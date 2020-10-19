Skaperne av musikk er et av leddene i musikkens næringskjede. – Ut fra det reviderte nasjonalbudsjettet 2020 er det vanskelig å se at vi har en kulturminister som kjemper for hele det kulturelle økosystemet, sier Jørgen Karlstrøm i Norsk Komponistforening

(Foto: Illustrasjonsbilde tatt av Kristian Dugstad / TONO)

AktueltBransjen

Musikkskaperne: – Bra vi sikres

Publisert
19.10.2020
Skrevet av
Siri Narverud Moen, Gabrielle Graatrud

Bra at de som lager musikken, den siste gruppa som ikke har fått, også får sine krisepenger. Det sier representanter for opphaverne når stimuleringspengene til kultur-Norge ble klare – på overtid.

Mandag kom den stimulansordninga som mange i kulturbransjen har etterlyst, da den ble nedfelt i forskrift på overtid fra starttidspunktet. Kultur- og likestillingsminister Abid Raja presenterte en rekke sider – og særgrupper – som skal tilgodeses med midler fram til nyttår for å skape og arrangere. Tidligere i dag sa flere av opphavsorganisasjonene, altså dem som representerer de som lager musikken, at de følte seg glemt så langt, når regjeringa har delt ut milliardstøtte i koronakompensasjoner: Inntekter fra konserter spilt i 2020 utbetales ikke før i september 2021, og talspersoner frykter at neste års summer kommer til å stupe.
– Den aller mest grunnleggende gruppen av musikkbransjen er utelatt av alle kompensasjonsordningene, og vil først blir rammet av underbetaling neste år, sa Willy Martinsen i vederlagsforvalteren TONO.

– Bra av Raja
Men etter dagens pressekonferanse i Kultur- og likestillingsdepartementet sier Willy Martinsen han glad for at ordninga skal stimulere til økt aktivitet i hele verdikjeden bak et kulturarrrangement.
– Den er også klar på at tilskuddsmottakere skal overholde økonomiske forpliktelser overfor involverte parter. Det betyr at TONO nå vil fakturere konsertarrangører som får støtte etter våre ordinære tariffer med grunnlag i arrangørenes faktiske billettinntekter samt den kompensasjon de mottar for antallet billetter de ikke kan selge med bakgrunn i smittevernhensyn. Dermed kan TONO sikre at komponistene, sangtekstforfatterne og musikkforlagene, som skaper grunnlaget for hele konsertøkonomien får sin rettmessige andel av konsertøkonomien, skriver Martinsen i en oppfølging til Ballade.no.

– Den aller mest grunnleggende gruppen av musikkbransjen er utelatt av alle kompensasjonsordningene, og vil først blir rammet av underbetaling neste år. Det snakkes om kompetanseflukt i andre deler av musikkbransjen, og vi tenkte: Hva med medlemmene våre? Derfor gjennomførte TONO en undersøkelse, som viste at 8 og 10 av deres medlemmer var bekymret for egen økonomi.

Martinsen gjentar at landets låtskrivere, komponister og sangtekstforfattere ikke har fått en krone av kompensasjonsordningen – der en del andre i tilknytning til konserter, framføringer og annet får dekket tap, men dette spiller vi inn til statsbudsjettet, sier han:
– Vi regner med at de kommer til å komme oss i møte også på dette feltet.

På sin facebookside mandag ettermiddag oppsummerte Hans Ole Rian i kunstnerorganisasjonen Creo med at «kulturministeren har på viktige områder lyttet til kulturbransjen, og forskriften til den nye stimuleringsordningen for arrangementer har på flere områder blitt mye bedre.»
Rian hilser også velkommen presiseringa fra Raja i dag om at Kulturrådet – som forvalter støttepengene – i sine tildelinger ikke skal drive kunstfaglig skjønnsbehandling.
– Kulturrådet skal også gjøre det de kan for at kulturnæringen og kulturbransjen som helhet blir ivaretatt. Dette er viktig for oss, vi har helt siden starten av denne pandemien påpekt viktigheten av at alle ledd i kulturbransjen må kompenseres for at regjeringen har valgt å stenge ned kulturlivet, mener Rian i Creo.
Stimuleringsordningen gjelder for aktivitet fra 1. oktober og ut året 2020. Les mer her.

 

creokoronastøttekrisepakkerstimuleringsordningtono

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Illustrasjonsfoto

– Ikke glem de som lager musikken

8 av 10 komponister og skapere av musikk er bekymret for sin økonomi. Til nå er dette grupper som ikke...

Ole Henrik Antonsen, styreleder i NOPA

Komponister og tekstforfattere må også få ta del i koronapakkene

KRONIKK: Opphaverne må også få ta del i kompensasjonsordningene, skriver styreleder i NOPA, Ole Henrik Antonsen. Her peker han på...

Kultur og likestillingsminister Abid Raja og Bjørgulv Vinje Borgundvaag, styreleder i Norsk musikkråd, synger Ja, vi elsker under generalprøven på Hele Norge synger eventet som arrangeres for den norske befolkningen 17. mai 2020. Bildet er skjermbilde fra NRK Kveldsnytts innslag om generalprøven på Popsentret i Oslo 10. mai

Koronakrisen: Store forventninger til revidert budsjett

Tirsdag 12. mai kommer regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. – Hvis musikklivet skal reddes, er det nå det gjelder, varsler...

Cato Strøm, administrerende direktør i TONO

TONO: Rekordhøy avregning til kriserammede norske opphavere

TONO avregner rekordhøye 190 millioner kroner denne høsten, over 115 millioner av dem til medlemmene. Men avregningen har en slagside:...

Styreleder Ingrid Kindem i NOPA

NOPA: Nok dugnad – vi vil tilbake på jobb!

Det er på tide å sette inn tiltak som sørger for at vi kan gjøre det vi er best på:...

Flere saker

Christina Lindgren forteller om babyoperaene hun skal lage sammen med Maja S.K. Ratkje og Eivind Buene. Foto: Jörg Wiesner.

VOeX Oslo skal gi tre nye operaer i året

Den Norske Opera & Ballett har lansert nytt program for å fremme og utvikle ny opera.

Maud mottar kraftpenger.

Maud får Nord-Norges største artiststipend

400 000,- til bodøartisten.

Stillbilde fra opptak av debatten om å være kulturarrangør under pandemien. Fra venstre Christer Falck, Erik Egenes, Erlend Mogård Larsen, Fredrik Fagerli Dahle og moderator Siri Narverud Moen

– Bylarm er feige når de ikke arrangerer på planlagt dato

Fra bjellesau til etterdilter? Bylarms grunnlegger tar kraftig oppgjør med at den 24. versjonen av bransjefestivalen har bestemt seg for...