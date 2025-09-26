Ballade video: Kronblad på asfalten

Vi ifører oss gule vester med MIIA, Lonely Crowd, Eir, Kenneth Lien & Center of the Universe, Hedda Aronssen, Ember, Mikoo og SoftSun.

Velkommen til utgave nr. 283 av Ballade video. Denne gangen handler det blant annet om menneskene som får samfunnet til å gå rundt – og om kreftene som ellers driver oss. Medlemmene av Ævestaden er godt representert, siden vi byr på ferske videoer med både Eir Vatn Strøm og Kenneth Lien.

– «Faremogangar» er en folkemusikk-thriller der Kenneth Lien og jeg drar til Setesdal for å rappe hardingfeler på Setesdalsmuseet, for så å bli kjeppjaget av selveste Kirsten Bråten Berg, forteller Jørgen Skjulstad til oss.

Ellers må vi sette kryss i taket for videoen til Miia. Og registrerer at vi treffer på den amerikanske okkultisten og filmmakeren Kennth Anger i bidraget fra Lonely Crowd.

Kort sagt: God fornøyelse!

MIIA: When I Let You Go

Don’t know how it could get any worse – but it will…

24. september slapp Miia første single fra det kommende debutalbumet Huldra. Det får vi først høre i sin helhet til neste år.

– «When I Let You Go» er en av de mest sårbare låtene jeg har skrevet. Som første steg inn i debutalbumet mitt bærer låta en blanding av lys og mørke som vil definere hele prosjektet.

– Det er en perfekt cry your eyes out-låt til sene høstkvelder, eller til å skrike ut alene i bilen mens regnet slår på ruta. Vi har også laget et klipp som introduserer den visuelle verden til Huldra.

– For meg er huldra et tydelig symbol på naturen: storslått i skjønnhet og kraft, og utemmet på samme tid. Spenningen mellom skapelse og ødeleggelse, lys og mørke, er det som gir naturen dens dybde og mystikk.

Den svært bra videoen har regi av Hedda Virik (Affeksjonsverdi, Armand, Makta, Verdens verste menneske) og foto av Runar Sørheim (Etter Lørdag, Thelma, Twin). Dette er folk som Miia kommer til å jobbe videre med på kommende klipp til albumet.

Mia Virik Kristensen fra Kragerø var bare 17 år gammel da hun debuterte med singelen «Dynasty» i 2016. I dag har den over 325 millioner avspillinger bare på Spotify. Selv kaller hun seg nå en ny stemme i indiepop-sjangeren.

Vi ser frem til å høre de neste singlene – og Huldra i sin helhet.



LONELY CROWD: Not on My Watch (feat. Wholy Martin)

I mai returnerte Lonely Crowd fra en lang, lang vinterdvale. Nå er de tilbake med singelen «Not on My Watch», som er gjort i samarbeid med kultheltene Wholy Martin.

– På 80- og 90-tallet var det vanlig at band som var nære venner ga ut splitt-singler sammen. Vi tenkte med denne singelen at vi skulle ta det enda et hakk lenger – med en sam-utgivelse, sier Stig Jakobsen.

– Bjørn Fløystad fra Wholy Martin og jeg hang mye sammen i Oslo på 90-tallet, og senere i London, hvor vi forsøkte å slå gjennom – hver for oss – uten særlig hell. Vi viste oss begge å være «store stjerner, fanget i en totalt ukjent, lokal musikers kropp».

– Det nære båndet gjorde at jeg senere ble kjent med Helge Martin Framnes og resten av bandet, som jeg umiddelbart ble blodfan av. Det var en ære å få til dette med Wholy Martin.

– Innspillingen ble veldig spesiell, ettersom det betød en retur til musikkverdenen for Frank Cock, som hadde slitt i over ett år med kreft. Jeg stengte ham inne i studio med tekniker Are Simonsen noen timer, og plutselig oppsto det magi. Gitarspillet hans var virkelig med og ga låten nytt liv.

«Not on My Watch» er andre singel fra albumet By the Time You Read This, som blir sluppet senere i høst.



EIR: Neonvester

– Når trøsten kommer på bølger av skjønnhet, tar en artist som dette deg med opp igjen, opp fra det tristeste punktet. Til – i alle fall følelsen av – fellesskap og forløsning.

