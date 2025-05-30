Ballade video: Kom ned til alle dem

Vi venter på morgendagen med Lonely Crowd, Nylenda x 2, Fig Tape, Afargang, Død Drøm, Manuela Hofer x 2, Jenny Hval og Thea Grant.

Da skriver vi snart juni 2025. Det betyr at festivalsesongen alt er i gang. Det kan du lese mye mer om i denne store guiden fra Ballade, presentert i samarbeid med Broadcast.

Vi har en riktig fin meny denne gangen også. Hele ti videoer – både med veteraner som gjør comeback og ferske artister som er helt i startgropen av en karriere. Vi byr på tre premierer, live-opptak med Nylenda og Thea Grant, samt videoer med AI-pioneren Manuela Hofer. Og besøker Røros Museum med Afargang.

Kort sagt: God fornøyelse!



LONELY CROWD: Wait Till Tomorrow

Premiere! Og det med det nokså uventede comebacket til Lonely Crowd, som vi sist hørte fra i forbindelse med albumet The Not-So-Great Britain i 2012.

– Lonely Crowd har blitt en slags musikalsk festrøyker, sier Stig Jakobsen til Ballade video.

– Vi forsøker hele tiden å legge opp, men så dukker det plutselig opp en låt vi mener alle må få høre. «Wait till Tomorrow» er den første utgivelsen på 12 år, men vi har også et album klart for utgivelse i august.

– Vi har fått med en rekke kjente musikkprofiler på albumet, blant annet Bowie-gitarist Kevin Armstrong og jazztrompetist Arve Henriksen. På «Wait Till Tomorrow», den første singelen, er det imidlertid for det meste superlokale folk fra min opprinnelige hjembygd, Trollvik ved Finnsnes. Det er en slags melankolsk bygdefest av en låt.

– Mange har blitt kalt “den hardest arbeidende mannen i showbusiness”. Lonely Crowd kvalifiserer mer for tittelen “den treigest-bevegende organismen i universet”, avslutter Stig Jakobsen.

Stig Jakobsen har skrevet teksten, og har skapt musikken sammen med Kine Kjær. Begge synger – og har også med seg Edel Marie Mathiassen på vokal. Kine Kjær og Frank Cock spiller gitarer. Thomas Henriksen er på piano. Eirik Roald spiller cello, mens Magnus Forsberg håndterer trommene.

Marius Gengenbach, Odd Joar Helden og Are Simonsen har vært teknikere, mens den sistnevnte også har mikset låten. Bildene i videoen er hentet fra The Color of Pomegranates fra 1969 – en film av den armenske regissøren Sergej Paradsjanov.



NYLENDA: Skurkebass

I dag slipper Nylenda en live-EP, der alle de fire kuttene har fått hver sin video. Dette er et samarbeid med Ocean Sound Recordings på Giske, som nylig ble kåret til et av verdens ti beste musikkstudioer av musikkmagasinet World Music Views.

Også i 2022 ble Ocean Sound utpekt som et av de ti mest innovative lydstudioene i verden – den gang av Audio Media International.

Nylenda er fra Stavanger, der de startet opp i 2016. Trioen betegner selv musikken sin som moderne psykedelisk pop med en elektronisk puls. De har så langt gitt ut to album: Medicating A Prophet (2021) og Skurkebass (2024) – begge godt mottat av norsk og internasjonal musikkpresse.

– Da Ocean Sound ønsket å lage et konsertopptak som fremhevet studioets unike atmosfære og lydkvalitet, valgte de gledelig nok å kontakte oss, sier Sigbjørn Håland i Nylenda til Ballade video.

NYLENDA: Around Me

– Konsertopptakene ble gjort i oktober i fjor med publikum til stede, og ble tatt opp direkte på analogt bånd. Målet var å fange essensen av Nylenda sitt liveuttrykk, med den ekstra luksusen av å spille inn i et studio med eksepsjonell akustikk – der lyden gikk gjennom Ocean Sounds renommerte Neve-mikser.

– Alt er gjort i en tagning, uten studiotriks og med minimal etterproduksjon. Dette er ren, analog autentisitet, hvor også feil og småsure toner har sin plass.

Videoene er regissert av Tobias Lystad, med filming av Eirill Steinset og Alexander Giskegjerde Larsen. Nylenda består av Øivind Hatleskog (gitar, synthesizer, vokal), John Olav Håland (bass, kor) og Sigbjørn Håland (baby sitar, synthesizere, trommemaskin og kor).



FIG TAPE: Hedgehog (Forcefed Sessions ep.1)

Fig Tape er artistnavnet til Elias Melkersen – en produsent, låtskriver og DJ fra Oslo. «Hedgehog» omtales som en drømmende og psykedelisk indie-låt, og er den andre singelen fra det kommende debutalbumet Forcefed Serenity.

