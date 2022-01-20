Torgny Amdams podkast om å lage musikk takker for seg med Ole Paus i stolen

– Tonos ambisjon var å gå bredt ut, og jeg tenkte at her var det var veldig mye å snakke om. Jeg har fått intervjue fra et variert og rikt musikkkliv, fra den mest konseptuelle samtidsdelen til popstjernene med sanger fra songcamps med mange skapere … så har jeg observert at mange av erfaringene fra de kreative prosessene er veldig like. Samtidig som de forteller om de veldige forskjellene mellom å, si, jobbe i et halvt år med bestillingsverk, til å være i turnébussen til Backstreet Girls. Torgny Amdam er tidligere hardcore-vokalist og artist med egen elektronika – og har i fire år vært programleder i podkasten Lage Musikk. De siste episodene har hatt Emile the Duke og Hilma Nikolaisen som gjester – og i dag er finalen med Ole Paus ute . Det han har gjort, er altså å få skaperne av musikk til å brette ut om både selve musikkskapinga og livet de lever med den. Deri lå det kanskje mye godt stoff og detaljprat, godt timet i det de mest nerdete podkastene ble ettertrakta. Oppdraget fikk han altså av vederlagssamvirket Tono.

– Du fikk dette oppdraget akkurat da debatten om kulturens, og musikkens, plass i norske medier peaket … tenkte du underveis at dere tok en viktig rolle, eller fylte et tomrom? – Jeg håper vi kan ha vært med og gjort norsk musikkoffentlighet større. Jeg er jo først og fremst kollega og deretter journalist i disse møtene. Kanskje har det gjort praten friere? – Det kan hende. Men med en bransjeorganisasjon bak, og med deg som ikke-journalist, der journalistene gjerne vil oversatt noe lukka til å nå størst mulig publikum – hva har dere tenkt om nedslag og type publikum? – Jeg har vært mer opptatt av å komme på baksida av det å velge et liv med musikk. Dét har vi fått stor respons på, det virker som mange er nysgjerrige på hvordan en låtskriver, komponist, artist tenker bak musikken. Alt fra hva betyr den lyden til hvordan takler du det psykiske presset. Så det backstage-elementet, komme på innsiden, tror jeg har vært avgjørende. I tillegg har vi belyst en del bransjepolitiske problemstillinger, streaming, mangfold, tech, opphavsrett og så videre. Diskusjonene rundt dette må fortsette, mener Amdam. Han er også styremedlem i opphavsrettsorganisasjonen Nopa.

Så kommer Torgny på – Hvordan vi jobba med det med målgrupper underveis: hvis du er over middels interessert i musikk, er du i målgruppa for Lage musikk! Og det er veldig mange som er det!

Tonos Willy Martinsen forklarer at «Lage Musikk» har, som navnet indikerer, først og fremst vært rettet mot Tonos medlemmer.

– Og selv om vi skal fortsette med inspirasjonsstoff og medlemsintervjuer, noe mange av Tonos medlemmer ønsker, vil vi fremover bruke andre kanaler til dette enn podkastmediet. Fra 2022 gjør vi en dreining i Tonos kommunikasjonsarbeid ved at vi skal satse enda mer på kommunikasjonsarbeid ut mot brukerne av musikk. Vi vil øke kunnskapsnivået om Tono, kollektiv forvaltning, opphavsrett og våre medlemmers skapende arbeid. Her er sjansene store for at Tono kommer til å lansere en ny podkast, som ett av mange nye tiltak, men nå altså med en annen form og en annen målgruppe, skriver han til Ballade i en e-post.

– Hvem bør ta over stafettpinnen nå, Torgny?

– Det føles bra å gi seg på topp. Enhver podkast … Jeg føler at vi har bidratt, bare tenk så viktig det er med medier som Ballade, som kan holde seg med en mye mer nerdete og detaljrik musikkoffentlighet enn de store mediene. Du kan kanskje ikke skrive dette, det blir for mye selvskryt? Hahaha! Jeg har troa altså, men det er et godt spørsmål!

Eller, vi kan kanskje skrive det? Episoden med Ole Paus er ute i din foretrukne podkastkanal, her er den på

Spotify. Her ligger den i apple Podkaster.