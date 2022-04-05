Inspirerte veteraner og debutanter i norsk elektronisk musikk

Per Martinsen gir ut en hit der han lyder mer inspirert enn noensinne. Her er den beste elektroniske musikken akkurat nå.

Ballade elektronisk: Vi åpner ballet med å åpne ballet. En norsk dansehit opplever nå sin «andre gjenfødelse», nemlig: Holm CPU sin nær perfekte poplåt «Fotspor» spilles i Tiktok-snutter i 2022. Den kom første gang i 1981. Før helga havna den som nummer én på viraltoppen på Spotify.

I 2016 opplevde Frode Holm at flere fant fram hans plate .Login fra 1981. Da remikset nemlig Todd Terje singelen «Fotspor» for føtter som ikke kunne få nok av den der unge lyden av disco på norsk fra den naive gullalderen rundt 1980. Sammen med Inger Lise- og Gro Anita Schønn-singler fungerte den bassdrevne vestkyst-låta Frode spilte inn med bandmedlemmer fra Ruphus, Junipher Greene, med flere, godt.

– Jeg må si jeg er fullstendig mystifisert over den plutselige populariteten til «Fotspor». Spotify’s viralliste, dusinvis at TikTok-videoer, helt ut av det blå! skriver Holm til Ballade.no fra andre sida av Atlanteren. Han synes det er kjempemorsomt at låta lever. Og da han ble intervjua i Dagens Næringsliv da 2016-bølgen kom, lovet han litt at han skal bruke tid på musikken igjen, etter at han forsvant inn i informatikken i yrkesaktive år. Kanskje denne andre dytten beveger musikkarrieren i ny retning i pensjonistdagene? Holm mer enn ymter om at hvis det henger sammen med russegreier eller andre ungdomspåfunn, kommer han gjerne og spiller på russetreff … Om noen skulle ha råd til flybilletten.



N∆EON TE∆RDROPS – en hyllest til skyggejeg’ene

I anledning påsken, spør jeg: kor ska vi reis? Jo, vi skal til Tromsø. Og til en parallell verden:

– Prosjektet heter Pyramids On The Moon – og jeg har jeg kalt det en «multidimensjonal selvbiografi». Det inneholder tekster som beskriver de siste 30 årene av mitt liv – i tre forskjellige parallelle tidslinjer til vår egen. Slik beskreiv technoens arktiske far, Per Martinsen, det i Ballade før jul.

Martinsen har laget musikk siden slutten av 80-tallet og er kjent som Mental Overdrive. Det siste året har han holdt ikke bare én men tre parallelle musikerliv gående. I hver sin dimensjon!

– Hver av disse alternative versjonene av meg selv driver med musikk, i litt forskjellige varianter. Én av dimensjonene han har diktet opp (eller rapporterer fra, kanskje er det dette som er virkelig??) tar for seg hva som ville skjedd etter en tsunami i Europa, samtidig som vår egen frenzy rundt alt som er online karikeres. I denne verdenen er støykunstnere som Lasse Marhaug plagsom allemanseie på linje med boyband. Vår mann ΔEON er i motstandsbevegelsen som har logget seg av.

Som en inspirert Pet Shop Boy lyder han, en malmrøst over alt jeg elsker fra synthpoptiårets forberedelse til 90-tallshousen. I singelen til Neon Teardrops, beklager, men jeg orker ikke stave det med Delta-∆ hver gang, møter han seg sjøl i døra som kvinne – singelen som straks kommer heter «Shadowsister». Forvirra? På pyramidsonthemoon.com kan du lese mer og bli … mer forvirra. Haha! Det er ganske fornøyelig å lese denne contemporary fictionen og sette sammen bitene, mens kandidat til tittelen årets norske singel ruller på repeat i øra mine. «Shadowsister» kommer med ei B-side med en cover av The Cure, fredag 8. april. Vi får komme tilbake til alteregoene Mental Overdrive og Wave∞Form, de to Per-ene som holder på i de andre to dimensjonene, for det skjer saker der også i 2022.

Klikk på det androgyne røde singel-fotoet under, så kan du spille av førpremiere av singelen fra Bandcamp-sida:

SHADOWSISTER/THE FIGUREHEAD by N∆EON TE∆RDROPS



Han gaiden overbeviser på debut

Om Neon Teardrops kom med merkelappen «for fans of Pet Shop Boys», kommer jazzpopgruppa han gaiden – bestående av Kristin Myhrvold, Ingrid Skåland Lia og Ragnhild Moan – kanskje med en for fans of Smerz … Men utover det er dette melodisk, alternativ jazzpop som ikke kjenner båser altfor godt. Hele albumet deres you called me your erika er overraskende, behagelig, særegen og god.



Bendik Baksaas og Fredrik Høyer er også klare med album

Fra Horten kommer produsent Bendik Baksaas, og drammenser og makker Fredrik tar ham på ordet, det vil si han gir ham ordet hortensia og etter det går det egentlig slag i slag på plata deres som kommer fredag. Plata Hortensia! Lengesia! er en intens slampoesi-techno-affære og ligner ingenting annet i norsk musikk. Kanskje ikke noenting annet i verdens musikk, heller, når jeg tenker meg om.

+Plattform med godt lydarbeid

Den tredje langspilleren vi stopper opp ved i Ballade elektronisk i dag kom i mars, beinhard, ikke overraskende. Plata gis ut av bergenske Ploink, nemlig, og dét selskapet er blant dem som holder technolinja lengst nede og reinest. På enkelte spor på 18-192 skutter jeg meg og ser om det har kommet noen inn i huset, uanmeldt, med noe skrapjern på lur. Så snikende og godt skrudd er lydbildet. Ikke for alle dager, med andre ord, men så absolutt for de dagene du trenger det klinisk.



Metronomicon Audio i 100: En superbegrensa vinyl – ute i hundre eksemplarer! Men internettet er uten grenser – fra det hyperaktive selskapet Metronomicon feirer deres utgivelse nummer 100. Jeg hadde nesten trodd det var flere, så ofte som jeg stopper opp ved utgivelser fra dette kollektivet. På plata covrer forskjellige Metronomicon-artister hverandre, så sånn sett kan den fungere som en slags inngang til denne herlige gjengen. Her er Viviana Vegas Whalesharkattacks bidrag:

Et knippe låter som lukter vår🌼🌼🌼



Gleden over «A little TnT» / «90s» fra Joakim Dyrdal, Diskjokke, høynes av at dette er et comeback. Tidlig på 2000-tallet var Joakim blant dem som fulgte i oslodisco-sporene til Lindstrøm og Prins Thomas – men egentlig høres han bedre og mer ut som seg sjøl, nå, synes jeg. To låter der du hører en produsent som lyder som om han har gleda seg til gjenåpninga finnes på Soundcloud:

Fra samme selskap teller vi ned til musikk fra Marius Sommerfeldt og Sigmund Floyd: Til helga kommer singelen «Overloved» / «The Sommerfeldt of Love». Ordspills-house! Dem som kjenner Sigmund Floyds smak og stil fra blant annet vokal i bandet Palace of Pleasure, de er nok litt inspirert av Donna Summer-hits:

Straight outta Jæger: Wild Flowers er Øyvind Morken og Grensens gladgutt Kaman Leung. Altså, begge to er stadig å se i DJ-båsene på Jæger, som ligger i Grensen i Oslo. De har gitt ut to singler på Snick Snack Music, som lover godt og gøy for et kommende album.



Mer instrumental som sier livsglede: The Telemark Express er Kjetil Lagesen og Jarle Bråthen, og deres to spor fra EPen Sparkling er like livsbejaende som de ovenstående.



