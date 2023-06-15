Demenskor opprop m statssekretrer

Fra venstre: Jarle Flemvåg (Krafttak for sang), Rune Brunslid, Ole Henrik Krat Bjørkholt (Helse- og omsorgsdepartementet), Karette Annie Stensæth (NMH), Odin Adelsten Aunan Bohmann (Kultur- og likestillingsdepartementet), Inger Pernille Stamrud, Beatrix van Doorn (Sang i eldreomsorgen), Christine Wilhelmsen (Norsk forening for musikkterapi), Gerd Byermoen og Jelena Golubovic (Norsk forening for musikkterapi,).(Foto: Karine Krokaa/NMH)

Korforbundet oppfordrer politikerne til å sikre demenskortilbud i hele landet

15.06.2023
- Red.

Norges Korforbund overleverte denne uka et opprop til politisk nivå innen helse og kultur. Forbundet vil sikre demenskortilbud i alle kommuner og øremerke midler.

– Å synge i kor kan bidra til gode leveår og gode øyeblikk for mennesker med demens, sa Rune Brunslid, generalsekretær i Norges Korforbund, da de overleverte oppropet signert av både befolkning og fagmiljøer til departementene for helse, omsorg og kultur tirsdag 13. juni. 

NRK-serien «Demenskoret» rørte befolkningen over hele landet. – Mange av våre medlemmer ønsker å bidra til å etablere flere demenskor i landet, dermed ble det igangsatt et spontant opprop om å få demenskor til alle landets kommuner, forteller Brunslid.

Men det å drive demenskor krever noe mer ut over det musikkfaglige, understreker aktørene bak oppropet.

Karette Stensæth er professor og leder for Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH) på Norges musikkhøgskole, der de forsker på musikkterapi og demens. Hun viser til studien «Kor, demens, livskvalitet», som ble gjennomført i forbindelse med TV-serien:
– En av målingene viser signifikant effekt på bedre humør hos kordeltakerne etter hver korøvelse sammenlignet med målinger gjort før øvingene. De andre målingene viser ingen negative endringer. Humør kan vi også forstå bredere, som vitalitet, forklarer forskeren.

Stensæth peker også på funn som viser at korsang kan redusere depresjon og fremme psykisk velvære og bedre livskvalitet for personer med demens. Områder i hjernen knyttet til musikalsk hukommelse kan være godt bevart, forklarer hun, og sier at de fleste har minner knyttet til musikk, uansett om de har drevet med musikk selv eller ikke. – Sang og musikk er derfor godt egnet som aktivitet og i behandling for veldig mange i demensomsorgen.

Det var statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet, Odin Adelsten Aunan Bohmann, og statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Krat Bjørkholt, som tok i mot oppropet.

– Det er et mål for helsetjenesten å styrke lavterskeltilbudet og skape levende lokalsamfunn, sa Krat Bjørkholt. – Det skal være trygt og godt å bo hjemme, og vi ønsker å legge til rette for å skape alders- og demensvennlige samfunn.

Oppropet fra Norges Korforbund kan du lese her

