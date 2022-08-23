Sang-appen Trall blir nå tilgjengelig for flere brukere

Fagmiljøer i musikk ville sikre sangtradisjonen: Her er appen som skal bevare sanger fra å bli glemt, og som kan støtte den litt usikre hverdagssangeren.

– Barn og unge vokser i mindre grad enn før opp med et felles sangrepertoar. Sangbøker, som nesten alle brukte før, er det få som kjenner til. Store deler av den norske sangskatten kan være truet, sier daglig leder i Trall AS, Pia Lang-Holmen i en pressemelding.

Lang-Holmen har ledet utviklingen av den nye appen i tett samarbeid med ansatte fra barnehagelærerutdanningen ved OsloMet. Nå håper de at Trall kan hjelpe til med å bevare sanger som er i ferd med å bli glemt, og til å utvide og styrke et felles sangrepertoar i befolkningen, på tvers av alder og bakgrunn.

– Trall er et strålende eksempel på hvordan innovasjon ved OsloMet kan komme samfunnet til gode. Sang er helsefremmende og bidrar til samhold. Jeg håper Trall vil øke sanggleden hos det norske folk, sier rektor ved OsloMet, Christen Krogh.

Trall er en digital sangbok hvor du kan synge med til kjente og ukjente sanger, akkompagnert av noen av landets fremste musikere. Hittil har 250 artister fra ulike musikalske tradisjoner spilt inn godt over 100 sanger.

Moddi, Marthe Wang, Saleh Mahfoud, Kim Rysstad, Ella Marie Hætta Isaksen, Det norske solistkor, Frida Ånnevik, Umpfel, Helene Bøksle, 9 grader nord, Hekla Stålstrenga, Knut Reiersrud, Sondrey, Kringkastingsorkesteret og mange flere bidrar med sine unike versjoner.

Bak innspillingene ligger det grundige forskningsbaserte forberedelser, skriver de i pressemeldinga. Tonearter, tempo og arrangementer er tilpasset både barn og voksne sånn at det skal kjennes godt å bli med i sangen. Setter du på karaokemodus, er det lett å følge gangen i sangene, og du kan skru av og på stemmen til artisten som synger alt ettersom du vil synge alene eller sammen med andre stemmer.

Ballade skreiv om arbeidet og testinga før sommeren:

– I Trall finner du et stort musikkbibliotek med unike innspillinger, ferdiglagde spillelister, mulighet for å lage egne spillelister, sangtekst, mye informasjon om sangene og karaoke, forteller Lang-Holmen til Ballade.no.

– I tillegg har vi bygget en helt spesiell funksjon: at man kan senke vokalsporet eller skru det helt av. På denne måten kan du synge med støtte fra profesjonelle vokalister, få litt støtte, eller synge helt på egenhånd med for eksempel Kringkastingsorkester, jazzband og lignende. Akkurat det ser vi har truffet spesielt godt i forhold til behovene. I saken kan du også lese om prosjektets forhold til Skolenes sangdag.