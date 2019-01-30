Driver artistkarrieren som en start up

Trondheim Calling-aktuelle Ingri Høyland har skrevet «noen tusen e-poster» de to siste årene. Nå bærer den administrative innsatsen for musikkprosjektet Hôy La frukter.

– Jeg tror jeg har hatt et veldig realistisk bilde om at det å være musiker innebærer veldig mye jobb. Det er selvfølgelig den kreative delen som er mest motiverende, men man må se på det som en «start up», og man har selv ansvaret for å pushe prosjektet fremover, mener Høyland.

Førstkommende fredag spiller hun på Trondheim Calling. Men vi møter henne i København, hvor trønderen i løpet av snaue halvannet år har klart å skape seg et navn i det københavnske undergrunnsmiljøet. I helgen opptrådte Hôy La under banneret «Vegas udvalgte», hvor det danske konsertstedet hvert år presenterer artister de tror vil gjøre det stort i løpet av året.

Høyland har bodd i København siden 2013, og vært med på å starte byplanleggings-kollektivet CoUrban. Nå forlater hun den oppstarten til fordel for en annen.

– Det føles som å ha jobbet med to start ups samtidig. Å være musiker er like mye en iverksetterjobb. Men nå har jeg valgt musikken. Det er dette jeg har mest energi til og brenner for, forteller hun.

Mailet seg til Japan

Hun har jobbet med musikk lenge, men det var først i 2017 at hun presenterte Hôy La offentlig. Musikken beskriver hun selv som «eksperimentell, industriell, grov og følsom». Den er cinematisk, og lar tankene vandre til 90-tallets trip-hop-bølge. Live blander hun akustiske instrumenter med elektronikk og samples.

– Jeg har skrevet musikk i perioder, men det er først nå det virkelig har blitt travelt og tatt fart. Jeg vet ikke hvor mange tusen mail jeg har sendt ut de siste to årene, men det tror jeg har vært viktig. Mange har en romantisk drøm om å bli oppdaget. Det skjer jo, men for de aller fleste handler det mye om hvordan du jobber bak kulissene, mener Høyland.

– Hvem har du sendt mail til og hva har det resultert i?

– Alle mulige! Jeg fikk for eksempel tidlig kontakt med bookingselskapet 3rd Tsunami, og det har vært veldig viktig og en stor trygghet å være hos dem fra start. Også er det selvfølgelig hele PR-delen, jeg har sendt musikken til mange magasiner og blogger. Jeg fikk satt opp en Japan-turné i oktober, så man kan komme langt med en god mail, kan hun bekrefte.

På åtte dager gjorde hun konserter i Tokyo, Nagano og Okazaki, og laget to musikkvideoer sammen med Jonas Svarstad Lien. Den første, «Purple», ble sluppet i november, og den andre, «Saturday», i forrige uke. Videoen er en minidokumentar om den japanske performancekunstneren Chika Matsuda. Mens hun var i Japan fortsatte hun å motta positive svar på mailene hun hadde sendt ut, og fikk flere spilletilbud underveis.

– Jeg kom i kontakt med flere spillesteder og promotører gjennom venner og andre musikere som har spilt i Japan før. Det var blant annet en promotør som gikk helt amok, og ville ordne alt mulig for oss. Det var fristende å gjøre flere konserter, men vi måtte være realistiske, vi hadde ikke tid.

– Men jeg håper vi kan gjøre en større turné på et senere tidspunkt.

Takket nei til plateselskaper

I Tokyo spilte hun på en klubbkveld med tre andre band. De to andre var hennes egne konserter. Hun beskriver stedene som små undergrunnsteder, noe hun synes passer perfekt til prosjektet hennes. På Trondheim Calling førstkommende fredag spiller hun på Byscenens Anneks-scene, med kapasitet til 150 personer.

– Hva slags apparat har du rundt deg nå?

– Jeg har booking og en PR-agent som hjelper meg i Danmark. Men man kan som sagt komme veldig langt ved å gjøre ting selv. Man må bare sette seg ned å jobbe, være litt uredd og skrive rundt. Jeg har foreløpig takket nei til de tilbudene som har kommet fra plateselskaper. Det er lett å føle at når man har booking så må man også ha et label og et management.

– Ting gikk litt for fort, men heldigvis hadde jeg veldig mange flinke folk rundt meg som sa at jeg burde ha is i magen, og mente at jeg har god styring på dette selv. Man overgir jo rettigheter, uttrykk og ansvar til andre, så det er viktig at det er helt riktige og engasjerte folk man jobber med.

22. februar kommer Hôy Las første fysiske utgivelse, EP’en «X-heads». Til nå har låtene hennes kun blitt distribuert digitalt. En samling av singlene «Purple», «Please» og «Shame» og nye «Saturday» og «Roses» vil bli gitt ut som et begrenset opplag på kassett. Og kun kassett.

– Hvordan måler du din egen suksess?

– Det er jo vanskelig. Men jeg har jo i hvert fall sagt opp den andre jobben min fordi dette krever veldig mye. Jeg får dobbelt så mange mailer på musikk-mailkontoen enn den andre, ler hun.

– Kanskje man kan måle suksess i antall e-poster?

– Og hvor full kalenderen er? Det føles som at det rykker litt akkurat nå. Og at det er gøy å bruke mye energi på dette.

– Vil du kunne leve av det på sikt?

– Ja, jeg håper at 2019-2020 blir de årene jeg skal spille mye live. Hôy la er jo et liveband. Men jeg tror også at det hadde vært morsomt å jobbe med sync, video og film. Og at man kan leve av det på den måten.

Løfter lokale artister

Å bli plukket ut som «Vegas udvalgte» kan være en pekepinn på at det vil bli spillejobber å få fremover. I flere år har det kjente konsertstedet i København løftet lokale artister. Ulige Numre, Emil Kruse og Chinah er noen artister som har gjort det bra i hjemlandet etter at de ble plukket ut. Mø var en av Vegas utvalgte i 2013, og fikk siden fart på sin internasjonale karriere.

– Det var utrolig å få den jobben. Vega har veldig anerkjennelse i København, og de har vist i mange år at de har fingeren på pulsen. Og når man blir valgt ut håper man jo at de har rett, og at man også kan ri på den bølgen Vegas utvalgte kan gi. Man føler i hvert fall at man har gjort noe rett når man får den anerkjennelsen fra Vega, sier Høyland.

Tidligere har hun spilt på norske bransjefestivaler som Vill Vill Vest i Bergen og Sørveiv i Kristiansand. Når hun nå debuterer i hjembyen til helgen håper hun at Trondheim Calling kan føre til mer jobb i Norge.

– Jeg håper det kan føre til samarbeider i forhold til booking, og kanskje noen festivaljobber til sommeren. Men jeg har det ikke så travelt, jeg forventer ikke at det kommer en mail på mandag. Mest av alt gleder jeg meg bare til å spille i Trondheim.