Sangen ble skrevet sammen med den svenske artisten Sam Florian under en spontan session i Stockholm.

– Han og jeg møttes i vinter, og vi traff tonen med en gang. Det føltes som om vi hadde kjent hverandre for alltid. Låtene vi lagde de dagene er fortsatt noen av mine favoritter i år.

– Da jeg sang I’m moving supersonic to your door, tenkte jeg straks på spillfiguren Sonic the Hedgehog. Så låten fikk navnet sitt derfra.

«Hedgehog» forteller ifølge Fig Leaf historien om et håpløst forhold, preget av emosjonell distanse og fornektelse. Hovedpersonen mistenker utroskap, men velger å ikke konfrontere det – og trekker seg heller innover enn å møte sannheten.

– Det handler om å kjenne på at noen kanskje er med en annen – og innerst inne vite hva som skjer, men likevel velge å ikke se det.

Prosjektet til Fig Leaf utforsker temaer som ungdom, identitet, emosjonell overbelastning og desillusjon i den digitale tidsalderen – gjennom sjangeroverskridende produksjon og personlige tekster.

Videoen til «Hedgehog» er ved Gustav Sigmundstad og Naod Ravndal. Albumet Forcefed Serenity slippes 24. oktober 2025. Vi gleder oss til å høre mer.



AFARGANG: Kom ned

Afargang mikser sammen nordiske røtter, black metal og hardingfele. Dette er den andre videoen vi viser med dem – hentet fra det snarlig kommende debutalbumet Andvake. Det skal slippes av By Norse fredag 13. juni.

Hovedmannen Olav Luksengård Mjelva er en av Norges mest kjente felespillere. Han er opprinnelig fra Røros i Sør-Trøndelag, og albumdebuterte med Fele/hardingfele, Røros/Hallingdal på Etnisk Musikklubb i 2009.

– Jeg ser «Kom Ned» som en sang om å finne ro – enten i møte med noe endelig, eller midt i livets støy og uro, sier Mjelva.

– Den kan tolkes på ulike måter: som en refleksjon over liv og død, en overgang til noe stillere, eller som et øyeblikk av fred. Teksten har som mål å gi trøst gjennom å omfavne stillhet og aksept.

Den fine videoen til «Kom ned» er produsert av Herstory. Maja Holand er regissør, og har også stått for filming og postproduksjon. Figurene er laget av Paul Andreas Grøntvedt Gjertsen.

– I filmen formidles «min» ferd som en reise gjennom livets mørkere stunder og trange tunneler uten lys – før man til slutt finner hvile og ro i naturens og jordens favn, som en del av noe større.

– Tekstens mening er åpen for tolkning, og jeg håper sangen gir rom for ettertanke. Det er også grunnen til at den avslutter albumet, sier Olav L. Mjelva til slutt.



DØD DRØM: Til alle dem

Død Drøm har siden oppstarten i 2023 holdt et solid tempo. Oslobandet har gitt ut ni singler, spilt mange konserter og vært i studio en rekke ganger. I dag slipper de denne fengende sommersingelen og videoen.

– «Til alle dem» er en rockelåt om det vanskelige temaet kjærlighet – om oppturer og nedturer, fremført med både alvor og ironi som bakteppe.

Mye er i vente fremover, men først ut er denne singelen og videoen som vil være tilgjengelig på alle digitale strømmetjenester fra i dag, 30. mai.

Død Drøm sier selv at de spiller en blanding av gammel rock og punk, og også sneier innom sjangre som blues, folk, boogie, pop og gammel country. Michael Krohn fra Raga Rockers har vært til stor inspirasjon for tekstene.

– Vi skriver på norsk om ting og tang de fleste mennesker uten superkrefter kan kjenne seg igjen i.

Død Drøm var i studio i to omganger i 2024. I Endless Tinnitus samarbeidet de blant annet med Petter Baarli og Jonas Fløter Kjærnsrød fra Backstreet Girls, Bjarte Lund Rolland fra Kvelertak – og Paul-Ronny Angel fra The Urban Voodoo Machine.

Videoen er laget av Gunnar Knutsen/Tumblewine Films med Mia-Emilie Sandbekk Crue og Kristen Vangsbakken i hovedrollene. Du finner flere videoer av Gunnar Knutsen i arkivet vårt.

Død Drøm er Kristen Vangsbakken (vokal, gitar), Thomas Tellefsen (gitar, kor), Kurt Valding Grindhagen (bass, kor), Magnus Lilleengen (gitar) og Runar «Kula» Johannessen (trommer). Debutalbumet til bandet kommer høsten 2025.



