Ny rapport om profesjonalitet og frivillighet på musikkfeltet

Rapport om samarbeidet mellom frivillig og profesjonell i musikklivet vil bli et viktig verktøy i arbeidet for bedre rammevilkår, melder Arrangørforum.

Telemarksforsking har utarbeidet rapporten på oppdrag fra Norsk musikkråd, Arrangørforum, Norsk kulturforum og Creo. Rapporten ble lansert i dag, under arrangementet «Når skal vi klippe snora for det frie feltets tiår?» på Arendalsuka.

Rapporten har et særlig fokus på samarbeidet mellom frivillig og profesjonell i musikklivet. Til tross for hvor vanlig det er å samarbeide på tvers av frivillighet og profesjon har det tidligere vært skrevet lite om det, kommenterer Arrangørforum, samarbeidsorganet for musikkorganisasjoner som jobber i arrangørfeltet.

– Det finnes fint lite empiri på dette feltet, og det har derfor vært viktig for oss å bidra til å fremskaffe nettopp dette, sier Gry Bråtømyr, daglig leder i Norsk jazzforum, som er del av Arrangørforum.

Den nye rapporten beskriver og diskuterer hvordan dette samarbeidet arter seg i praksis, med eksempler fra orkester, storband, kor, festival og arrangør. Den undersøker også i hvilken grad virkemidlene som finnes i dag treffer behovene i musikklivet:

– Arrangørforum har lenge løftet behovet for en ordning som treffer aktiviteten som skjer i samspillet mellom det profesjonelle og frivillige feltet, og ikke kun det ene eller det andre. Ut av dette kom ideen om regionale kulturfond som vi er supertakknemlige for at regjeringa har prioritert som punkt to i Hurdalsplattformen. Men det gjenstår enda å sette dette tiltaket ut i kraft, sier Bråtømyr.

I Hurdalsplattformen heter det at regjeringen vil innføre regionale kulturfond, og i statsbudsjettet for 2023 ble det slått fast at formålet blant annet er «å styrke samspillet mellom profesjonelt og frivillig kulturliv».

– Nå håper vi rapporten kan bidra til at vi får iverksatt regionale kulturfond samt bidra som et oppspill til NOUen for musikkfeltet som har dette som et punkt i mandatet.

Rapporten kan ha stor betydning for mange, kommenterer arrangørene, i form av å være et verktøy i arbeidet for bedre rammevilkår. Creo, forbundet for kunst og kultur, organiserer mange utøvere i musikklivet, og forbundsleder Hans Ole Rian mener at det må tilrettelegges for enda mer samarbeid.

– Svært mange av Creos medlemmer arbeider med og for frivilligheten, og veldig mange av våre medlemmer har også startet sin kunstneriske karriere der. Vi er derfor svært glade for denne rapporten fra Telemarksforsking, og håper at den kan bidra til å ytterligere sikre gode og forutsigbare rammevilkår for dette viktige feltet, sier Rian.

Rapporten er utarbeidet av Nanna Løkka, Bård Kleppe og Kristine P. Miland fra Telemarksforsking, og er finansiert av Norsk musikkråd, Klassisk, Norske kulturhus, Norsk jazzforum, FolkOrg, Norske kulturarrangører, Norsk kulturforum, Norsk Bluesunion, Norske festivaler, Kulturrom, nyMusikk og Creo.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Les rapporten på Norsk musikkråds hjemmesider.