Studie-forberedende musikkhøyskole på gang?

Barratt Due musikkinstitutt og Norges musikkhøgskole utreder ny høyskole for konservatorie-forberedelse i Oslo.

Utredningen gjennomføres i samarbeid med Norges musikkhøgskole (NMH).

I arbeidsutvalget sitter også dekanen fra dans på Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) og en representant fra den europeiske sammenslutningen for musikkhøyskoler (AEC – Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen).

– Dersom dette realiseres, åpner det for svært spennende muligheter for fremtiden for Barratt Due musikkinstitutt, sier rektor Stephan Barratt-Due.

Få detaljer

Barratt Due musikkinstitutt (BDM) og NMH skal blant annet utarbeide modeller for arbeidsdeling og samarbeid i prosjektet.

Stephan Barratt-Due kan ikke konkretisere ytterligere, siden utredningsarbeidet er i oppstartsfasen.

Kunsthøgskolen i Oslo er ikke eier, men inngår i arbeidet som bidragsyter til selve utredningen.

– De har viktig erfaring med sin ballettutdanning, som kan være nyttig for vårt arbeid med en modell, sier Barratt-Due.

Norges musikkhøgskole

For Norges musikkhøgskole er hensynet til fremtidig rekruttering den viktigste grunnen til å delta i studien.

– Foreløpig er våre søkertall gode. På lengre sikt er det viktig å sikre at rekrutteringskjeden holder seg sterk, sier NMH-rektor Peter Tornquist.

Han understreker at den ”mulighetsstudien” som nå starter i utgangspunktet handler om talentutviklingen innen klassisk musikk, men at målet er større sjangerbredde.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– Hvis vi først utvikler en god modell innenfor det klassiske feltet, så skal den ha overføringsverdi også inn mot andre sjangre, sier Tornquist.

Til NRK-bygget?

Muligheten for å plassere skolen i NRK-bygget på Majorstua er ikke en del av selve utredningen, men Stephan Barratt-Due sier likevel at «om prosjektet realiseres, kan en slik plassering by på spennende muligheter».

Finansieringen vil i første rekke basere seg på offentlig støtte.

Tilsvarende førkonservatorium-modeller finnes ved flere skoler internasjonalt, men så vidt Stephan Barratt-Due vet, er ingen så langt knyttet direkte opp til, og inn i, en høyskole.

Det skal også være grunnen til at AEC ser med så stor interesse for på utredningen, og ønsker å bidra til arbeidet.

– Ifølge dem vil en slik modell ha stor internasjonal interesse, sier Stephan Barratt-Due.

Fusjon avblåst

I fjor hadde instituttet kurs for en fusjon med Høyskolen Kristiania. Bakgrunnen var blant annet at myndighetenes nye krav til private høyskoler ville føre til at BDM mistet statsstøtte.

I november omtalte imidlertid bladet Musikkultur en endring i de nye kravene.

Endringen ville sikre noen av dem, blant annet BDM, fortsatt støtte. Dermed kan BDM se fram mot fortsatt drift på egen kjøl.