer dette spesielt til alle dere som skulle ha opplevd kjærlighet og omsorg i juletiden, sier Celiin, som slapp låten sent i desember 2022.

Foto og etterarbeid på videoen er ved Markus Hagen Henriksen. Martin Hov har vært kreativ produsent, med Martine Akselsen som produksjonsassistent. Celiin lover nye komposisjoner og musikalske sammensetninger i 2023.

JANNE ERAKER OG KNUT REIERSRUD: Chulas Fronteras

Dette er den første av 10 singler fra steppdansalbumet Movements for Listening. Den byr på steppdans, flere gitarer, en fele og litt barfot sanddans, spilt inn av veteranen Audun Strype, i romslige Kulturkirken Jakob.

Albumet omtales som «en vill utforsking av lyd», der Janne Eraker og venner går inn i grenseløse musikkverdener. Tittelen «Chulas Fronteras» betyr for øvrig «vakre grenser».

– Prosjektets ambisjon var å finne måter å bruke steppdansen som slagverk på innen en variasjon av musikalske sjangre, og å lage en state of the art-albuminnspilling med dette, sier Janne Eraker.

Det er både komponert og improvisert musikk på Movements for Listening. Hun steppdanser på treplater og tregulv, metall, bobleplast, sand, i vann, med forskjellige typer sko – og til og med barfot.

Eraker har fått med seg følgende musikere: Knut Reiersrud, Ivar Grydeland, Michaela Antalová, Harald Fetveit, Anders Kregnes Hansen, Hans Martin Rundberg Austestad, Juliana Venter, David Skinner, Roger Arntzen, Vegar Vårdal og Kristoffer Lislegaard. Det resulterte i 10 innspillinger med ni duetter og en trio-innspilling. De ti singlene vil bli sluppet digitalt en etter en, og så vil det doble vinylalbumet slippes i høsten 2023.

Alt dette er også dokumentert i en videoserie, slik at det blir mulig å se hvordan musikken ble laget. Vi i Ballade kommer fortløpende til å presentere mange av disse videoene, og ser frem til det.

MORTEN ABEL: Lillebror

«Lillebror» er en av låtene på Morten Abels album Endelig seier, som kom ut i forbindelse med hans 60-årsdag i fjor høst. Det var hans fjerde soloalbum på rad med norske tekster.

– Det viser seg at mange kan relatere til teksten i «Lillebror». Tryggheten av å vokse opp i en familie er viktig å bevare, men kan også være krevende. Dette er en vanskelig låt å synge foran et kamera, så jeg fikk Chris Haaland til å komme med noen forslag på visuelt uttrykk, og etter noen runder havnet vi i de russiske skoger, forteller Morten Abel.

Videoen til «Lillebror» er animert av Chris J. Haaland i Særpreg AS, som Morten Abel traff gjennom lysmannen Tord Knutsen.

– Samarbeidet startet i utgangspunktet før jubileumskonsertene til Morten da det var snakk om å lage noen animasjoner til framføringen av «Skeptisk», forteller Haaland til Musikknyheter.no, som hadde premiere på videoen denne uken.

– Vi laget skisser og små animasjoner, men fant ut at vi skulle jobbe på en annen låt i stedet. Morten bad meg komme med forslag til låta «Lillebror», basert på de skissene vi hadde. Jeg laget noe ganske konkret, men det traff ikke den samme nerven låta bærer på.

– Morten ville gjerne ha en separat historie, mye mørkere. Influert av tidsånden skrev jeg et lite manus på en historie med politisk brodd og noe ønsketenkning. Dette likte Morten, sier Haaland avslutningsvis til Musikknyheter.no.

Vi anbefaler ellers denne mini-dokumentaren om Endelig seier, der du også møter produsent Janove Ottesen i samtale med Morten Abel.

ELIAS AKSELSEN, STIAN CARSTENSEN OG OLA KVERNBERG: Mustalainen

Premiere! Og noen stort bedre avslutning av spalten kunne vi knapt ha håpet på.

Denne videoen er laget av Bjørn Opsahl til låta «Mustalainen» av Elias Akselsen, Stian Carstensen og Ola Kvernberg. Sangen er hentet fra albumet Horta, som kom på Grappa i fjor høst.

«Mustalainen» er en av flere tradisjonelle taterviser på Horta, et album som tar utgangspunkt i repertoaret til tradisjonsbæreren Elias Akselsen. Akselsen er i dag 74 år, og er av den eldste generasjonen som husker og kjente det «ekte» taterlivet. Han har lenge vært en av de fremste representantene for romanifolkets og taternes musikalske arv.

«Mustalainen« beskrives som en vise som virkelig fanger essensen av taterfolkets sorger, både musikalsk og tekstlig. Den er opprinnelig en ungarsk folkemelodi, som har blitt gjort mange ganger i forskjellige versjoner på tvers av Europa – en sang som har bevegd seg rundt med europeiske tatere og romfolk. Selve ordet Mustalainen blir direkte oversatt til «den svarte» eller «sigøyneren». I Norge er sangen også kjent under navnene «Hjemløs» og «Fattiggutten».

Filmskaper Bjørn Opsahl sier dette om minatyr-filmen:

– Musikken var såpass ny for meg at jeg umiddelbart tok tak i instrumenteringen – som tok meg til sør-øst i Europa. Den norsk-italienske fotografen Massimo Leardini ble derfor invitert med på prosjektet.

– Vi fant begge tydelig inspirasjon i tekst og toner, og har tolket det helt fritt i en minifilm med en historie som er forsøkt fortalt subtilt som en ekstra tolkning – snarere enn en bokstavelig gjengivelse. Gutten Mustalainen er fremdeles mørk, men fritt tolket.

Dette er utgave nr. 169 av Ballade video.