Det skrev Siri Narverud Moen her i Ballade om Eir Vatn Strøm i november 2023. Og Eir begynner definitivt å bli en artist som folk drar kjensel på. Hun ble kåret som Årets unge folkemusiker i 2022. Hun har også markert seg solid i bandet Ævestaden, som vant Folkelarmprisen i Åpen klasse året før.

Eir er dessuten navnet på musikerne som backer henne. De debuterte med albumet Om jeg lar deg sove må du våkne i 2023, som på overbevisende vis forente folkemusikk og populærmusikk med elektroniske elementer. Tidligere i år imponerte Eir også med det svært bra albumet Frydenlundgata.

I Eir spiller Jomar Jeppsson Søvik (trommer, synthbass), Hedda Hammer Myhre (mellotron og vokal) og Ask Vatn Strøm (gitar). Eir selv tar seg av vokal, synth, lyre, elektronikk og lys. Det er Markus Nymo Foss har laget videoen til «Neonvester», som hadde premiere på Blå i Olso denne uken. Den handler om «menneskene som får samfunnet vårt til å gå rundt».

Og for å sitere kollega Siri igjen: – Det kjennes som noe ytterligere klikker på plass når Eir bygger regnbuebro mellom viser og folkemusikk, og over til elektroniske popeksperimenter.



KENNETH LIEN & CENTER OF THE UNIVERSE: Faremogangar

Etter det kritikerroste albumet Snu hver stein fra 2023 er Kenneth Lien og Jørgen Skjulstad tilbake med en ny plate som søker å skape elektronisk folkemusikk med dype røtter i den norske tradisjonen.

På det ferske albumet Norwegian Electronic Folk Music spør Lien og Center of the Universe: Hva hvis elektronisk folkemusikk faktisk var en ubrutt tradisjon, helt fra eksperimentene på 70-tallet med Folque, Saft og Sigbjørn Bernhoft Osa – og videre til Annbjørg Liens tidlige utgivelser?

– Norwegian Electronic Folk Music er musikk som ikke bare kan lyttes til, men danses til – og som søker å forlenge tradisjonen heller enn å bryte med den, sier duoen.

– Dette er ikke et forsøk på en nostalgisk reise, men et levende eksperiment.

Multi-instrumentalisten Kenneth Lien har røtter i black metal og improvisert rock. Han trakterer folkeinstrumenter som fele, hardingfele, seljefløyte og ikke minst munnharpe. Som Eir er han nok mest kjent fra trioen Ævestaden, men har også bemerket seg på kappleikscenen.

Jørgen Skjulstad er en musiker og DJ som også er kjent som Center of the Universe og DJ Sissyfus. Han har gitt ut rundt 20 plater under eget navn, og bidratt på «kanskje noen hundre« som remikser og produsent.

Norwegian Electronic Folk Music er nå ute på Heilo, og slippes både som vinylplate, CD og digitalt.



HEDDA ARONSSEN: Mor og datter

https://www.youtube.com/watch?v=W9NjP2bFO4A

Hedda Aronssens debutalbum Alt og ingenting ble utgitt digitalt i sommer. Nå kommer det også i et begrenset opplag på lyseblå vinyl med marmor-trykk. Innholdet omtales fremdeles som «ærlige og nære visepop-låter pakket inn i et organisk og fengende lydbilde».

– Det er utrolig stas at debutplaten min har blitt så godt mottatt av media og lyttere. Og ikke minst at så mange har etterspurt et fysisk produkt i en digital hverdag. Så før jeg dro på bryllupsreise, kastet vi oss rundt. Sammen med den grafiske designeren Mie Morris Gofjeld fikk vi snekret sammen en kjempefin vinyl med utbrettsomslag.

Nå har Hedda Aronssen også laget en musikkvideo til sporet «Mor og datter». Den beskriver det spesielle båndet mellom kvinnelige generasjoner, og er blitt til gjennom et dypdykk i hennes families «hjemmevideoarkiv», digitalisert til den store gullmedaljen.

– Denne låta ble skrevet som en gave til min mor og bestemor, som en takk for det sterke båndet mellom oss og all kunnskapen de har videreført til neste generasjon.

– Jeg er veldig heldig som har en god og nær relasjon til mamma. Jeg hadde også et svært godt forhold til min bestemor før hun gikk bort, forteller debutanten.

