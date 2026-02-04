Ja. Group: Label-samarbeid for en selvstendig og stabil musikkbransje

Ja. Group vil bygge et miljø for samhold og samarbeid, og være en familie som hjelper labels og bidrar til selvstendighet i en stadig tøffere bransje.

Ja. Group er et nytt label-samarbeid der «plateselskaper og artister slår kreftene sammen for å skape en mer stabil hverdag i musikkbransjen», heter det i meldingen Ballade-redaksjonen mottok nylig.

Det er plateselskapet Jansen Records som har vært pådriver for samarbeidet, som vokste frem gjennom fjoråret. De har en rekke norske labels og artister med seg på laget, og sikter også internasjonalt.

– Vi ser at mange indie-labels og artist-drevne labels er i stand til å håndtere mye selv, men ofte savner en stødig infrastruktur, noen å sparre med, noen som kan være med å legge planer eller sette deadlines, oppdatere om «best practices» eller bare holde dem litt i øra, forteller Erik Jansen i Jansen Records om bakgrunnen for at Ja. Group kom i stand.

– Dette føler vi selv også på innimellom, og har lenge ønsket å være del av et større felleskap der alle kan hjelpe hverandre og dra nytte av hverandre.

Flere og flere artister ønsker å drive egne labels og i større grad ha full kontroll på sin egen musikk, utdyper Jansen.

– På den annen side ser man også en tendens til konsolidering i bransjen, der oppkjøp eller fusjonering er blitt vanligere. Det siste kan være vel og bra for noen, men med Ja. Group er det et tydelig ønske om at artister og labels – uansett størrelse – skal klare å drifte sine selskap og karrierer, og ivareta voksende kataloger uten å nødvendigvis måtte selge.

– Vi i Jansen Records er stolte av å fortsatt være 100 prosent selvstendige, og har planer om å fortsette med dette. Med lang erfaring med drift av et indieselskap vet vi mye om hva som skal til for å drive og overleve som label, forteller han.

Ja. Group gjør distribusjon, label services og coaching i labeldrift, og skreddersyr tjenestene etter hvert enkelt labels eller artists behov.

Terje Ekrene Vik driver selskapene Sheep Chase Records og Sauajazz, og er del av det nye samarbeidet:

– Jeg driver selskapet alene, men her får jeg et bunnsolid team med på laget som kjenner bransjen internasjonalt og som jeg ellers ikke kunne tatt meg råd til. I tillegg til at det er enormt arbeidsbesparende at distribusjon blir samlet på ett sted i stedet for å være spredd rundt i verden med forskjellige rutiner her og der (som det gjerne blir for oss uavhengige), så er det så mange andre ressurser som nå er mye nærmere og arbeidsoppgaver som er mye enklere å få håndtert. I tillegg så kjenner jeg hele gjengen godt gjennom årevis i samme bransje, så jeg vet at hjertet der er på riktig sted.

– Det betyr at artister som Kristi Brud, Reolô, dragongirl, Cortex og Hilma Nikolaisen får bedre muligheter internasjonalt, og det frigir tid til et styrket arbeid hos meg. Et kollektiv som dette er en mer riktig vei enn oppkjøp og sammenslåinger, avslutter Ekrene Vik.



Ja. Group består per nå av disse lablene og artistene:

Sheep Chase Records (Kristi Brud, Krissy Mary, Reolô)

Sauajazz (Cortex m/Hevig Mollestad, Håvard Volden, Zanussi 3)

Mother Likes It Records (Sweetheart, Lady Friend, Label)

BigBoy (Bendik, Sofi O)

Time Ruins Records (The Devil and the Almighty Blues)

OBB Records (Ol’ Burger Beats)

Razika

Resa Saffa Park

Rymden Records (Daniel Kvammen)

Rett Ut Records (Evig Ferie)

Funny Weather

Oslo Beats (Bård Berg)

Niilas

FosseTune Records (Byting)

Tora DAA Music

Silver Shapes Records (Ida Stein)

Melodaze Records (Misty Coast)

ANH Records (Accidents Never Happens)

Neon Sky Records (Daniel Borge)