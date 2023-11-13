Eir Vatn Strøm har laget plata "Om jeg lar deg sove må du våkne". (Foto: Ta:Lik)

Eir kliver musikalske skigarder på debutplate

13.11.2023
Siri Narverud Moen

Eir Vatn Strøm bygger regnbuebro mellom folketoner og elektronisk, eksperimentell pop.

Eir Vatn Strøm har frislipp. Lar sanger som hun og så mange før henne har tolket, løpe fritt over elektroniske enger, side om side med egne tekster og melodier, ingen vits å holde dem adskilt på båsen! Eir, en klar og målretta stemme jeg først ble oppmerksom på gjennom nyheter som tittelen «Årets unge folkemusiker» og det vakre dobbeltprosjektet fra bandene Ævestaden + Benedikt.

Anmeldt: Eir – Om jeg lar deg sove må du våkne (LP, Ta:lik records)

Hun er også en av folkemusikerne som er med på et nylig opprør som handler om folkemusikkens egenart – men der de fleste av initiativtakerne totalt tråkker over gjerdene den skulle ha mot andre musikksjangre.

Dét klyvet er også en av styrkene som gjør debutalbumet Om jeg lar deg sove må du våkne  relevant.

Eir Vatn Strøm jobber med sang, kraviklyre, elektronikk og lys. Eldgammelt og moderne om hverandre. Andre instrumenter på plata spenner fra banjo til mellotron. Seks av ti sanger er 100 prosent hennes egne, resten er tradisjonsanger, eller en blanding av begge.

Bare tittelen Om jeg lar deg sove må du våkne vitner om en som kan plassere fingeren på det tristeste punktet. Fra sang til sang her – «gudene har kledd seg i svart», «jeg vil sove lenger nå enn jeg noengang har gjort» – trekker Eir Vatn Strøm meg ned i både den usigelig triste sorgen over å miste noen, og en mer traurig hverdagsdepresjon. Enhver skandinav kan vel kjenne seg igjen i den sånn akkurat i starten av november. Følelsen på «Jeg vil sove lenger nå», for eksempel, minner meg om det Ævestaden/Benedikt synger ut på tekster som «Halsmandlar» og «Tandkrämsfläckar». Handler alt bare om å ønske seg noen som holder i din hånd på vei hjem? Kanskje, men det blir altså også mørkere, og sentrert rundt død. Eir fortetter forskjellige versjoner av det å miste – og med en deilig bonus i å sitte og lure på hvor sammenfletta det nyskrevne og det tradisjonelle er (for de spesielt interesserte Ballade-lesere; se lista over instrumenttraktering og kreditering per spor, i faktaboks nederst).

Det er mye som er vakkert og gir gjenklang av livet og døden her – og jeg tror det avgjørende er at alt synges med en åpenhet som speiles i både musikalske valg og i konkrete, åpne ordvalg. Har jeg noen gang hørt noen synge «ikke dø, ikke dø,» med slik ro? Jeg kan ikke huske det. Døden kommer gjerne i språklige bilder i poptekster.

Og, heldigvis, noen steder letter innpakninga det og; det er lekent og romlig i produksjonen. Litt gøyalt også, som når vi skal ned i klubb-beats i sangen som hyller farshender og tegn på livslangt slit.

Finnes det noe å lene seg på når det er over?
Når plata lander i en tretrinnsfinale samler den opp alt man behøver i stemningspop: Den enkle «Syng i stille morgonstunder» søker kirketaket i synthbildet såvel som sang. Så kommer den varme, skrukkete «Handi hans far min» som også er skrukkete i lydeffektene, sjarmerende og originalt. Og endelig er «Din sol går bort» betagende, nesten cheasy i sin dumpe bass, med et vell av twang og instrumenter slik de gjerne spilles både i rockeballader og synthsymfonier. I den tradisjonelle salmen slår teksten fast at alt hviler under Herrens hand – i Eirs harmonier håper hun det er slik. For tenk å ha noen å lene seg på! som hun synger. Et moderne, tenkende menneske håper kanskje på en kraft som tar deg i mot – men er vokst opp i tvil. Denne tvilen er skrevet inn av sangeren, i arrangement og musikalsk innpakning som passer like godt som gjendiktninga: I mitt liv er sekulær pop og synther like til stede som salmearven.

Eir Vatn Strøm: Om jeg lar deg sove må du våkne. (Foto: Ta:Lik)

Når trøsten kommer på bølger av skjønnhet, tar en artist som dette deg med opp igjen, opp fra det tristeste punktet. Til – i alle fall følelsen av – fellesskap og forløsning.

Jeg har hørt samme sangskatt med Kirsten Bråten Berg i en nydelig klangverden på plate før, Wardruna med flere male runene på kirkeveggen musikalsk, men i moderne farge. Og Eirs egen bandkollega i Ævestaden, Kenneth Lien, har plassert strengeleik i technoland ganske nylig. Det kjennes som noe ytterligere klikker på plass når Eir bygger regnbuebro mellom viser og folkemusikk, og over til elektroniske popeksperimenter.

Eir Vatn Strøm, prisbelønnet for sin folkemusikk, men hva er egentlig en musikksjanger? Debutalbumet hennes er like mye elektronisk pop og eksperimenter. (Foto: FolkOrg)

Kenneth Lien og Jørgen Center of the Universe Skjulstad

Heile nasjonen dansar

Folketoner og folkets toner. Bli med munnharpa ut i fossen, og god feiring!

Ingrid Jasmin, her med danserne sine på egen showcasekonsert under Bylarm. Hun tar opp igjen en sak som eldre tradisjonsmusikere har gitt opp for egen del: Å få større uttelling for å framføre og nyskape folkemusikk.

– Fordelingssystemet vi har i dag kveler kulturarven

Kan det komme en egen betalingskategori for bearbeidelse av folkemusikk? Disse artistene vil reforhandle hva opphavsrett gir dem i uttelling.

Dei Kjenslevare

Den mest framoverlente musikken i dette landet kjem frå lyttande folkemusikarar

Heile vegen små variasjonar. Ballade assosierer seg langs lange, historiske linjer og menneskets samspel med naturen igjennom to viktige nye,...

Fra venstre Audun Molde og Harald Sommerstad (Foto: Zacco)

Ujevn fordeling i strømmen

Hvorfor fordeles inntektene annerledes nå enn den gangen folk kjøpte plater? Og er forbrukerne klar over at de betaler til...

Helge Iberg

Uakseptable usakligheter fra Magnus Andersson

Komponist Helge Iberg reagerer på deler av kritiker Magnus Anderssons anmeldelse av hans siste utgivelse, «Songs from the planet of...

Ary ble mye strømmet etter synk i TV serien Nobel

Tungt å forenkle synken

Målet om mye enklere klarering av musikk til film, tv og reklame, sliter i møte med virkeligheten. Det å forhandle...