MANUELA HOFER: Dreamer

Dobbeltpremiere!

Manuela Hofer gir oss ikke bare én, men to videoer til sin nyeste sang. Det er en coverversjon av Ozzy Osbournes «Dreamer», som opprinnelig dukket opp på albumet Down To Earth i 2001. Osbourne har selv sammenlignet sangen med John Lennons «Imagine» – noe man vel også kan høre.

– «Dreamer» handler om håp, bekymring for jordens fremtid, og ønsket om en bedre verden. Det er en uvanlig myk og ettertenksom låt fra en artist kjent for et kanskje litt mørkere og hardere uttrykk, sier Manuela Hofer til oss.

– Låten viser en mer sårbar og følsom side av Ozzy, der han blottlegger sin frykt for fremtiden og sitt ønske om fred. Et av temaene i sangen er ellers miljøbevissthet. Han uttrykker uro over hvordan menneskeheten behandler jorda – med forurensning, ødeleggelse og krig. Han sier han «ser verden gå under» og føler seg hjelpeløs.

– Men til tross for denne bekymringen, identifiserer han seg som en drømmer – en som håper og tror på muligheten for en bedre fremtid. Og joda, den minner vel også noe om John Lennons «Imagine».

– Ozzy har selv sagt at han var inspirert av Lennons idealisme. Jeg føler at denne låten er minst like aktuell i dag. Jeg ville gjøre en tolkning av den, fordi jeg liker både teksten, innholdet og melodien. I tillegg har den et fint budskap.

Manuela Hofer lager egen musikk, men har også gjort svært fine versjoner av blant annet Oasis, Leonard Cohen og a-ha. Du finner flere av videoene hennes i det store arkivet vårt. «Dreamer» er produsert av Ørjan Liavåg.



JENNY HVAL: To Be A Rose

«To Be A Rose» finner du på det nyeste albumet til Jenny Hval. Det heter Iris Silver Mist, og ble sluppet internasjonalt i starten av mai på det velrenommerte britiske plateselskapet 4AD. Her hjemme er det ute via Smalltown Supersound.

– Det handler om bevegelse, sier Jenny Hval selv om albumet. Iris Silver Mist henter tittelen sin etter en parfyme som artisten omtaler på denne måten: – En blomst som har dødd, blitt begravet og stått opp igjen som et finmalt pudder. Ordet parfyme kommer ellers fra det latinske par fume, som betyr gjennom røyken.

Jenny Hval er samtidig aktuell med boken Scenemennesket på forlaget Oktober. Dette er en serie essayistiske tekster om musikk og scene, der et helt kapittel i boken nettopp er viet til parfyme: Om å bli opptatt av duft, hva ingredienser betyr – og «hvordan lyd og duft henger sammen både gjennom språk og uttrykk». Også under fjorårets turné med forestillingen I want To Be a Machine brukte hun dufter som en del av opplevelsen.

Videoen til «To Be A Rose» er klippet og regissert av Jenny Berger Myhre, med innspill av Jenny Hval selv. Filmopptakene er gjort under turnéer fra 2015 til 2024. Jenny Hval har de siste par månedene spilt konserter i Madrid, London, Brussels og Berlin.



THEA GRANT: Skylace / Obsidian Light (Live at Hausmania)

På konsertene i London og Berlin hadde Hval med seg Thea Grant som oppvarmer. Dette gjentar de torsdag 5. juni – denne gangen på Parkteatret i Oslo.

For en måned siden ga Thea Grant også ut debutalbumet sitt på vinyl. Det elektroniske vokalverket har tittelen Water And Dreams, og kom ut som CD og digital-utgivelse på Shadow World / Hot Salvation i fjor. Hun fremførte dessuten nylig utdrag fra utgivelsen under Jazzprisen 2025 på Cosmopolite.

Alt dette gir oss en fin anledning til å presentere et liveopptak av ambient-stykkene «Skylace» og «Obsidian Light». Dette opptaket er hentet fra slippkonserten på Hausmania i Oslo i april i fjor. Den ble arrangert av det feministiske klubbkonseptet og bookingkollektivet FemmeBrutal.

Tobias Gulbrandsen sto da for live visuals, mens Bjørn Ola Opsahl ordnet lyden. Det hele ble filmet av Øystein Qviller. Dette er nærmere ti minutter med musikk som det bare er å nyte.

Sensommeren ifjor skrev Thea Grant ellers et bestillingsverk til Norsk Eplefest i Gvarv. Det gjorde hun sammen med barndomsvennen Una Sand Venås, også kjent som Uniah.



