Fagmiljø var bekymret for nedbygging av sang i barnehage og skole – utviklet appen Trall

Skolenes sangdag samlet tusenvis av skoleelever til allsang tidligere denne uken. Ved skolestart lanseres appen Trall, et verktøy som også skal styrke sangen i Norge. Allerede i sommer kan Trall prøves ut gratis.

Tidligere har Ballade skrevet om regjeringen Solbergs fjerning av sang fra læreplanen i norsk, og dertilhørende reaksjoner fra fagmiljø for musikkpedagogikk og lærerutdanning. Blant kritikerne var førsteamanuensis i musikkpedagogikk, Kari Holdhus, som sterkt kritiserte forslaget i et innlegg på Khrono. Mulig var regjeringens forslag dråpen, i en cocktail av årsaker, som katalyserte arbeidsstarten av appen Trall i 2016.

Appen er et utviklingsprosjekt ved OsloMet, i samarbeid mellom Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier og Institutt for informasjonsteknologi (IT) ved Fakultet for teknologi, kunst og design, med støtte fra OsloMet sentralt. Det er både dyrt og omstendelig å utvikle en app som Trall og blant bidragsyterne finner vi hovedsakelig Sparebankstiftelsen DNB og OsloMet selv, men også Kulturrådet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Furestiftelsen. Derfor er det kanskje ekstra viktig at prosjektet er godt berettiget.

Ifølge prosjektsiden til Trall vies kunstfagene mindre plass, samtidig som redaksjonelle formater som sangbøker og CD’er er på vei ut.

Ballade har snakket med Pia Kristine Lang-Holmen, daglig leder for Trall, som forteller at appen definitivt bidrar til å dekke et skrikende behov etter nye læringsressurser:

– Vi ønsker å sette sang på dagsorden, og bidra til at sang og musikk blir en del av måten vi er sammen på i større grad enn det er i dag. Samtidig tenker vi at det er viktig at barn og unge får kjennskap til mange av de samme sangene. Trall ønsker å styrke vårt felles – mangfoldige – sangrepertoar, som kanskje ellers vil bli glemt. Vi håper Trall vil gjøre det enkelt for ansatte i skoler og barnehager å ta i bruk sang i hverdagen – både for de som har sunget mye og lite fra før.

Basert på forskning av Liv Anna Hagen og Siri Haukenes, som begge er del av prosjektet og forskningsmiljøet ved BLU, fikk Trall grundige data som bekreftet behovet for nye læringsverktøy. Forskningen viser «lite fornying og musikalsk mangfold, og at de fleste sangene som er brukt er fra før 1960». Erfaring fra undervisning både på barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanningene viser at «mange voksne er musikalsk usikre,» skriver prosjektgruppa på nettsidene til Trall ved OsloMet.

Aktørene bak Trall ønsker derfor å fornye repertoaret, og samtidig bygge broer mellom institusjoner, generasjoner, språk og kulturer. Sanger har blitt hentet inn fra hele landet, opplyser de, og inkluderer språk som samisk, eritreisk, somalisk, polsk, kvensk og mange flere.

I utviklingen av appen har det vært viktig å ta utgangspunkt i behovene de vet at lærere, barn, familier og studenter har. Prosjektgruppa bak Trall har derfor vært i jevn kontakt med disse målgruppene, gjennomført flere undersøkelser og utformet appen sammen med dem. Funksjonaliteten speiler disse behovene:

– I Trall finner du et stort musikkbibliotek med unike innspillinger, ferdiglagde spillelister, mulighet for å lage egne spillelister, sangtekst, mye informasjon om sangene og karaoke, forteller Lang-Holmen.

– I tillegg har vi bygget en helt spesiell funksjon: at man kan senke vokalsporet eller skru det helt av. På denne måten kan du synge med støtte fra profesjonelle vokalister, få litt støtte, eller synge helt på egenhånd med for eksempel Kringkastingsorkester, jazzband og lignende. Akkurat det ser vi har truffet spesielt godt i forhold til behovene.

I tillegg har Trall-prosjektet samarbeidet med en rekke – mange av dem kjente – musikere: Moddi, Kringkastingsorkesteret, Solistkoret, Knut Reiersrud, Frida Ånnevik, Ila Auto, Javid Afsari Rad, Lyriaka, Wenche Losnegård, Kari Svendsen, Åsmund Nordstoga og Ella Marie Hætta Isaksen.

På Trall sin blogg sier Moddi at «Sjøll har eg lært musikk gjønna å bære sønge mæ, og håpe at Trall kan bi en inspirasjon førr ainner tel å gjære det same, uten å bry seg førr mykkje mæ nota eller akkompangemang». Under Skolenes sangdag 14. juni sang trolig over 100 000 elever de samme sangene samtidig over hele landet, hvorav cirka 1200 elever opptrådte på livesending fra Konserthuset i Oslo. Det må vitterlig gå under fanen «å synge med».

– Dere har laget en app som spesifikt sikter seg inn på barnehage og skole. Hva betyr Skolenes sangdag for dere i Trall, og hva slags betydning kan tiltaket ha for appens videre liv?

– Målet med Skolenes sangdag – at alle skal synge mer og synge sammen – er vi sammen om! Derfor er vi glade for at Skolenes sangdag finnes og er godt etablert. Skolenes sangdag bidrar til at barn og unge har en positiv opplevelse med å være sammen i sangen, sier Lang-Holmen.

Videre forteller hun at Trall forhåpentligvis vil fungere som en forlengelse og en forsterkelse av arbeidet til Skolenes sangdag og Krafttak for sang, begge initiativ med mål om å styrke sangens plass i livsløpet vårt. Appen er dessuten i stadig utvikling, og vil jevnlig bli oppdatert med nye musikere og låter. Det er derfor god grunn til å følge med.

– Hvordan arbeider dere nå frem mot lanseringen 15. august, og skal den markeres på noen måte?

– Nå er det jo snart sommerferie, men vi har invitert alle som vil til å prøve Trall gratis i hele sommer! Akkurat datoen 15. august er valgt for å gi skolene og barnehagene en mulighet for å ta med seg Trall i planlegginga av skoleåret. Alle vil nok høre mer om dette når Trall ligger åpent tilgjengelig for nedlasting.

For å prøve Trall må du besøke nettsida trallapp.no og klikke «Bli med» før 1. juli.