Bluesprisen 2022 til Adam Douglas

Adam Douglas mottok årets Bluespris på Notodden Bluesfestival torsdag kveld.(Foto: Siw Torunn Kasin)
– Dette er heilt, heilt strålende, sa en rørt vinner av Bluesprisen 2022. Adam Douglas er den 30. mottakeren av prisen Notodden Bluesfestival har delt ut siden 1991, der kun to kvinner er på listen over tidligere vinnere.
– Eg er så stolt av å være bare en bitteliten del av bluesmiljøet i Norge, et miljø som er så åpent og inkluderende, til og med for sånne rare folk som meg. Takk igjen, folkens. Takk.
Prisen ble overrakt av festivalsjef Jostein Forsberg under den offisielle festivalåpningen torsdag kveld.
– Bluesprisvinneren er en artist som, inspirert av blues og soulartister som Howlin’ Wolf, Little Milton, B.B. King, Otis Redding og Ray Charles, har tatt sin karriere fra små bluesklubber til de største festivalscenene og TV-kanalene, sa Forsberg til publikum i den store hallen Hovigs Hangar, som rigges opp spesielt for festivalen.
Forsberg fortsatte med å fortelle at da Adam Douglas spilte på Notodden Bluesfestival i 2017, gikk det under radaren for veldig mange.
– Siden den gang er prisvinneren blitt en av Norges mest folkekjære artister gjennom sine overbevisende musikalske prestasjoner og seier i «Stjernekamp» på NRK TV. Notodden Bluesfestival ble da nedrent av henvendelser om at prisvinneren må med i festivalprogrammet for 2018. Til og med ordføreren i Notodden kastet seg på med velmenende forslag om booking. Da kunne vi si at jada, det skal vi nok, men du vet at han spilte hos oss i fjor også?
– Vi er stolte av å ha Adam Douglas som del av vårt bluesmiljø, avsluttet festivalsjef Forsberg.
Adam Douglas, opprinnelig fra Oklahoma i USA, gikk som kjent helt til topps i «Stjernekamp», og tidligere i år vant han Spellemann for albumet Better Angels.
Kvinner i bluesen
Notodden Bluesfestivals Bluespris har blitt delt ut siden 1991, og gårsdagens utdeling var den 30. i rekken. Blant mottakerne er to kvinner, Kristin Berglund i 2000 og Rita Engedalen i 2010. Engedalen har en lang historie på Notodden Bluesfestival, og er en internasjonalt anerkjent bluesmusiker: I 2012 vant hun den europeiske blueskonkurransen European Blues Challenge i Berlin i 2012, og hun er en av få norske artister som har headlinet en bluesfestival i Mississippi.
Hun er selv opptatt av å rekruttere flere kvinner til sjangeren. – Notodden har vært ganske flinke til å ha kvinnelige artister på programmet, og det har vært flere søndagskonserter med bare kvinnelige utøvere. Jeg tenker at vi trenger fortsatt flere jenter som spiller blues, som spiller gitar, skriver låter og synger. Slipp dem frem! Jenter – kvinner – uttrykker en annen ting i tekster og musikalsk uttrykk fordi vi er kvinner. Vi har andre ting å formidle, og det trenger samfunnet å høre, sa hun til NTB tidligere i sommer.
Dette er den fulle listen over tidligere vinnere av Notodden bluesfestivals Bluespris:
1991 Scandinavian Blues Association
1993 Geir Hovig
1994 Reidar Larsen
1995 Knut Reiersrud
1996 Kåre Virud
1997 Vidar Busk
1998 Blues News Magazine, Norway
1999 Jostein Forsberg
2000 Kristin Berglund
2001 Bjørn Berge
2002 Sven Zetterberg
2003 Hungry John
2004 John Mayall
2005 Trond Ytterbø
2006 Eric Malling
2007 Morten Omlid
2008 Pinetop Perkins
2009 Øyvind Pharo
2010 Rita Engedalen
2011 Christoffer “Kid” Andersen
2012 Norsk Blues Union
2013 Notodden kommune
2014 Jan Tore «JT» Lauritsen
2015 Daniel Eriksen
2016 Amund Maarud
2017 Medlemsforeningen Notodden Blues Festival
2018 Ed Murphy
2019 Dr. Bekken
2021 Bill «Billy T» Troiani
Bluesfestivalen på Notodden foregår hele helgen, til og med søndag kveld.