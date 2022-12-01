Shchedryk Kolyada by Olga Pilyuhina WikiCommons

Billedveven heter "Kolyada", og er laget av den ukrainske tekstilkunstneren Olga Pilyuhina. "Kolyada" refererer til den førkristne vinterfestivalen. (Foto: Olga Pilyuhina / WikiCommons)

InnleggMusikken og livet

La klokkene ringe for Ukraina

Publisert
01.12.2022

Komponist Glenn Erik Haugland oppfordrer alle musikere i landet til å spille den ukrainske sangen «Carol of the Bells» på årets julekonserter. – Vi som lever av og for musikken kan vise solidaritet og bygge opp om ukrainsk motstandsvilje og utholdenhet i møte med en mørk vinter.

Komponist og festivalsjef for TronTalks i Alvdal, Glenn Erik Haugland, sendte Ballades redaksjon nylig et innlegg i form av en oppfordring til landets musikere, kulturskoler, kor, orkestre med mer om å sette julesangen «Carol of the Bells», eller «Shchedryk», som den heter på ukrainsk, på julerepertoaret:

– Ukrainerne trenger først og fremst varme klær, medisiner og mat, men de trenger mer, skriver Haugland i innlegget. – De må få vite at vi fortsatt støtter dem.

– Bergen Filharmoniske orkester, Kitchen Orchestra, Skudnes Blandakor, Flesland Musikklag, Nord-Østerdal symfoniorkester, Tysnes Musikklag, Stavanger Symfoniorkester, Berger Iver Færders tubaensemble, Alvdal Blandakor, Grimstad Musikkorps, Ang Passang Saphonia, Malvik Blandakor. I løpet av to dager har disse meldt at de spiller den ukrainske julesangen «Carol of the Bells/Shchedryk». Og ballen fortsetter å rulle, kommenterer Haugland til Ballade.


Av Glenn Erik Haugland, komponist og festivalsjef

 

I Ukraina har vinteren kommet, og krigen raser uten ende. Ved å slå ut energisektoren satser Putin på at kulde og motløshet skal knekke motstanden.

Samtidig angripes kunst- og kulturinstitusjonene. Museer, konsertarenaer, kulturskoler og teaterhus bombes. I den nylig befridde byen Kherson ble den ukrainske dirigenten Yuriy Kerpatenko nylig skutt og drept for å nekte å være del av en konsert i russisk regi. Kunstmuseet i samme by er blitt tømt for kunst og kulturgjenstander av de russiske styrkene.

De voldsomme og systematiske angrepene mot kunst og kultur i Ukraina er ikke tilfeldige. Musikkhistoriker Yngvild Sørbye har siden krigens utbrudd dokumentert krigføringen mot kulturen i Ukraina på Facebook. Nylig intervjuet jeg Sørbye om hennes arbeid om hvor avgjørende viktig kunst og kultur er for et lands folk (under Norsk Komponistforenings fagseminar i midten av oktober, red. mrk.).

Vi som lever av og for musikken kan vise solidaritet og bygge opp om ukrainsk motstandsvilje og utholdenhet i møte med en mørk vinter.

Ukrainerne trenger først og fremst varme klær, medisiner og mat, men de trenger mer. De må få vite at vi fortsatt støtter dem. Det nærmer seg jul og en av de aller mest kjente «amerikanske» julesanger, Carol of the Bells, er ofte å høre på julerepertoaret. Det viser seg at denne sangen er ukrainsk og var for 100 år siden en viktig del av den ukrainske motstandskampen mot Bolsjevikene.

«Carol of the Bells», eller «Shchedryk», som den opprinnelig heter, er en folketone om svalene om våren, tilrettelagt av den ukrainske komponisten Mykola Leontovych for et sammensatt kor som ble sendt på verdensturné for å vinne sympati for Ukraina etter første verdenskrig. Sangen ble plukket opp i USA og forvandlet til en julesang om sølvklokker og glede. Les den oppsiktsvekkende historien om sangen på Ukrainas offisielle nettside.

Kan vi ringe klokkene for Ukraine? Kan kulturlivet i Norge denne julen fremføre Carol of the bells/Shchedryk som et kraftfull musikalsk budskap om at vi ikke har glemt ukrainerne? Vinteren er nådeløs og vi kan sende moralsk støtte. Klokkene midtvinters kan bringe håp og minne om at svalene vil igjen bringe meg seg våren, varme og bedre tider.

Putin kan bombe infrastruktur, kulturen og stjele kunst, men aldri knekke den ukrainske sjelen som er så intenst tilstede i denne enkle og slagferdige musikken.

Jeg oppfordrer alle kor, orkestrer, korps, spelmannslag, storband, musikere, ensembler og kulturskoler i landet til å fortelle historien, spille «Carol of the Bells»/»Shchedryk» og ringe klokkene for Ukraina.

 

 

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Norsk Komponistforening, NOPA og Musikkforleggerne  er medlemmer i Foreningen Ballade.

