St. Olavs Orden til Ole Paus

Ole Paus fylte nylig 75 år, og har vært en kjent stemme i norsk musikkliv i over 50 av dem. Nå har Hans Majestet Kongen utnevnt visedikteren og musikeren Ole Christian Paus til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin fremragende kunstneriske innsats.

Kunstneren og samfunnskritikeren Ole Paus har vel aldri passet tittelen nasjonalskald, til det har han laget for mye bråk og huskestue som artist, poet og forfatter (blant annet av boken Kjære Kongen), kan vi lese i biografien om ham på hjemmesiden hans. «Han har smekket oss over fingrene ved ethvert tilløp til bourgeoisie og selvtilfredshet helt siden debuten Der Ute – Der Inne (1970)», beskrives det presist, og vi slutter oss til omtalen av formidleren Ole Paus: «Om det handler om konebanking i IKEA-sofa, Mærsjer og Pårsjer, om hvorvidt ting var bedre under krigen, eller mødre som er eller ikke er «ei ku», er ikke det essensielle poenget i en helaften med Ole Paus. Poenget er: Vi vil høre Ole synge.»

Det er Kongehuset som melder at sangdikteren mottar utmerkelsen, og de opplyser om at dekorasjonen – et kjede – vil bli overrakt ved et arrangement på Josefine Vertshus i Oslo torsdag 28. april 2022.