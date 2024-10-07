Statsbudsjettet 2025: – En seier for regionalt kulturliv

Regjeringen foreslår 75 millioner kroner til regionale kulturfond i 2025. – Endelig innfrir regjeringen et av løftene fra Hurdalsplattformen, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr. Samtidig uttrykker hun bekymring for et presset Norsk kulturfond.

I regjeringens forslag til kulturbudsjett for 2025, lagt frem av kultur- og likestillingsminister Lubna Jafferey på KODE i Bergen mandag ettermiddag, fremgår det at de ønsker å sette av 75 millioner kroner til regionale kulturfond.

Daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, er svært glad for at Kultur- og likestillingsdepartementet legger midler i en ordning lovet i Hurdalsplattformen. Norsk jazzforum har sammen med Norsk kulturforum, Norsk musikkråd, Creo og Arrangørforum vært pådriver for regionale kulturfond som kan styrke lokalt kulturliv og samspillet mellom profesjonelle og amatører. I statsbudsjettet foreslår Kulturdepartementet å utlyse midlene i 2025.

– Det er fantastisk at vi nå får 75 millioner til regionale kulturfond. Vi håper at Stortinget ser viktigheten av å styrke kulturlivet regionalt og også støtter en opptrapping til 150 millioner for at ordningen skal få bedre effekt, sier Bråtømyr.

Bråtømyr ytrer imidlertid også bekymring knyttet til kulturbudsjettene i kommuner og fylkeskommuner: – Regionale kulturfond skal styrke det regionale kulturlivet og komme i tillegg. Det er svært viktig at regjeringen nå sørger for at disse midlene ikke benyttes for å kompensere for lokale og regionale budsjettkutt, men øremerkes regionale kulturfond, sier hun.

Bekymret for det frie feltet

I regjeringens forslag til kulturbudsjett for 2025 styrkes etablerte kulturinstitusjoner innenfor både museum, scenekunst og det klassiske musikkfeltet. Men «nok en gang blir det frie feltet forbigått», sier Bråtømyr:

– Ordningene i Norsk kulturråd har lenge vært underfinansierte, noe som rammer både musikerne og arrangørene. Det er derfor urovekkende når to festspill flyttes ut av Norsk kulturfond og over på statsbudsjettet og pengene følger med, uten at dette kompenseres i fondet. Slik svekkes Norsk kulturfond bare ytterligere. Kulturdirektoratet har i sin budsjettsøknad bedt om en styrking av fondet, blant annet til turné- og arrangørordningene, da antall søknader har hatt en formidabel økning og disse ordningene ikke strekker til. Vi vet det er store behov i det frie musikkfeltet, ikke minst i en tid alle aktører opplever økte kostnader. Rammevilkårene til det frie feltet må styrkes, fastslår Bråtømyr, og legger til at hun ser positivt på økningen til Statens kunstnerstipend og at man sikter på full momskompensasjon til frivilligheten.

Avstanden mellom institusjonene og det frie feltet vokser

De siste årene har jazzfeltet, med Norsk jazzforum i spissen, også jobbet for statlig finansiering av de regionale jazzensemblene, som driftes av de regionale jazzsentrene. Ensemblene er sentrale oppdragsgivere for frilansmusikere og komponister i hele Norge, og bidrar til økt kunstnertetthet over større deler av landet.

– Etter mer enn 20 års drift er det behov for forutsigbar finansiering for å sikre profesjonelle produksjons- og arbeidsvilkår for frilansmusikere i de regionale jazzensemblene, på linje med orkestre og ensembler innenfor klassisk- og samtidsmusikk, sier Bråtømyr.

– Vi registrerer at regjeringen foreslår å videreføre økte rammer, i kombinasjon med friske tilskudd, på til sammen kr 21,4 mill. til Arktisk filharmoni, Det Norske Blåseensemble i Halden, Musikkselskapet Harmonien i Bergen og Operaen i Kristiansund for 2025, samtidig som det ikke settes av ei krone i etableringstilskudd til regionale jazzensembler. Skjevheten mellom de etablerte institusjonene og det frie feltet vokser for hvert år, påpeker hun.

Her kan du lese Kultur- og likestillingsdepartementets forslag til budsjett 2025.