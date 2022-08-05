Bluesprisen 2022 til Adam Douglas

– Dette er heilt, heilt strålende, sa en rørt vinner av Bluesprisen 2022. Adam Douglas er den 30. mottakeren av prisen Notodden Bluesfestival har delt ut siden 1991, der kun to kvinner er på listen over tidligere vinnere.

– Eg er så stolt av å være bare en bitteliten del av bluesmiljøet i Norge, et miljø som er så åpent og inkluderende, til og med for sånne rare folk som meg. Takk igjen, folkens. Takk.

Prisen ble overrakt av festivalsjef Jostein Forsberg under den offisielle festivalåpningen torsdag kveld.

– Bluesprisvinneren er en artist som, inspirert av blues og soulartister som Howlin’ Wolf, Little Milton, B.B. King, Otis Redding og Ray Charles, har tatt sin karriere fra små bluesklubber til de største festivalscenene og TV-kanalene, sa Forsberg til publikum i den store hallen Hovigs Hangar, som rigges opp spesielt for festivalen.

Forsberg fortsatte med å fortelle at da Adam Douglas spilte på Notodden Bluesfestival i 2017, gikk det under radaren for veldig mange.

– Siden den gang er prisvinneren blitt en av Norges mest folkekjære artister gjennom sine overbevisende musikalske prestasjoner og seier i «Stjernekamp» på NRK TV. Notodden Bluesfestival ble da nedrent av henvendelser om at prisvinneren må med i festivalprogrammet for 2018. Til og med ordføreren i Notodden kastet seg på med velmenende forslag om booking. Da kunne vi si at jada, det skal vi nok, men du vet at han spilte hos oss i fjor også?

– Vi er stolte av å ha Adam Douglas som del av vårt bluesmiljø, avsluttet festivalsjef Forsberg.

Adam Douglas, opprinnelig fra Oklahoma i USA, gikk som kjent helt til topps i «Stjernekamp», og tidligere i år vant han Spellemann for albumet Better Angels.

Kvinner i bluesen

Notodden Bluesfestivals Bluespris har blitt delt ut siden 1991, og gårsdagens utdeling var den 30. i rekken. Blant mottakerne er to kvinner, Kristin Berglund i 2000 og Rita Engedalen i 2010. Engedalen har en lang historie på Notodden Bluesfestival, og er en internasjonalt anerkjent bluesmusiker: I 2012 vant hun den europeiske blueskonkurransen European Blues Challenge i Berlin i 2012, og hun er en av få norske artister som har headlinet en bluesfestival i Mississippi. Hun er selv opptatt av å rekruttere flere kvinner til sjangeren. – Notodden har vært ganske flinke til å ha kvinnelige artister på programmet, og det har vært flere søndagskonserter med bare kvinnelige utøvere. Jeg tenker at vi trenger fortsatt flere jenter som spiller blues, som spiller gitar, skriver låter og synger. Slipp dem frem! Jenter – kvinner – uttrykker en annen ting i tekster og musikalsk uttrykk fordi vi er kvinner. Vi har andre ting å formidle, og det trenger samfunnet å høre, sa hun til NTB tidligere i sommer. Dette er den fulle listen over tidligere vinnere av Notodden bluesfestivals Bluespris: 1991 Scandinavian Blues Association

1993 Geir Hovig

1994 Reidar Larsen

1995 Knut Reiersrud

1996 Kåre Virud

1997 Vidar Busk

1998 Blues News Magazine, Norway

1999 Jostein Forsberg

2000 Kristin Berglund

2001 Bjørn Berge

2002 Sven Zetterberg

2003 Hungry John

2004 John Mayall

2005 Trond Ytterbø

2006 Eric Malling

2007 Morten Omlid

2008 Pinetop Perkins

2009 Øyvind Pharo

2010 Rita Engedalen

2011 Christoffer “Kid” Andersen

2012 Norsk Blues Union

2013 Notodden kommune

2014 Jan Tore «JT» Lauritsen

2015 Daniel Eriksen

2016 Amund Maarud

2017 Medlemsforeningen Notodden Blues Festival

2018 Ed Murphy

2019 Dr. Bekken

2021 Bill «Billy T» Troiani

Bluesfestivalen på Notodden foregår hele helgen, til og med søndag kveld.