To norske grammynominerte

I går kom nominasjonene for den kommende Grammy-prisutdelingen. Morten Lindberg har igjen fått flere nominasjoner.

Isak Swing alias Jens Christian Isaksen fra Bergen får sin låt «Break My Soul» med Beyoncé nominert blant dem som er på albumet hun er nominert til Record of the Year med. Det skriver 730.no. Låta er også nominert i kategorien Dance/Electronic Music. Isaksen er listet som en av fire produsenter på låta.



Tre nominasjoner til Morten Lindberg

Morten Lindberg er nominert i kategorien Best Immersive Audio Album-kategorien for Picturing The Invisible – Focus 1 og for Tuvayhun – Beatitudes For A Wounded World. Den siste er med Nidarosdomens Jentekor & Trondheimsolistene med musikk av Kim André Arnesen), og dessuten i kategorien Best Engineered Album, Classical for Tuvayhun – Beatitudes For A Wounded World.

Lindberg vant sin første Grammy i 2019 etter å ha vært nominert en rekke ganger – prisen mottok han for «Lux» med dirigent Anita Brevik, Trondheimsolistene, Nidarosdomens Jentekor, Trygve Seim, Ståle Storløkken og Petra Bjørkhaug.

