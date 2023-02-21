8,6 millioner tippekroner til sangløft

Organisasjonen Krafttak for sang får en økning på tre millioner fra i fjor. – Nå kan vi nå ut til langt flere som ønsker å styrke sine sangtilbud, sier daglig leder Jarle Flemvåg.

– Det betyr også mye for oss at Kultur- og likestillingsdepartementet anerkjenner den jobben vi gjør og vil ha en offensiv satsing på et kulturliv der alle kan delta, fortsetter Flemvåg.

Rett før helgen besøkte statsråd Anette Trettebergstuen Enerhaugen barnehage på Tøyen i Oslo. Den er en av 215 barnehager som kalles Syngende barnehager, et landsomfattende tiltak der sangen er helt sentral i barnehagenes hverdag som verktøy og som en måte å fundere kjennskapen til felles sang- og kulturarv på.

Syngende barnehager er et tiltak under Krafttak for sang (KFS), som deltok under kultur- og likestillingsministerens barnehagebesøk. Det organisasjonen ikke visste da, var at de ville få en økning i bevillingen via spillemidlene for 2023 på nær 30 prosent fra fjoråret.

– Sang er kjempeviktig. Det gir glede, fellesskap og har store helseeffekter. Dette vil vi ha mye mer av. Derfor er Syngende barnehage og den jobben som Krafttak for sang gjør så enormt viktig, sa statsråden, og understreket at økningen vil bety mye for KFS’ videre arbeid, også med andre prosjekter og tiltak enn Syngende barnehager.

– Vi har arbeidet med Krafttak for sang over lang tid, og dette er derfor en svært gledelig nyhet, sier Ulrika Bergroth-Plur, daglig leder i Musikk i skolen.

– Tilskuddet kan bidra til å styrke både de nåværende programmene under paraplyen, men også bidra til å initiere og iverksette nye satsinger som styrker sangen i landet, sier hun.

I forbindelse med Statsbudsjettet for 2021 foreslo Kunnskapsdepartementet å fjerne bevilgningen til Skolenes sangdag og Syngende skole i sitt budsjett, begge tiltak under Krafttak for sang. Les innlegget Jarle Flemvåg fra Krafttak for sang og Ulrika Bergroth-Plur fra Musikk i skolen skrev her i Ballade den gangen, om sangsatsningens rolle og betydning for Norge som en kulturnasjon.

