Musikkskaperne: – Bra vi sikres

Mandag kom den stimulansordninga som mange i kulturbransjen har etterlyst, da den ble nedfelt i forskrift på overtid fra starttidspunktet. Kultur- og likestillingsminister Abid Raja presenterte en rekke sider – og særgrupper – som skal tilgodeses med midler fram til nyttår for å skape og arrangere. Tidligere i dag sa flere av opphavsorganisasjonene, altså dem som representerer de som lager musikken, at de følte seg glemt så langt, når regjeringa har delt ut milliardstøtte i koronakompensasjoner: Inntekter fra konserter spilt i 2020 utbetales ikke før i september 2021, og talspersoner frykter at neste års summer kommer til å stupe.

– Den aller mest grunnleggende gruppen av musikkbransjen er utelatt av alle kompensasjonsordningene, og vil først blir rammet av underbetaling neste år, sa Willy Martinsen i vederlagsforvalteren TONO.

– Bra av Raja

Men etter dagens pressekonferanse i Kultur- og likestillingsdepartementet sier Willy Martinsen han glad for at ordninga skal stimulere til økt aktivitet i hele verdikjeden bak et kulturarrrangement.

– Den er også klar på at tilskuddsmottakere skal overholde økonomiske forpliktelser overfor involverte parter. Det betyr at TONO nå vil fakturere konsertarrangører som får støtte etter våre ordinære tariffer med grunnlag i arrangørenes faktiske billettinntekter samt den kompensasjon de mottar for antallet billetter de ikke kan selge med bakgrunn i smittevernhensyn. Dermed kan TONO sikre at komponistene, sangtekstforfatterne og musikkforlagene, som skaper grunnlaget for hele konsertøkonomien får sin rettmessige andel av konsertøkonomien, skriver Martinsen i en oppfølging til Ballade.no.

– Den aller mest grunnleggende gruppen av musikkbransjen er utelatt av alle kompensasjonsordningene, og vil først blir rammet av underbetaling neste år. Det snakkes om kompetanseflukt i andre deler av musikkbransjen, og vi tenkte: Hva med medlemmene våre? Derfor gjennomførte TONO en undersøkelse, som viste at 8 og 10 av deres medlemmer var bekymret for egen økonomi.

Martinsen gjentar at landets låtskrivere, komponister og sangtekstforfattere ikke har fått en krone av kompensasjonsordningen – der en del andre i tilknytning til konserter, framføringer og annet får dekket tap, men dette spiller vi inn til statsbudsjettet, sier han:

– Vi regner med at de kommer til å komme oss i møte også på dette feltet.