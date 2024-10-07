Statsbudsjettet 2025: Kloden teater foreslås kuttet

Regjeringen foreslår å kutte Kloden teater – arena for scenekunst og de unge – med tre millioner kroner i Kulturbudsjettet 2025. – Et slikt kutt truer teatrets fremtid, sier teatersjef Ådne Sekkelsten.

– Dette foreslåtte kuttet skjer samtidig som det ikke er satt av midler til det planlagte byggeprosjektet til et permanent teaterhus, som ellers ville vært klart til oppstart neste år. Kuttet setter Kloden teaters fremtid i en kritisk posisjon.

Det sier teatersjef Ådne Sekkelsten på Kloden teater, stedet for scenekunst og unge i Oslo øst.

– Regjeringen hadde muligheten til å ta ansvar og styrke kulturtilbudet for barn og ungdom, samt å styrke det frie scenekunstfeltet i Norge. Kloden teater kan bli et permanent sentralt produksjons- og visningssted med tilhørende fasiliteter for scenekunstfeltet, noe det er prekær mangel på. Men nå henger hele prosjektet i en tynn tråd, sier han.

– Kloden teater er en viktig kulturinstitusjon på Oslo øst – landets største utviklingsområde – og er helt avhengig av statlig støtte til sitt teaterbygg, fortsetter han. – Bare i 2023 samarbeidet teateret med 42 scenekunstkompanier fra hele landet. Utbygger Oxer Eiendom har allerede forpliktet seg til å dekke to tredjedeler av kostnadene, mens Oslo kommune har bidratt med inntil 22,5 millioner kroner. Nå mangler bare de siste midlene fra staten for å sikre prosjektets gjennomføring, forklarer Sekkelsten.

Kloden teater holder til i midlertidige lokaler med full drift, opplyser Sekkelsten.

– For å bygge et permanent teaterhus er prosjektet nå i en avgjørende fase. I stedet har regjeringen valgt å kutte tre millioner kroner i driftsstøtten, noe som kan føre til at Kloden teater mister sine lokaler i Kabelgata. Og dermed forsvinner en betydelig kulturaktør fra et område som regjeringen selv har sagt de ønsker å prioritere, blant annet i Hurdalsplattformen, sier han.