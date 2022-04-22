Ole Paus Årets Spellemann 2013 Tom Øverlie NRK P3

Ole Paus har "smekket oss over fingrene ved ethvert tilløp til bourgeoisie og selvtilfredshet" helt siden debuten "Der Ute - Der Inne" i 1970. Her er han avbildet etter å ha mottatt Årets Spellemann i 2013. (Foto: Tom Øverlie / NRK P3)

AktueltViser

St. Olavs Orden til Ole Paus

Publisert
22.04.2022
Skrevet av
- Red.

Kunstneren og samfunnskritikeren gjennom mer enn femti år får utmerkelsen for sin fremragende kunstneriske innsats.

Ole Paus fylte nylig 75 år, og har vært en kjent stemme i norsk musikkliv i over 50 av dem. Nå har Hans Majestet Kongen utnevnt visedikteren og musikeren Ole Christian Paus til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin fremragende kunstneriske innsats.

Kunstneren og samfunnskritikeren Ole Paus har vel aldri passet tittelen nasjonalskald, til det har han laget for mye bråk og huskestue som artist, poet og forfatter (blant annet av boken Kjære Kongen), kan vi lese i biografien om ham på hjemmesiden hans. «Han har smekket oss over fingrene ved ethvert tilløp til bourgeoisie og selvtilfredshet helt siden debuten Der Ute – Der Inne (1970)», beskrives det presist, og vi slutter oss til omtalen av formidleren Ole Paus: «Om det handler om konebanking i IKEA-sofa, Mærsjer og Pårsjer, om hvorvidt ting var bedre under krigen, eller mødre som er eller ikke er «ei ku», er ikke det essensielle poenget i en helaften med Ole Paus. Poenget er: Vi vil høre Ole synge.»

Det er Kongehuset som melder at sangdikteren mottar utmerkelsen, og de opplyser om at dekorasjonen – et kjede – vil bli overrakt ved et arrangement på Josefine Vertshus i Oslo torsdag 28. april 2022.

Kongehusetole pausSt. Olavs Orden

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

NyNorsk messingkvintett med Tora Augestad Hyllest til Ole Paus

Nordlysfestivalen med hyllest til Ole Paus

NyNorsk Messingkvintett, Tora Augestad og Marcus Paus feirer visekunstneren og sangdikteren Ole Paus’ 75-årsdag – bittelitt på forskudd.

Ole Paus i Lage Musikk sitt studio

Torgny Amdams podkast om å lage musikk takker for seg med Ole Paus i stolen

Siste episode i podkasten der musikkskaper intervjuer musikkskapere er ute i dag.

Mezzosopran Tora Augestad

Paus møter Cohen

Mezzosopran Tora Augestad og NyNorsk Messingkvintett med urfremføring av nye tekster av Ole Paus.

Ida Gilbert. Bilde fra Forfatterforeningens hjemmeside

«Hadde den bare ikke vært så jævla kristen»

Kristne vekkelsessalmer ville tronet Norsktoppen og Topp 20 hele nittitallet, dersom tekstene ikke var kristne.

Flere saker

Fra The Book of Mormon: Nabulungi og Cunningham i sangnummer

Disse vant årets Musikkteaterpriser

Prisdryss over Det norske Teater da prisene ble delt ut på Chat Noir mandag.

Ivan Mazuze Band med gjester

Internasjonal jazzdag på og i lufta

Jazzdagen er for alle, og med digitale strømminger av konserter både fra Nasjonal jazzscene og kørja på en varmluftballong blir...

Tine Thing Helseth og Ensemble Allegria skapte en spesiell plate sammen etter at trompetisten ble friskmeldt av kreft.

Tine Thing Helseth og Vilde Frang nominert til høythengende Edison Klassiek

Nederlandsk «Spellemann» for to norske soloistinnspillinger fra 2022.