Ballade video: Fremmede i skumringen

Vi tar motorbåt med Ævestaden, Lariel, Claudia Scott, Adam Douglas og Ida Jenshus, Maja S.K. Ratkje & Nordic Affect, Mean Steel, Bonnie And The Jets, Violet Road, Damokles og Trond Kallevåg.

Tre premierer i ukens utgave av Ballade video: Vi takker Maja S. K. Ratkje & Nordic Affect, Mean Steel og Adam Douglas og Ida Jenshus for det. Den sistnevnte er et eksempel på at vi nærmer oss desember. Her har det den siste tiden kommet ut spennende og litt annerledes juleplater, blant annet med Moddi, Darling West og Paal Flaata.

Mange artister opptrer rundt om i landet i forbindelse med julen. Det gjelder også kor og mer klassisk orienterte ensembler. Dette kan være fine avbrekk fra en travel hverdag, og en viktig hvilepause fra et ikke alltid like oppløftende nyhetsbilde.

Vi håper at ukens videoer vil underholde og engasjere, og kan bare ønske:

God fornøyelse!

ÆVESTADEN: Motorbåt

Dette er nærmere ni minutter med musikalsk og visuell nytelse. Vi ser Tuva Syvertsen som kaptein, mens Ebbe Syvertsen er skipper på følgebåten. Men mest av alt ser og hører vi Ævestaden, den svensk-norske trioen som i 2021 vant Folkelarm-prisen i Åpen klasse for debutalbumet Ingen mere gråter.

Ævestaden har deltatt på Bylarm, Førdefestivalen, VillVillVest, Festspillene i Bergen og Midgardsblot. De har videre spilt konserter i Sverige, Polen, Frankrike, England, Skottland, Tyskland og Danmark.

Nylig vant Ævestaden en av Edvard-prisene for tekstene til Jag är sen igen med indie-bandet Benedikt. I fjor var de dessuten en av mottagerne av NOPA-stipendet, og blir etter hvert også å oppleve i den fine fjernsynsserien NRK-scenen.

«Motorbåt» er å finne på det nye albumet Solen var bättre där, som kom ut i september. Ævestaden sier selv om arbeidet med videoen til låten:

– Vi takker Øyonn Groven Myhren for at hun slapp oss til i den vakre hagen sin – og for at hun lot oss sove i det gamle grisehuset. Vi takker også Elin Vatn for at hun lot oss bruke leiligheten hennes som en base, der vi kunne hvile oss om nettene.

– Axel Phil hjalp til med å ferdigstille videoen. Vi takker videre båtene Annikken ll og Planken for fine, rolige turer på Oslofjorden. Og alle som lånte oss regnfrakker og støvler

Ævestaden består av Levina Storåkern (vokal og kantele), Eir Vatn Strøm (vokal og synth) og Kenneth Lien (lyre og vokal). «Motorbåt» er produsert, mikset og mastret av Hans Martin Austestad, som også var lydtekniker.

Videoen er regissert, filmet og klippet av Klara Bond, med B-foto og droneopptak ved Pontus Lindström. Vi ser også danserne Amalie K. Tvilde, Vera Sonne og Astrid Garmo.

LARIEL: The Maze

Lariel, aka Cathrine Mortensdatter, ga ut denne videoen sist fredag. Hun har ikke gitt ut musikk på noen år, men slapp sitt første album – River Queen – allerede som 17 åring. Hun har også spilt flere konserter innenfor og utenfor landegrensene.

I dag er Lariel blitt 30 år gammel, og jobber som artist og kunstner i Fredrikstad. Hun har holdt musikken tett til brystet en tid, men trer nå gradvis frem i lyset igjen. «The Maze» er hennes første musikkvideo siden «Shoot The Bird» for tre år siden.

– Låta «The Maze» handler om en komplisert romantisk relasjon, hvor en av partene er fullstendig hengiven sin store kjærlighet, i håp om å bli ledet til forevigelse i sin utkåredes hjerte, sier videoeskaper Linnea Syversen til oss.

– På norsk finnes det kun ett ord for labyrint, men på engelsk skiller man mellom labyrinth, som bare har én eneste gang, og maze som er et virvar av sammenlenkede ganger.

I videoen inviterer fotograf Linnea Syversen og Lariel seerne med inn i låtens kjerne – og et drømmende univers av symbolikk. Videoen er filmet på Hvaler utenfor Fredrikstad.

CLAUDIA SCOTT: Wintertime In Nashville

So easily we send our young / To fight these endless wars / We say it’s not for land or glory / We say It’s for a cause.

De nominerte til Rockheim Hall of Fame 2023 var Ane Brun, Backstreet Girls, Bel Canto, Claudia Scott, Hellbillies, Marit Larsen, Sidsel Endresen, Stargate og Tungtvann. Det var til slutt Backstreet Girls, Hellbillies og Sidsel Endresen som ble valgt inn av storjuryen.

Claudia Scott er født i Newcastle, og var fem år gammel da hun flyttet til Norge. Faren var Clive Scott, som skulle markere seg som en av landets første og fremste country-musikere. Hun var bare 11 år da hun medvirket på albumet Best Of Country & Western med Clive Scott & The Skywegians, som ble spilt inn i London i 1968. I 1971 fulgte de opp med albumet End Of October på norske Polydor.

Senere utdannet hun seg som sykepleier. – Som artist er det lett å bli selvopptatt, da alt handler om deg. Min sykepleierbakgrunn ga meg en fin balanse, har hun sagt i et intervju. I 1983 gjorde hun comeback i en trio med Ottar «Big Hand» Johansen og Casino Steel, som ga ut tre album. Senere dukket hun og Steel opp i CCCP, der også amerikanske Carlene Carter og britiske John Payne var med.

Fra 1992 har det blitt syv soloalbum, i tillegg til at hun har jobbet i Nashville som artist og låtskriver. Hun mottok Spellemannprisen i Country-klassen i 2014 for albumet Follow the Lines, en pris hun har blitt nominert til fem ganger.

Claudia Scott har spilt flere konserter denne høsten, og slipper en helt ny digital EP i dag. Videoen til denne antikrigssangen er laget av Erik Fuglseth.

We say it’s for a free world / And it is for the best / As we feed the hungry war machine / Like a baby to a mother’s breast.

ADAM DOUGLAS & IDA JENSHUS: More Than Christmas

Premiere!

Vi nærmer oss vel denne tiden på året igjen. Her har i hvert fall Adam Douglas og Ida Jenshus slått seg sammen på julesingelen «More Than Christmas». Adam Douglas, aka Adam Douglas Enevoldsen, flyttet til Norge i 2008, men vokste opp i Oklahoma. Hver jul legger norsk-amerikaneren og Stjernekamp-vinneren ut på sin An American Holiday-turné rundt om i landet. «More Than Christmas» er skrevet av den unge låtskriveren Caroline Spence fra Nashville.

Adam Douglas forteller at det er en låt som gjorde inntrykk på han, og virkelig snakket til hans verdier.

– Mitt forhold til jula har endret seg veldig på de siste årene på grunn av denne turneen. Det er en super måte å komme gjennom denne mørke tiden, og det har blitt min måte å feire jul på.

– Etter jeg har blitt pappa, opplever jeg nå julen gjennom min sønn sine øyne, og det er veldig fint. Det har en helt annen stemning. Jeg har fått nytt perspektiv. Det er en tid som har vært utfordrende for meg tidligere, og jeg vet at jeg ikke er alene om det.

På albumet Dancing For The Moon, som kom ut 8. september, er Adam Douglas innom både moderne blues, roots og americana. For forgjengeren, Better Angels fra 2021, vant han Spellemannprisen i Blues-klassen. Ida Jenshus blir med på årets juleturné som eksklusiv gjest.

Videoen er laget av Scope Creatives, med Johnny Lundhaug Dahle bak kameraet i studioet i Gamlebyen.

MAJA S. K. RATKJE & NORDIC AFFECT: Passing Stranger

Premiere!

Det ferske albumet Rökkur er et samarbeid mellom den norske komponisten og utøveren Maja S. K. Ratkje og det islandske ensemblet Nordic Affect. De sistnevnte består av Halla Steinunn Stefánsdóttir, Marie Stockmarr Becker, Hanna Loftsdóttir og Guðrún Óskarsdóttir.

Ordet rökkur er islandsk for skumring – en overgangstid der skygger faller, med rom for tvetydighet og magi. I pre-elektrisk tid ga «rökkur» rom for historiefortelling, lesing, håndarbeid, sang eller kanskje drømmeaktig døsing.

Inspirert av denne tilstanden har Maja S.K. Ratkje og Nordic Affect begitt seg ut på en sonisk reise som lar «rökkur» lede vei til forvandling og vekselvirkning mellom det kjente, et pust fra fortiden og det imaginære, det som skal komme.

Albumet inneholder et nøye utvalg av komposisjoner som legemliggjør deres visjon om rökkur-atmosfæren som musikk i dag. Fra musikernes første opptreden sammen på Dark Music Days på Island i 2019 har samarbeidet utviklet seg gjennom flere konserter, hvor musikerne stadig utforsker nye nyanser og forhold mellom støy og klang.

– Denne nydelige videoen sendte min venn Matti Aikio til meg på release-dagen for albumet. Matti er en finsk-samisk kunstner som jeg har jobbet med en del år i gruppa Avant Joik, forteller Ratkje til Ballade video.

– Jeg visste at arbeidet hans kunne passe bra til musikken på Rökkur, og var veldig glad og takknemlig da han ville lage noe. Jeg føler at vi har mye til felles i vår estetikk. Aikio er en anerkjent kunstner i sin generasjon, og har utstillinger i gallerier over hele verden. Han jobber også som DJ på siden, så han er veldig glad i musikk.

Rökkur er sluppet på Øra Fonogram. Her blandes Ratkjes utvidede bruk av vokal med den barokke instrumentallyden til Nordic Affect, til tider bearbeidet og reetablert i sanntid ved hjelp av verktøyene som inngår i Ratkjes live-elektronikk.

MEAN STEEL: Stein I: Gneis

Og premiere igjen!

– Dersom det finnes et grenseland mellom punk og samtidsmusikk, så sitter Mean Steel på akkurat det stedet og har piknik i det fri.

Det sier medlemmene i Mean Steel selv. Nå debuterer de som YouTube-artister, med de offisielle musikkvideoene «Stein I: Gneis», «Stein II: Kvarts» og «Stein III: Einangen». Hovedrollene i videoene er tre forskjellige steiner (!), som blir tatt på og rotert av to hender.

Musikken er komponert av den nordnorske komponisten Tine Surel Lange for barytonsax og cello. I musikkvideoene er også introene til verkene tatt med, der vi dessuten hører en fortellerstemme og gnisning av steiner. Verket «Stein I-III» ble bestilt av Mean Steel med støtte fra Norsk kulturråd, og ble urfremført våren 2022. Nå er det spilt inn på plata It is, som gis ut på Finito Bacalao Records neste fredag, 24.november.

Les også dette intervjuet med Tine Surel Lange om stein-komposisjonene og om stein som partitur.

– Jeg tenker ofte på at om stein kunne tale et språk vi kunne forstå, da kunne de ha fortalt de mest utrolige historiene, sier Tine Surel Lange. – «Stein I-III» er tre videoverk om tre steiner fra Lofoten. Tre steiner som er videoenes stjerner, men som også fungerer som en form for videopartitur, med instruksjoner for musikerne om hvilke toner og lyder som skal spilles basert på hvor på steinene hendene tar.

Med instrumentariet en cello, to barytonsaxofoner, en tenorsax, to trommesett, diverse perkusjon og steiner skulle man tro at Mean Steel var et helt lite orkester. Sannheten er imidlertid at alt trakteres av kun to musikere: Hans-Urban Andersson og Ola Asdahl Rokkones.

Vi kommer tilbake til de to øvrige videoene neste fredag, samtidig som It Is slippes. Den er oppfølgeren til den svært fine Zwei-Mann-Orchester fra 2019.

BONNIE AND THE JETS: Regatta

Det Oslo-baserte soulrock-bandet Bonnie And The Jets vant tidligere i år prisen for «Song of the Year» under Wigwam Awards, arrangert av den britiske radiostasjonen med samme navn. I høst var de i London for å spille konsert, og det ble i den forbindelse laget en musikkvideo som nylig ble sluppet til sangen «Regatta».

Bonnie And The Jets består av Caroline «Bonnie» Bonnet (vokal), Eiliv Sagrusten (trommer), Dagfin Hjorth Hovind (gitar, perkusjon), Kristian Wentzel (keyboards) og Johanna Dahl Bryne (kor).

Bandet ga ut sin første single, «Same Old Game», i september 2021. Videoen til denne sangen tok seg til semifinalen i ISC i musikkvideokategorien. ISC, eller International Songwriting Competition, ble startet i 2002, og er en årlig låtskriverkonkurranse for både profesjonelle og amatører. Denne videoen var laget av Lina Hindrum.

I august 2022 ga de ut sitt første album, bare kalt Bonnie And The Jets. Det kom ut på deres eget selskap, og ble sluppet digitalt, samt på vinyl og CD. Herfra er det også sluppet fem singler. 20. januar i år ble som nevnt sangen «Endless Summer» belønnet med «årets beste sang» under Radio Wig Wam Awards i London.

Det er vokalist Caroline Bonnet som skriver det meste av materialet. Hun er fra Porsgrunn, og ga i 2017 ut albumet Confessions. «Regatta» ble opprinnelig sluppet i mai, og har nå sin egen video – filmet i London av Kenan Korkmaz. Bandet har også fått sin egen tegneserie, laget av Marius Dokken Hokstad. (Og Hokstad spiller i bandet Oh Yeah Tiger, som Ballade nettopp skrev om i forbindelse med festivalen Vill Vill Vest i Bergen.)

