Statsråden i Enerhaugen bhg Tøyen krafttak for sang

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (øverst, ytterst til høyre) omkranset av barn og ansatte i Syngende Enerhaugen barnehage på Tøyen i Oslo. Daglig leder Tonje Elisabeth Dahl øverst til venstre. (Foto: Kultur- og likestillingsdepartementet)

8,6 millioner tippekroner til sangløft

21.02.2023
Guro KlevelandSiri Narverud Moen

Organisasjonen Krafttak for sang får en økning på tre millioner fra i fjor. – Nå kan vi nå ut til langt flere som ønsker å styrke sine sangtilbud, sier daglig leder Jarle Flemvåg.

– Det betyr også mye for oss at Kultur- og likestillingsdepartementet anerkjenner den jobben vi gjør og vil ha en offensiv satsing på et kulturliv der alle kan delta, fortsetter Flemvåg.

Rett før helgen besøkte statsråd Anette Trettebergstuen Enerhaugen barnehage på Tøyen i Oslo. Den er en av 215 barnehager som kalles Syngende barnehager, et landsomfattende tiltak der sangen er helt sentral i barnehagenes hverdag som verktøy og som en måte å fundere kjennskapen til felles sang- og kulturarv på.

Syngende barnehager er et tiltak under Krafttak for sang (KFS), som deltok under kultur- og likestillingsministerens barnehagebesøk. Det organisasjonen ikke visste da, var at de ville få en økning i bevillingen via spillemidlene for 2023 på nær 30 prosent fra fjoråret.
– Sang er kjempeviktig. Det gir glede, fellesskap og har store helseeffekter. Dette vil vi ha mye mer av. Derfor er Syngende barnehage og den jobben som Krafttak for sang gjør så enormt viktig, sa statsråden, og understreket at økningen vil bety mye for KFS’ videre arbeid, også med andre prosjekter og tiltak enn Syngende barnehager.

– Vi har arbeidet med Krafttak for sang over lang tid, og dette er derfor en svært gledelig nyhet, sier Ulrika Bergroth-Plur, daglig leder i Musikk i skolen.
– Tilskuddet kan bidra til å styrke både de nåværende programmene under paraplyen, men også bidra til å initiere og iverksette nye satsinger som styrker sangen i landet, sier hun.

Jarle Flemvåg (daglig leder Krafttak for sang), Kristian Ulyses Andaur (styreleder Krafttak for sang), Bente Bogen (Syngende barnehage), kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll og Ulrika Bergroth-Plur (Syngende skole og daglig leder i Musikk i skolen). (Foto: Kultur- og likestillingsdepartementet)

I forbindelse med Statsbudsjettet for 2021 foreslo Kunnskapsdepartementet å fjerne bevilgningen til Skolenes sangdag og Syngende skole i sitt budsjett, begge tiltak under Krafttak for sang. Les innlegget Jarle Flemvåg fra Krafttak for sang og Ulrika Bergroth-Plur fra Musikk i skolen skrev her i Ballade den gangen, om sangsatsningens rolle og betydning for Norge som en kulturnasjon.

Sangboka publikum landsfestivalen for kor

Lanserer et nordisk sangkrafttak

– Mange er bekymret for fremtiden til fellessangen.

Sangappen Trall

Sang-appen Trall blir nå tilgjengelig for flere brukere

Fagmiljøer i musikk ville sikre sangtradisjonen: Her er appen som skal bevare sanger fra å bli glemt, og som kan...

Skolenes sangdag

Skolenes sangdag er landets største allsang-kor. I år forventer arrangørene rekord-deltakelse

Tirsdag 14. juni er det igjen, og endelig, vil mange si, klart for Skolenes sangdag. – Vi forventer å slå...

Geir Olve Skeie

Vil integrere kunst og kultur i medisin

Pianist, forskar og overlege Geir Olve Skeie er ekspert på demens og musikkterapi. Forskinga hans viser at hjernen faktisk blir...

Sonia Loinsworth aktiverer barnehagebarn på en av sine forestillinger.

– Musikksamlinger i barnehagen ruster barna for fellesskap, respekt og læring

Musiker Sonia Loinsworth vil minne om høyaktuell kunnskap om musikk i barnehagen: – Politisk hold bør ta seg tid til...

Nina Wester Foto: ingun mæhlum

Dansen rundt trønderrockens gullkalver

– Dessverre handler ikke debatten om smak. Den handler om normativitet, om komplekse og usunne strukturer som har fått feste...

Veien videre: Kathrine Synnes Finnskog, Music Norways direktør (t.v.), og Gry Bråtømyr, daglig leder i Norsk jazzforum, er godt fornøyd med partnerland deltagelsen på Jazzahead

Veien videre etter Jazzahead

Kan Frankrike bli det nye Tyskland for norsk jazz? Eller ligger vårt neste store marked nærmere enn man tror?

Samsaya er neste låtdikter ut i Ballades serie om tekst

Samsaya: Masken skal av!

– Jeg har alltid følt at jeg har vært i opposisjon – mot tiden jeg lever i og mot miljøet rundt...