– For meg er dette albumet først og fremst en personlig hyllest til kvinner. Til de jeg har vokst opp med, de jeg ser opp til, og de jeg møter i hverdagen som står i sitt.



EMBER: I Am A Patriot

Ember består av Kristine Østenby på vokal og Håkon Skaug på vokal og gitar. I Little Stevens studio i NYC, i en samtale mellom Steven van Zandt og et dokumentarfilmcrew Håkon var en del av, ble artisten spurt om han hadde skrevet låter som burde vært gitt ut i dag.

Hans svar på det var: «I Am A Patriot». Den sangen ble først utgitt i 1984 på den politisk ladede Voice Of America, som var Little Stevens andre soloalbum. Den er senere spillt inn av blant andre Jackson Browne og Pearl Jam.

Ember har fått låne sangen, og gir den nå ut som første låt fra albumprosjektet Songs for Selma. «I Am A Patriot» er ute på Grammofon, et plateselskap etablert av Øyvind Sauarlia i 2004. Foto og klipp er ved Ole Petter Hansen Chylie.

Kristine Østenby er fra Hemnes i Aurskog, mens Håkon Skaug er fra Ørje. De har i dag spilt rundt 50 konserter som duo, der eget materiale har fått større og større plass i repertoaret.

– De egne sangene har ledet til denne plateinnspillingen. De har et fokus på samklangen og harmoniene i stemmene, og tar opp temaer som ensomhet og sosial urettferdighet. Og viktigheten av at man som menneske og medmenneske tør å bry seg både om de store og de nære utfordringene vi ser rundt oss.



MIKOO: Everything Is Yelling Louder Than Me

Mikoo presenterte vi også sist uke, da med den kunstneriske videoen til sangen «Ties». I dag slippes det nye albumet It Floats på Sofa Music, som kurateres av musikerne Martin Taxt, Ingar Zach og Kim Myhr.

Da synes vi at vi bør gi dere et filmklipp til. «Everything Is Yelling Louder Than Me» er nok et stemningsfulllt øyeblikk fra albumet, og har fått en video regissert av Sara Guldmyr. Mikoo debuterte ellers i 2017, nettopp i form av fire live-videoer. Siden har de turnert både i Skandinavia og Europa.

Mikoo består av Michaela Antalová (trommer, perkusjon), Ina Sagstuen (vokal og elektronikk), Vojtěch Procházka (orgler, synthesizere og piano), Fredrik Rasten (akustiske og elektriske gitarer, sitar og vokal) og Magnus Skavhaug Nergaard (elektrisk bass). De to førstnevnte står for det meste av musikk og tekst, som omtaes av Sofa Music som «grensesprengende, men tilgjengelig».

– Mikoo er et eksperimentelt indieband som blander sangformer med personlige, instrumentale utforskninger. Andrealbumet It Floats er et resultat av over fire års studioarbeid, redigering og forming.

– Låtene har sin egen unike opprinnelse og utviklingsprosess, og spenner fra strukturerte komposisjoner til mer spontane kollektive improvisasjoner.



SOFTSUN: Sacred Heart

Også SoftSun presenterte vi nylig med en atmosfærisk låt og video. Det var den første smakebiten fra Eternal Sunrise, det kommende andrealbumet til musikerparet Gary Arce og Pia Isaksen.

– Vi er glade for å kunne slippe litt mer musikk fra det nye albumet, og denne låta var den første vi skrev til den nye plata, forteller den norske bassisten og sangeren til oss.

– «Sacred Heart» er en veldig saktegående låt med en bølgeaktig puls som også ble utgangspunktet for videoen. I tillegg er den inspirert av flere minneverdige opphold i San Diego – og av strendene og surferne der.

– Låta er inspirert av følelsen av magnetisk kraft mellom ting som ikke kan være uten hverandre og naturlig hører sammen. Som flo og fjære, natt og dag, tid og rom. Eller mellom mennesker.

Det vil også dukke opp en tredje single fra Eternal Sunrise, før albumet slippes 7. november. I tillegg legger SoftSun ut på en månedslang Europa-turné med Yawning Man i november og desember.

Pia Isaksen har selv lagd videoen, basert på arkivmateriale med surfere fra Freepik.

Vi ønsker som alltid våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er som nevnt utgave nr. 283 av Ballade video. Du må ellers gjerne sjekke ut vårt omfangsrike arkiv på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre.