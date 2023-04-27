– Kor og korps, spelemannslag og amatørteater, husflid og handverk. Alt dette og meir får heile Noreg til å yre av liv og bind oss saman som folk. Det er på høg tid å løfte fram kulturfrivilligheita som eiget politikkområde, og styrke dette viktige feltet, fortsett Trettebergstuen i ei melding frå Kultur- og likestillingsdepartementet. Det er fyrste gong ein nasjonal strategi for det frivillige kulturlivet er utarbeidd på oppdrag frå regjeringa. Les strategien «Rom for deltakelse – regjeringens kulturfrivillighetsstrategi (2023–2025)» her Strategien skisserer ei rekkje tiltak regjeringa vil gjennomføre. Relevante partar på feltet har gitt innspel, deriblant lag og organisasjonar, profesjonelle kulturaktørar, fylkeskommunar og kommunar. Strategien er òg ein del av regjeringas arbeid for å auke deltaking og motvirke fråfall i fritidsaktivitetar, opplysar departementet.

– Ei gjennomgåande tilbakemelding frå heile landet er at mange manglar tilgang til eigna lokale. Til dømes må mange ta i bruk rom med for dårleg akustikk. Det finst korps som speler i gymsalar med golv som knirkar så mykje at musikken overdøyvast. Dette held ikkje. Vi må leggje til rette for kulturlivet. Her kan vi lære mykje av måten idretten blir høyrt og involvert på når det skal utviklast nye lokalar og arenaer, seier Trettebergstuen.

– Tenk på alle som speler i korps, syng i kor, samlast i historielag, i vevstover eller amatørteater i landet vårt, kvar einaste dag! Tenk kor mykje dette gir i livet til kvar enkelt, og kor viktig det frivillige kulturlivet er for å skape samhald og liv i lokalsamfunna våre! Like fullt har kulturfrivilligheita aldri blitt løfta fram som eiget politikkområde slik til dømes idretten har.