VIOLET ROAD: I Will Love You Anyway

Siden oppstarten for 16 år siden har Tromsøbandet Violet Road gitt ut syv studioalbum. Til våren er de klare med det åttende, som er spilt inn i New York med stjerneprodusent Joel Hamilton, som tidligere har jobbet med blant andre Highly Suspects, Tom Waits og Black Keys.

Fredag 10. november serverte Violet Road første smakebit fra albumet med «I Will Love You Anyway», en sang om ubetinget kjærlighet som allerede har rukket å bli en favoritt hos fansen.

– Låta handler om det å være glad i sine nærmeste, uansett hva livet måtte bringe. Det er mye som kan skje i løpet av et langt liv. Vi håper at låta kan spre kjærlighet til de som hører den, sier bandet.

I forkant av slippet har Violet Road gitt fansen mulighet til å spre låten via meldinger til sine kjære, og samtidig få anledning til å sniklytte før den er ute. Bandet har spilt sangen live gjennom festivalsommeren, og har fått gode tilbakemeldinger fra publikum.

– Responsen har vært overveldende god. Det har vært vanvittig å høre allsangen i publikum, selv om de hører låta for aller første gang, forteller medlemmene.

Det nye albumet er ventet i 2024, og er spilt inn i Studio G i Brooklyn, New York. I desember legger bandet ut på juleturné med syv konserter i Nord-Norge, fra Solhov i Lyngen til Tromsø Domkirke.

DAMOKLES: Something’s Amiss At The Hive

This preset is a torn and familiar web / Where only delusions are grand …

Sånn starter låten «Something’s Amiss At The Hive» med Oslo-bandet Damokles. Den er å finne på det ferske albumet Swing, Pendulum, Swing. Det kom 6. oktober, og er oppfølgeren til Nights Come Alive fra 2022.

– Damokles muterer uttrykket sitt ytterligere på andreplata. Resultatet ligger et sted i krysningen mellom beksort 80-talls post-punk og kvass emosjonell post-hardcore, het det i forhåndsomtalen vi mottok tidligere i høst.

Første single fra Swing, Pendulum, Swing var tittelkuttet. Det kom også med en egen video, regissert av bandets langvarige kreative samarbeidspartner, Kenneth Olaf Hjellum. Denne gangen har vokalist Gøran Karlsvik tatt seg av videoen selv.

– Tematisk sett handler dette om en sekvens av sidestilte tanker og ideer fra en tilfeldig gruppe mennesker – fanget midt i en total og fullstendig samfunnsstrukturell kollaps. Men det er skjønnhet i en siste soloppgang også.

Visuelt er videoen inspirert av de amerikanske regissørene David Lynch og Ari Aster, samt klassisk 80-talls musikkvideo-absurditet à la MTV. Damokles består ellers av John Birkeland Hansen (trommer), Fredrik Ryberg (gitar), Kristian Liljan (bass) og Ronny Flissundet (gitar).

Now that we’re all washed out / We can let these waves claim us.

TROND KALLEVÅG: Fargo

Vi presenterte Trond Kallevåg i forrige utgave også, med musikkvideoen til låten «Ørkenen Sur». Men både videoene og låtene til det nye albumet Amerikabåten er såpass fine at vi gjerne gjør plass denne uken også.

Kallevågs debut på Hubro, Bedehus og Hawaii, var inspirert av de mange somrene han tilbrakte hos sine besteforeldre på Bømlo, hvor bedehuset og musikken var sentral. Likheten mellom polynesiske gitartradisjoner og bedehusmusikken fascinerte den allsidige musikeren. Bandcamp kåret like godt platen til en av de 15 beste internasjonale jazzutgivelsene i 2019.

Han fulgte opp med utgivelsen Fengselsfugl i 2021. Her lot han seg inspirere av førstehåndsopplevelser fra innsiden av Oslo Fengsel, hvor han jobbet med innsatte under pandemien. Samt gamle norske skillings- og fengselsviser.

Også det albumet fikk mange gode anmeldelser. Denne gangen er det altså Amerikabåten som er det sentrale temaet.

– Mange nordmenn opplevde sjøen som et liberalt fristed, hvor man turte å være seg selv uten datidens konformiteter, sier Kallevig. – Overfarten hadde en hypnotisk tiltrekningskraft på individualistene og de som ikke passet inn, ofte de nyreligiøse, rastløse og lovløse.

– Besteforeldrene mine kunne fortelle historier om flere nære slektninger som dro over og aldri kom tilbake. Dette skapte kulturelle forbindelser, spesielt langs norskekysten der jeg vokste opp.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 206 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